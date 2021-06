Китайское нашествие: какие автомобили из КНР доберутся до нас в 2021 году?

1. Changan CS35 Plus

Еще в январе компания Changan представила обновленный кроссовер CS35 Plus, который, как ожидается, до конца года поступит в салоны местных дилеров. От дореформенного CS35 Plus новинка отличается новой оптикой, бамперами и радиаторной решеткой – эти элементы привели в соответствие с фирменной стилистикой бренда, уже опробованной на семействе Uni и «старшем» CS75 Plus.

Для CS35 Plus этот рестайлинг стал вторым за два года: в предыдущий раз модель обновили летом 2019 года. На этот раз изменений в моторной линейке не произошло. Обновленный CS35 Plus предложен с прежним «атмосферником» 1.6 мощностью 128 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, вариатором либо 6-диапазонным «автоматом».

В настоящий момент на рынке представлен Changan CS35 Plus первого поколения, цена на который начинается от 1 339 900 руб. О ценах на новинку станет известно ближе к старту продаж.