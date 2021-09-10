COMTRANS 2021: в рамках деловых встреч

Организаторы международной выставки COMTRANS 2021 ((ITEMF Expo и Объединение автопроизводителей России) изначально рассчитывали, что это будет не только демонстрация достижений коммерческого автопрома, но и некий диалог с правительством и коллегиальным сообществом, обмен мнениями, средство для поиска решения сложных задач в отрасли, площадка для поиска партнеров и пр. И нынешний год не стал исключением.

В первый же день, помимо ярких презентаций на стендах крупнейших предприятий отечественного автопрома (новинки предлагаемой техники от ГАЗа, УРАЛа, КАМАЗа и других можно посмотреть здесь) состоялось три важных панельных сессии - «Рынок коммерческого транспорта: влияние коронавирусной пандемии – точки роста» (модератор Тадзио Шиллинг, генеральный директор АЕБ), «Рынок коммерческих автомобилей: состояние отрасли и прогноз на среднесрочную перспективу» (модератор Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ»), «Использование водородного топлива на коммерческом транспорте» (модератор Юрий Добровольский, руководитель Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии»).

Зеленые тренды не остановить

О чем говорилось на этих сессиях? Выступавшие спикеры напомнили о том, что курс развития для коммерческой техники задан – это технологии, отличные от использования ДВС. В нашей стране, с учетом ее природных богатств, этот курс может иметь свои особенности, отличные, например, от европейских стран. Там четко взято электрическое направление, в России же наряду с «электричками» может и, судя по последним шагам нашего правительства, будет активно развиваться и транспорт на других альтернативных источниках энергии.

Несколько цифр, приведенных экспертами. В 2020 году в мире продано 3 млн электромобилей. Доля электромобилей в общем объеме продаж: в мире – 4,6%, в Китае – 6,3%, в странах ЕС – 10%, в США – 2%, в России – 0,04%.

Ситуация в России будет меняться

Тем не менее, очевидно, что в России ситуация будет меняться. Представители многих иностранных брендов из числа присутствующих в нашей стране давно говорили, что в этом вопросе с мертвой точки не сдвинуться без государственной поддержки. И вот сегодня уже можно говорить, что развитие экологически чистых видов транспорта вышло на государственный уровень. Об этом говорят, как минимум три принятых важных документа:

- «Концепция развития электротранспорта на период до 2030 года» (комплексное развитие электротранспорта в стране, включая инфраструктуру и автомобили на водородных топливных ячейках. Цель – выпуск не менее 217 тыс. электромобилей в 2030 году).

- «Энергетическая стратегия до 2035 года» (увеличение потребления метана на транспорте к 2035 году до 10 – 13 млрд кубометров. Для сравнения: в 2018 году – было 0,68 млрд кубометров).

- «Концепция развития водородной энергетики» (дополнение к Энергетической стратегии до 2035 года) – одна из приоритетных технологий в Концепции (перспективное развитие применения водородных энергоносителей в транспорте).