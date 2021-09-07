Skoda Kodiaq – медведь из Чехии, ставший нам родным

Совсем скоро, уже этой осенью, в дилерских центрах появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Пожалуй, это одна из самых ярких премьер второго полугодия. О том, что из себя представляет новинка – расскажем позже. А сейчас давайте вспомним, как набирала популярность эта модель на российском рынке. Мишка, ты ли это? Почему мишка, спросите вы? Да все очень просто. Кадьяк – это вид медведей, которые обитают на одноименном острове, у берегов Аляски. Кстати, это одни из самых крупных бурых медведей. В длину они могут достигать более 2,5 метров. Так вот, именно в честь этого медведя и был назван среднеразмерный кроссовер – он такой же мощный и сильный. Это один из самых крупных кроссоверов у Skoda. Начало Широкая мировая публика узнала о Skoda Kodiaq ровно 5 лет назад. Презентация серийного кроссовера прошла в Берлине 1 сентября 2016 года.

Технические характеристики, комплектации и цены огласили немного позже – примерно через месяц на международном автосалоне во Франции. Производство не стали долго затягивать – в том же, 2016 году, первые экземпляры уже сошли с конвейера автомобильного завода в Чехии. В России Российский потребитель смог купить Skoda Kodiaq летом 2017 года, а уже в феврале 2018-го производство было налажено на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы кроссовер выпускался на нашем рынке, Skoda вложила 87,5 млн евро. Такие деньги потребовались на покупку нового оборудования и подготовку производственной площадки. Кстати, подготовка производства заняла 1,5 года. Автомобиль пришелся по душе российскому потребителю сразу. С начала продаж (июнь 2017-го) и по 2020 год было реализовано почти 64 тысячи таких автомобилей. При этом за 8 месяцев нынешнего года российские дилеры Skoda продали 13095 кроссоверов Kodiaq (по данным АЕБ). И это на 14% больше, чем за январь – августа 2020 года. Помимо того, что модель входит в ТОП-25 самых продаваемых на российском рынке (21-е место), она еще попадает в ТОП-10 наиболее популярных SUV в нашей стране (9-я позиция рейтинга). Skoda Kodiaq предпочитают мужчины-семьянины Как известно, Skoda Kodiaq выпускается в 5- и 7-местном исполнениях. Специалисты агентства «АВТОСТАТ» совместно со «Шкода Кодиак Клуб» решили выяснить, кто же является владельцами этого автомобиля. Для этого в марте 2020 года был проведен соответствующий опрос. По результатам опроса выяснилось, что 96% владельцев – это мужчины, и лишь 4% – представительницы прекрасного пола. При этом их средний возраст составил 38 лет.

Оказалось, что обладатели Skoda Kodiaq любят проводить время с семьей и детьми, предпочитают отдых за городом, в том числе и на даче. Кроме этого, они коммуникабельны и являются хорошими управленцами.

Не машина – мечта В ходе все того же опроса 40% владельцев назвали эту машину «автомобилем мечты», при этом 33% готовы рекомендовать его своим друзьям и знакомым. Чем же привлекает Skoda Kodiaq? Более 90% респондентов купили автомобиль из-за его просторного салона и вместительного багажника. Более 82% привлекло соотношение цены и качества. На третьем месте стало хорошее оснащение – по этой причине автомобиль купили более 67% владельцев. Каким будет обновленный Skoda Kodiaq Чем будет отличаться обновленный Skoda Kodiaq 2021 модельного года от прежней версии? В первую очередь – изменился экстерьер.

Немного поменялась решетка радиатора – теперь она шестиугольная. Поменялся и передний бампер – воздухозаборник стал немного больше. Капот при этом теперь приподнят и более рельефный. Головной свет у обновленного кроссовера – светодиодный, даже в базовых комплектациях, а в качестве опции могут быть и матричные фары. Кроме этого, у автомобиля новые легкосплавные диски диметром до 20 дюймов.