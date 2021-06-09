Новинки из Китая: кто еще пришел завоевывать российский авторынок?

Пять месяцев текущего года уже позади, и эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие новинки появились за это время в китайском сегменте рынка. Пожалуй, главными из них стоит считать 3 модели, две из которых являются принципиально новыми, а одна – обновленной. Кроме того, еще две модели за это время обзавелись новыми комплектациями. Познакомимся с ними поближе.

1. Chery Tiggo 8 Pro Премьера нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 8 Pro состоялась в еще сентябре 2020 года. В Китае его продажи стартовали в середине осени, а к началу марта 2021 года Tiggo 8 Pro добрался до нашей страны. С 18 марта российские дилеры Chery начали его продажи. Отметим, что полноразмерный 7-местный Tiggo 8 Pro стал самой дорогой и самой большой моделью в продуктовой линейке Chery. Tiggo 8 Pro длиннее своего предшественника на 22 мм (4722 мм) и выше на 40 мм (1745 мм). Ширина и колесная база остались прежними – 1860 и 2710 мм соответственно. Главное отличие – семиместный салон. При этом внешность у новой модели повторяет стиль Tiggo 7 Pro. От него же заимствован ряд стилистических и технологических решений в интерьере автомобиля. Моторная гамма включает в себя два силовых агрегата. Первый – бензиновый двигатель 2.0 Turbo мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, который достигается в диапазоне оборотов коленчатого вала от 2000 до 4500 об/мин, работающий в паре с вариатором CVT9. Второй – более современный турбированный мотор 1.6 TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Максимальная мощность такого двигателя составляет 186 л.с. при 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм мотор выдает в широком диапазоне – от 2000 до 4000 об/мин. На российском рынке Chery Tiggo 8 Pro предлагается к продаже в единственной комплектации Prestige (от 1 999 900 руб.), которая дополняется пакетами оснащения SpeedLine (плюс 200 тыс. руб.) и DreamLine (плюс 350 тыс. руб.). В числе основных конкурентов Tiggo 8 Pro в компании Chery рассматривают Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.

2. Haval Jolion Еще одна новинка пополнила сегмент «китайцев» в мае. Речь идет о компактном кроссовере Haval Jolion, производство которого налажено на заводе «Хавейл Мотор Рус» в Тульской области. В Китае эта модель продается под названием First Love («Первая любовь»), однако для российского рынка выбрали имя Jolion, образованное от английских слов joy («радость») и lion («лев»). Haval Jolion построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой, его длина составляет 4472 мм, размер колесной базы – 2700 мм. При этом, несмотря на компактные размеры, Jolion отличается просторным салоном в своем классе – на втором ряду для ног остается более 900 мм пространства, а широкие задние двери обеспечивают удобную посадку. В России этот кроссовер оснащается безальтернативным четырехцилиндровым рядным 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм при 2000 – 4400 об/мин. Мотор работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа либо 6-ступенчатой механической коробкой передач. На старте продаж Haval Jolion предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 189 000 до 1 679 000 руб. Как заявляют в Haval, появление в модельном ряду компактного кроссовера Jolion даст новый импульс развитию бренда и позволит сделать еще один шаг к главной цели – стать брендом кроссоверов и внедорожников №1 в России.

3. Haval H9 Еще одна новинка от Haval – обновленный рамный внедорожник Haval H9 2021 модельного года. Здесь изменения коснулись автомобиля с бензиновым силовым агрегатом, крутящий момент которого увеличился с 350 до 380 Нм. При этом его мощность была оптимизирована с 245 до 218 л.с., что обеспечило модели соответствие экостандарту «Евро-6». Напомним, на рынке представлена также версия с дизельным 2-литровым мотором с отдачей 190 л.с., которая пока осталась без технологических изменений. Все версии Haval H9 2021 модельного года оборудованы мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и повышенным качеством графики, а также обновленной цифровой панелью приборов. Теперь структура и дизайн вывода информации соответствуют современной концепции, ранее представленной в интеллектуальном кроссовере Haval F7. Сейчас Haval H9 представлен в России в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium по цене от 2 670 000 руб. В базовой версии Comfort Haval H9 поставляется с 5-местной конфигурацией салона, в остальных версиях – это 7-местный внедорожник. Во всех комплектациях Haval H9 оснащается системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании ZF. Кроме новинок и обновлений, отметим также две модели, которые с начала года обзавелись новыми комплектациями.

В феврале семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 в топовой комплектации Prestige получил новый силовой агрегат – 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 8 до 100 км/ч за 9,8 с. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7,6 л на 100 км, в городском – 9,8 л, а в загородном – 6,4 л. Стоимость Chery Tiggo 8 в комплектации Prestige (версия 1.5T/DCT6) составит 1 829 900 руб. Напомним, что ранее этот кроссовер был доступен в единственной модификации – с 2-литровым турбомотором мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором. Его цена в аналогичной комплектации Prestige составляет сегодня 1 909 900 руб.