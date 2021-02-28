Китайское нашествие: какие автомобили из КНР доберутся до нас в 2021 году?

Продажи автомобилей китайских брендов в России продолжают расти. Каждый месяц с начала 2021 года рынок новых «китайцев» увеличивался, а в мае показал кратный рост – в 4,7 раза по сравнению с маем 2020-го, согласно АЕБ. Доля китайского сегмента при этом удвоилась – с 3,1% до 6,2%. Похоже, что китайские бренды намерены обосноваться в нашей стране надолго и готовы подогревать интерес покупателей, выводя на рынок новые модели. Какие из них доберутся до России уже в этом году? Ознакомимся с каждой подробнее, расположив в алфавитном порядке.

1. Changan CS35 Plus Еще в январе компания Changan представила обновленный кроссовер CS35 Plus, который, как ожидается, до конца года поступит в салоны местных дилеров. От дореформенного CS35 Plus новинка отличается новой оптикой, бамперами и радиаторной решеткой – эти элементы привели в соответствие с фирменной стилистикой бренда, уже опробованной на семействе Uni и «старшем» CS75 Plus. Для CS35 Plus этот рестайлинг стал вторым за два года: в предыдущий раз модель обновили летом 2019 года. На этот раз изменений в моторной линейке не произошло. Обновленный CS35 Plus предложен с прежним «атмосферником» 1.6 мощностью 128 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, вариатором либо 6-диапазонным «автоматом». В настоящий момент на рынке представлен Changan CS35 Plus первого поколения, цена на который начинается от 1 339 900 руб. О ценах на новинку станет известно ближе к старту продаж.

Фото с портала «Китайские автомобили»

2. Changan CS55 Plus



Еще одна новинка от Changan - кроссовер CS55 Plus второго поколения, который был представлен в апреле на Шанхайском автосалоне. В России премьера новинки состоится во второй половине 2021 года. Как у «младшего» CS35 Plus и флагманского Uni-K, дизайн нового CS55 Plus выполнен в фирменном стиле Changan. Кроссовер получил похожую массивную решетку радиатора, соединенную с узкой головной оптикой, а также красные акценты около воздухозаборников и вдоль порогов. Под капотом кроссовера установлен безальтернативный турбомотор 1.5, развивающий 188 л.с. В паре с ним будет работать 8-диапазонный «автомат». Среди опций в китайской версии CS55 Plus будут доступны камеры кругового обзора и система распознавания лиц. Также в оснащение модели входит беспроводная зарядка и функция обновления программного обеспечения «по воздуху». Текущая версия Changan CS55 предлагается к продаже от 1 499 900 руб. и оснащается двигателем 1,5 л (143 л.с.) в паре с МКП или АКП.

Фото с портала «Китайские автомобили» Кроме того, в текущем году Changan намерен привезти в Россию новый флагманский кроссовер Uni-K, который был представлен на Международном автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября 2020-го. Также в планах компании дополнить модельный ряд компактным седаном Eado.

3. Chery Tiggo 2 Pro В четвертом квартале 2021 года компания Chery начнет продажи компактного кроссовера Tiggo 2 Pro, который уже прошел сертификацию в нашей стране. Этот кроссовер станет самой доступной моделью Chery на российском рынке. У себя на родине эта модель носит название Tiggo 3x и оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., который работает в паре с «вариатором». Однако в России, согласно ОТТС, у Chery Tiggo 2 Pro будет своя моторная гамма. Во-первых, кроссовер получит необычный для нашей страны мотор объемом 1 литр – трехцилиндровый турбированный агрегат мощностью 102 л.с. Второй двигатель – атмосферный четырехцилиндровый 1.5 на 106 л.с. Оба – с распределенным впрыском топлива. С первым сочетается вариатор, со вторым – 4-диапазонный «автомат». И при этом оба могут работать с 5-ступенчатой «механикой». Привод во всех случаях только передний. На машине с турбомотором будет рулевое управление с электроусилителем, с «атмосферником» – с ГУР. Передняя подвеска независимая типа Макферсон, задняя – полузависимая рычажная.

4. Chery Tiggo 4 Pro А чуть раньше, в третьем квартале, у российских дилеров Chery должен появиться обновленный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5X). Он уже прошел сертификацию в России и получил Одобрение типа транспортного средства. Как следует из ОТТС, в версии для России у Tiggo 4 Pro останется 1,5-литровый турбомотор, развивающий 147 л.с. и 210 Нм и работающий в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом. Передняя подвеска МакФерсон, задняя, несмотря на монопривод, – независимая рычажная.

