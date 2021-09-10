COMTRANS 2021: в рамках деловых встреч

Организаторы международной выставки COMTRANS 2021 ((ITEMF Expo и Объединение автопроизводителей России) изначально рассчитывали, что это будет не только демонстрация достижений коммерческого автопрома, но и некий диалог с правительством и коллегиальным сообществом, обмен мнениями, средство для поиска решения сложных задач в отрасли, площадка для поиска партнеров и пр. И нынешний год не стал исключением.
В первый же день, помимо ярких презентаций на стендах крупнейших предприятий отечественного автопрома (новинки предлагаемой техники от ГАЗа, УРАЛа, КАМАЗа и других можно посмотреть здесь) состоялось три важных панельных сессии - «Рынок коммерческого транспорта: влияние коронавирусной пандемии – точки роста» (модератор Тадзио Шиллинг, генеральный директор АЕБ), «Рынок коммерческих автомобилей: состояние отрасли и прогноз на среднесрочную перспективу» (модератор Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ»), «Использование водородного топлива на коммерческом транспорте» (модератор Юрий Добровольский, руководитель Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии»).
Зеленые тренды не остановить
О чем говорилось на этих сессиях? Выступавшие спикеры напомнили о том, что курс развития для коммерческой техники задан – это технологии, отличные от использования ДВС. В нашей стране, с учетом ее природных богатств, этот курс может иметь свои особенности, отличные, например, от европейских стран. Там четко взято электрическое направление, в России же наряду с «электричками» может и, судя по последним шагам нашего правительства, будет активно развиваться и транспорт на других альтернативных источниках энергии.
Несколько цифр, приведенных экспертами. В 2020 году в мире продано 3 млн электромобилей. Доля электромобилей в общем объеме продаж: в мире – 4,6%, в Китае – 6,3%, в странах ЕС – 10%, в США – 2%, в России – 0,04%.
Ситуация в России будет меняться
Тем не менее, очевидно, что в России ситуация будет меняться. Представители многих иностранных брендов из числа присутствующих в нашей стране давно говорили, что в этом вопросе с мертвой точки не сдвинуться без государственной поддержки. И вот сегодня уже можно говорить, что развитие экологически чистых видов транспорта вышло на государственный уровень. Об этом говорят, как минимум три принятых важных документа:
- «Концепция развития электротранспорта на период до 2030 года» (комплексное развитие электротранспорта в стране, включая инфраструктуру и автомобили на водородных топливных ячейках. Цель – выпуск не менее 217 тыс. электромобилей в 2030 году).
- «Энергетическая стратегия до 2035 года» (увеличение потребления метана на транспорте к 2035 году до 10 – 13 млрд кубометров. Для сравнения: в 2018 году – было 0,68 млрд кубометров).
- «Концепция развития водородной энергетики» (дополнение к Энергетической стратегии до 2035 года) – одна из приоритетных технологий в Концепции (перспективное развитие применения водородных энергоносителей в транспорте).
Есть решения – будут и новые модели
Вероятно, в ответ на эти шаги государства, к выставке COMTRANS 2021 уже два отечественных производителя представили опытные образцы своих водоробусов (автобусы на водородном топливе), а на других стендах мы видим большое количество моделей, работающих на электричестве и газомоторном топливе.
Всем этим новинкам нужна инфраструктура, и ее обещают наращивать. Так, согласно Концепции развития электротранспорта на период до 2030 года, в 2022 году объем производства электротранспортных средств в стране должен составить 2,5 тыс. штук, в 2025 году – 44 тыс., в 2030 году – 217 тыс. Для этого обновленного парка планируется построить зарядную инфраструктуру: в 2022 году по плану в стране будет 1,7 тыс. станций (медленные и быстрые), в 2025 – 7,2 тыс., в 2030 – 14,3 тыс. Тем не менее, в 2025 году в стране планируется иметь 100 водородных зарядных станций, в 2030 году – 200.
Ситуация с газомоторным топливом выглядит более-менее понятной – эта инфраструктура в России стала закладываться намного раньше. Но в разных регионах ситуация отличается. Кстати, сегодня уже есть регионы-лидеры по уровню развития рынка газомоторного топлива и пару недель назад этот рейтинг был озвучен – в России впервые посчитали, кто и как в субъектах РФ использует газ. В лидерах оказалась Ростовская область, набрав 87,5 балла из 100 возможных. Ключевым фактором успеха региона стал баланс между вводом новых газовых заправок и приростом автопарка на метане. В пятерку лидеров вошли также Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край и Нижегородская область.
Отметим также, что в вопросе перехода на газ снова может помочь государственный ресурс. Во-первых, это субсидирование при переводе бензинового топлива на газ (и такая помощь уже оказывается). Во-вторых, известно, что Минпромторг РФ предложил новую программу перехода на газомоторное топливо. Согласно законопроекту, на господдержку смогут претендовать лишь те автоконцерны, которые предложат, как минимум два решения. Речь идет о вариантах переоборудования автомобилей либо на сжиженный, либо на компримированный природный газ.
Однако в ходе дискуссий на COMTRANS 2021 участники говорили не только о том, что за «зелеными» технологиями – будущее, но и о том, что широкий выбор (метан, водород, электричество) – вызывает сегодня у потребителя определенные сложности: ему трудно ориентироваться в ситуации, когда в стране нет понимания приоритетов по сегментам.
Что происходит на рынке легких коммерческих автомобилей?
В 2020 году рынок коммерческих автомобилей формировался под влиянием целого ряда негативных экономических факторов в стране, среди которых эксперты называют не только пандемию, но и низкие мировые цены на нефть, экономические санкции США и ЕС (внешние факторы), нарушение функционирования предприятий, рост курсов валют и цен, неопределенность перспектив в бизнесе, падение доходов и снижение платежеспособности потребителей (внутренние факторы).
Все это привело к тому, что, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году рынок LCV упал на 7% до 104,4 тыс. штук. В 2021 году, помимо продолжающихся роста курсов валют и цен (причем рост цен часто обгоняет официальную инфляцию) и снижения платежеспособности населения, эксперты среди факторов, влияющих на рынок LCV, называют еще и усиление требований СПИК к локализации.
Тем не менее, в оптимистичном сценарии экспертов этот рынок продолжит поступательный рост. По прогнозам агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году он может вырасти в диапазоне от 108 до 115 тыс. единиц и будет понемногу расти дальше. Не только на фоне ожидаемых улучшений в экономике, но и за счет новых предложений со стороны автопроизводителей.
COMTRANS 2021 показал, какие модели пассажирского и коммерческого транспорта мы можем ждать в ближайшем будущем – более удобные, с нулевым уровнем выбросов, оснащенные новыми электронными помощниками, более безопасные, с большим набором новых электронных сервисов, перечень которых постоянно расширяется, с удобными кабинами и зонами отдыха водителей. Модели, которые помогут владельцам парков делать их бизнес более эффективным.
P.S. Большую подборку фотографий с выставки можно посмотреть, пройдя по ссылке.
Фото: КАМАЗ, Группа ГАЗ