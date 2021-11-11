Вторичный рынок: какой автомобиль можно купить за 1 – 1,5 миллиона рублей?

Цены на новые автомобили растут стремительно – за первые два осенних месяца прайсы переписали подавляющее большинство марок, представленных на рынке России. Вторичный рынок не отстает: по сравнению с августом средняя цена легкового автомобиля здесь выросла на 9%, с 800 000 до 873 000 рублей. Продолжая анализировать вторичный рынок, мы составили список 3-летних автомобилей, которые можно выбрать на «вторичке» за 1 – 1,5 миллиона рублей. Традиционно рассматриваем только самые популярные модели, которые чаще всего встречаются в объявлениях о продаже.

Среди трехлетних машин ближе всего к нижней ценовой границе находится Renault Duster, который в октябре 2021-го в среднем можно было приобрести за 1 100 000 рублей. Рекомендованная цена от производителя на новый «Дастер» в базовой комплектации сегодня начинается от 1 017 000 рублей, но фактическая средневзвешенная цена (медиана) в дилерских центрах в октябре составила уже 1 521 000 рублей.

Еще один кроссовер этой же марки – Renault Kaptur. В возрасте трех лет такой автомобиль в среднем обойдется в 1 212 000 рублей. Почти столько же сегодня стоит новый Kaptur «в базе» – от 1 220 000 рублей, хотя его реальная цена у дилеров в октябре также превысила порог в 1,5 миллиона рублей и составила 1 575 000 рублей. А вот пятилетний «Каптюр» можно купить «всего» за 1 080 000 рублей.

Чуть дороже обойдется трехлетний «кореец» Kia Ceed, чья средняя цена в октябре составила 1 268 000 рублей. Для сравнения, стоимость по прайсу для нового «Сида» начинается сегодня от 1 464 900 рублей.

Бессменный лидер сегмента SUV в России – Hyundai Creta. В октябре такой автомобиль 2018 года выпуска в средней комплектации можно было приобрести за 1 345 000 рублей. Это дороже, чем новая «Крета» в «базе», которая рекомендована к продаже по цене от 1 239 000 рублей. Однако стоит учесть, что найти машину по такой стоимости практически невозможно. Более близкая к реальности средневзвешенная цена в дилерских центрах в октябре составила 1 609 000 рублей. Кстати сказать, в ценовой диапазон от 1 до 1,5 миллионов рублей попадает и пятилетняя «Крета», которую в октябре в среднем можно было приобрести за 1 198 000 рублей.

Чешский лифтбек Skoda Octavia также чаще других встречается в объявлениях о перепродаже. Такой автомобиль в возрасте трех лет в среднем оценивается в 1 366 000 рублей, пятилетний обойдется в 1 033 000 рублей, а текущая «официальная» цена на новый стартует от 1 597 000 рублей. Что же касается более реальной дилерской цены на новую «Октавию», то в октябре она превысила 2-миллионный порог и достигла 2 105 000 рублей.

Среди моделей из другой «возрастной категории» в диапазон 1 – 1,5 миллионов рублей попадает пятилетний Nissan Qashqai со средней ценой 1 374 000 рублей. Такой же кроссовер в возрасте 7 лет в среднем можно приобрести за 1 246 000 рублей. Вообще, среди семилетних автомобилей выбор гораздо шире. Например, здесь можно купить Kia Sportage за 1 179 000 рублей, Mitsubishi Outlander за 1 284 000 рублей, Toyota Camry за 1 354 000 рублей, Mazda CX-5 за 1 442 000 рублей. Если же рассматривать менее популярные модели, то вариантов появится гораздо больше.

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Фото: РОЛЬФ, Авито Авто