5. Chery Tiggo 7 Pro Одновременно с Tiggo 4 Pro, в третьем квартале компания Chery привезет в Россию рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 Pro. Напомним, кроссовер Tiggo 7 Pro появился на российском рынке в сентябре 2020 года, сменив в модельном ряду Tiggo 7, и уже в 1 квартале 2021-го стал самым востребованным «китайцем» в нашей стране. Его реализация в этот период, по данным АЕБ, составила 3 044 автомобиля. В настоящее время Chery Tiggo 7 Pro предлагается к продаже в трех комплектациях – Elite, Luxury и Prestige – по цене от 1 639 900 до 1 779 900 руб. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера до 100 км/ч за 9,8 с, максимальная скорость – 186 км/ч. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом. Автомобиль имеет независимую подвеску типа McPherson спереди и многорычажную независимую подвеску сзади.

6. Chery Arrizo 5 Еще одной новинкой может стать седан Arrizo 5 – компания Chery рассматривает возможность продаж в России этой модели в 2021 году. Седан может «разбавить» российскую линейку Chery, которая в настоящее время включает исключительно кроссоверы. Габариты новинки составляют 4680 x 1825 x 1490 мм. Моторная гамма включает два мотора на выбор – атмосферный и турбированный объемом 1,5 л. Первый выдает 116 л.с., второй – 156 л.с. Оба сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» и вариатором.

7. CHERYEXEED VX и LX Готовит новинки для российского рынка и премиальный суббренд CHERYEXEED. Так, в 4 квартале 2021 года в нашей стране должны появиться флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX. CHERYEXEED VX (на фото вверху) представляет собой почти пятиметровый (4970 мм) трехрядный автомобиль с независимой подвеской и богатым оснащением. Под капотом располагается турбомотор 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатый «робот» Getrag с парой «мокрых» сцеплений. В Китае эта модель продается только с «автоматом» и передним приводом, а о моторной гамме в нашей стране станет известно ближе к началу продаж.

Компактный CHERYEXEED LX длиной 4 530 мм оснащается на выбор двумя двигателями – турбочетверкой 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм) в паре с «вариатором» или турбомотором 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатым «роботом» Getrag. В Китае эта модель продается только с передним приводом.

8. CHERYEXEED TXL А вот внешность среднеразмерного кроссовера CHERYEXEED TXL обновленного образца уже запатентована в России, и старт его продаж ожидается в ближайшие месяцы. В Китае рестайлинговый TXL появился осенью 2020 года, когда у нас на рынок вышел TXL текущего, первого поколения. Новинка отличается от своего предшественника измененным оформлением передней и задней частей кузова. Спереди применен новый бампер с воздухозаборником увеличенной площади и вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, в заднем бампере появилась имитация отдушин.В салоне используются улучшенные экраны комбинации приборов и медиасистемы. Напомним, сегодня CHERYEXEED TXL предлагается на российском рынке в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью от 2 349 900 и от 2 549 900 руб. соответственно. Полноприводный кроссовер построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775 х 1885 х 1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. Под капотом внедорожника CHERYEXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у CHERYEXEED TXL 9,8 секунды.

9. FAW Bestune T77 Летом на российском рынке стартуют продажи нового кроссовера FAW Bestune T77, сертификация которого прошла еще в марте. Напомним, модель FAW Bestune T77 представляет собой среднеразмерный городской кроссовер, который известен в Китае и ряде других стран как FAW T77. На нашем рынке марка FAW представлена двумя кроссоверами – Х40 и Х80. А модель T77 будет находиться между ними. Длина FAW Bestune T77 составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Для российского рынка кроссовер будет оснащен передним приводом и 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 169 л.с. Что касается коробок передач, то их будет две на выбор – 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

10. Geely Atlas Pro В 3 квартале 2021 года у российских дилеров Geely будет доступен для заказа новый кроссовер Atlas Pro. Автомобиль постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. У родственной модели новый Atlas Pro позаимствовал лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Все остальное, включая силовую установку, системы безопасности, светотехнику и мультимедийный комплекс, является абсолютно новым оборудованием. Именно поэтому Geely Atlas Pro встанет на ступень выше своего предшественника. Согласно опубликованному ранее одобрению типа транспортного средства (ОТТС), Geely Atlas Pro будет доступен в России с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. и 255 Нм крутящего момента. Двигатель может работать совместно с механической или автоматической коробками передач. Привод – передний или полный.