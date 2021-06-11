Техосмотр для легковых машин хотят сделать добровольным. А что, так можно было?

Несколько лет готовилась реформа техосмотра в России: на разных уровнях министерств и ведомств приводилась масса аргументов за то, чтобы правильно оборудовать пункты техосмотров (сертификация пунктов, фото и видеофиксация процедуры, архивация и хранение баз данных, передача их при необходимости контролирующим органам и пр.) и чтобы пресечь поток неконтролируемых денежных средств, который годами оседал в этом бизнесе, обсуждались обязательные и необязательные процедуры при диагностике неисправностей машин.

Но вот теперь, когда реформа, казалось бы, вышла на финишную прямую и кто-то уже потратил огромные средства для дооборудования своих пунктов техосмотра, а кто-то из автовладельцев уже прошел процедуру по-новому - оказалось, что никому, собственно, этот техосмотр не нужен. И можно его просто отменить, чтобы не заморачиваться с жестким контролем многомиллионной армии хозяев авто, которые, собственно, сами по закону обязаны следить за исправностью своих транспортных средств.

МВД подготовило предложения…

Оказывается, в МВД уже подготовлены предложения, суть которых - сделать техосмотры «добровольными». По крайней мере, для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Об этом вчера сообщило РИА Новости, ссылаясь на беседу с главой ГИБДД Михаилом Черниковым. Причем, судя по публикации, инициатива может коренным образом изменить федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

В качестве аргументов вспомнили даже Венскую конвенцию «О дорожном движении» 1968 года, в которой обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен. А вот для грузовиков, автобусов, автомобилей юрлиц, такси - процедуру тщательного техосмотра представители МВД предлагают оставить в силе. Ведь именно эта категория транспортных средств обычно портит статистику ДТП из-за неисправности и поломок.

В Думе тоже задумались…

Оказалось, что и в Думе сегодня есть сторонники отмены техосмотров и диагностических карт. Не далее как 9 июня Госдума уже во втором чтении приняла поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО». Об этом сообщило РБК.

Среди предлагаемых изменений - исключить из документов, необходимых для заключения договора ОСАГО диагностическую карту, которая должна выдаваться по итогам технического осмотра автомобиля, и это тоже определенный шаг назад от Реформы. Ведь раньше обязательность техосмотра красиво увязывалась с ОСАГО: страховые компании дают полис, но они должны быть уверены, что автомобиль исправен.

И вот уже Движение автомобилистов России считает инициативу по отмене техосмотров правильной, а с ними и «Общество синих ведерок» - и это все тоже понятно.

Экономика должна быть экономной

Осмелимся предположить, что дело не только в венской конвенции, не в здравом смысле и даже не в желаниях автовладельцев. Вероятнее всего, вопрос уперся в финансы. Напомним, старт реформы неоднократно откладывался по причине неготовности, а эксперты давно предрекали коллапс Новому Техосмотру из-за малого количества оборудованных с учетом всех требований сертифицированных пунктов (сложный регламент, непонимание процедуры контроля, острая нехватка пунктов в ряде регионов).

В январе называлась цифра 5300 пунктов - те, кто прошел сертификацию - и это для огромной страны конечно мало. Проблема все никак не решалась - частный бизнес не спешил вкладываться в дорогое оборудование, сомневаясь в дальней перспективе получения прибыли и опасаясь жестких законодательных мер при несоблюдении четкой процедуры (введена уголовная ответственность за нарушения. Чтобы «отбить» вложенные в дооборудование средства, потребовалось бы, как минимум, увеличить стоимость процедуры...

Так может, стоит притормозить?

Зато теперь решение проблемы, похоже, нашлось. Но если так, останется один важный вопрос - как быстро будут приняты эти изменения в законодательстве. Пока благодаря февральским решениям Правительства владельцы частных автомобилей могут оформлять полисы ОСАГО без диагностической карты, то есть, не проходя техосмотр. Но лишь до 1 октября 2021 года. И некоторые владельцы, у которых срок действия диагностических карт истекает в период с 1 февраля по 30 сентября, техосмотры по новым правилам уже прошли или проходят. Вероятнее всего, после сделанных сейчас заявлений, многие «притормозят» с заездами на станции, ожидая дальнейшего развития событий.

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