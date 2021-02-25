Правительство отложило введение нового порядка техосмотра до 1 октября

Правительство отложило срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Глава правительства напомнил, что с весны предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и «запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса». «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди», – заявил Михаил Мишустин, которого цитирует «РБК». По его словам, в условиях, когда ситуация с коронавирусом «пока далека от идеальной», это несет риски для здоровья людей, чего нельзя допустить. Премьер-министр поручил профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить запуск системы без сбоев, в том числе изучить процедуры и их техническую реализацию.

Согласно новым правилам, которые должны были вступить в силу в марте, будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Новая редакция закона содержит в себе более 80 требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.

Так, автомобилисты не смогут пройти процедуру ТО, если в машинах подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубок. Руль должен быть плавным «во всем диапазоне угла поворота». Внимание при техосмотре будут также обращать на суммарный люфт в рулевом управлении. На местах должны быть все стекла, при этом допускаются небольшие трещины на лобовом стекле. Нельзя получить диагностическую карту и в том случае, если сиденья не оборудованы ремнями безопасности без дефектов.

Невредимы должны быть фары и сигнальные огни. Шины и колеса также должны быть в полном порядке. К примеру, на одну ось автомобиля нельзя ставить разные шины. При этом покрышки должны соответствовать сезону.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».