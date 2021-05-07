Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат») | АВТОСТАТ

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

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Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Каждый второй проданный автомобиль в нашей стране является кроссовером или внедорожником, подсчитали в агентстве «АВТОСТАТ». При этом стоимость практически всех новых моделей сегмента SUV переваливает за 1 миллион рублей, и будет дальше расти, уверены эксперты сайта «Цена Авто». Впрочем, давайте посмотрим, сколько стоят такие автомобили в соседних странах – в Беларуси, Казахстане и Украине.

Мы взяли десятку наиболее популярных кроссоверов и внедорожников российского рынка (9 – из массового сегмента и 1 – из премиального) и сравнили цены на них в аналогичных или близких комплектациях на рынках этих трех стран. Рублевые цены были рассчитаны по курсу валют ЦБ РФ на 05.05.2021.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

1. Hyundai Creta

Корейский компактный кроссовер является лидером сегмента SUV не только в нашей стране, но и в Казахстане, где он к тому же имеет и сопоставимую стоимость. Повыше она в Беларуси (более чем на 100 тыс. руб.), а вот украинцам в лучшем случае приходится довольствоваться менее габаритным, но более дорогим кроссовером Venue (от 1 385 000 руб.).

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

2. LADA Niva Legend

Легендарный отечественный внедорожник даже с учетом майского повышения цен все еще доступнее для россиян, чем для жителей Беларуси и тем более – Казахстана. Здесь его стоимость на треть выше, чем в России. В Украине эта модель официально не продается. В качестве альтернативы предлагается Niva Travel с таким же двигателем, но с гораздо более высокой стартовой стоимостью – от 879 864 руб.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

3. Toyota RAV4

Японский кроссовер в России и Казахстане предлагается к продаже за сопоставимую цену, а вот белорусам повезло меньше – за полноприводный «Рафик» с 2-литровым двигателем и вариатором им придется заплатить больше на 130 тыс. руб. или почти на 6%. В Украине цена на такую модификацию еще выше, но здесь это можно объяснить увеличенной до 173 л.с. мощностью двигателя. Если же взять версию на «механике» и с передним приводом, то можно уложиться в 1 901 037 руб. А вот для жителей Казахстана цена в 2 379 265 руб. является минимальной, и других модификаций Toyota RAV4 на местном рынке не представлено.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

4. Volkswagen Tiguan

Самая доступная цена на этот кроссовер – в Беларуси. Здесь она почти на 32 тыс. руб. ниже, чем в России. Жителям Казахстана повезло меньше – мало того, что им приходится платить почти на 200 тыс. руб. больше, так еще и полноприводных «тигуанов» здесь нет, только версии с передним приводом. В наименее выгодной позиции находятся украинцы, где стоимость в 3 312 987 руб. является минимальной ценой для этой модели. Максимальная же комплектация R-Line обойдется уже в 3 488 340 руб.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

5. KIA Sportage

По сравнению с другими моделями SUV, попавшими в нашу выборку, корейский кроссовер имеет очень небольшое расхождение по цене в России, Беларуси и Казахстане. Разброс стоимости здесь не превышает 32 тыс. руб., при этом в нашей стране 2-литровый 150-сильный Sportage с передним приводом, пусть ненамного, но дороже, чем у соседей. А вот на украинском рынке представлены только модификации с 1,6-литровым мотором с отдачей в 132 л.с. Соответственно, и цена на такой кроссовер на существенные 250 тыс. руб. ниже, чем в России.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

6. Renault Duster

Этот кроссовер возглавляет рейтинг самых покупаемых автомобилей в Украине по итогам 1 квартала текущего года. Украинцы любят его, несмотря на довольно высокую относительно соседей стоимость – 1 300 316 рублей. Более высокая цена – только в Казахстане, но здесь «Дастер» предлагается только с полным приводом, соответственно, цена на него стартует от 1 402 994 рублей.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

7. Mazda CX-5

И вновь россиянам повезло больше других – 2-литровый 150-сильный кроссовер с «автоматом» и передним приводом в нашей стране можно приобрести за сумму, чуть выше 2 миллионов. В Украине аналогичная комплектация будет стоить на 105 тыс. руб. больше, в Беларуси – почти на 200 тыс. руб., а в Казахстане разница составит уже внушительные полмиллиона рублей.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

8. Nissan Qashqai

Еще один популярный «японец» имеет максимально схожие цены в России и Беларуси – разницу в 9 тыс. руб. можно считать погрешностью, обусловленную курсом валют. Дешевле всего Qashqai обойдется украинцам – от 1 468 470 руб., а вот жители Казахстана в полтора миллиона уже не укладываются – за аналогичную комплектацию им придется заплатить 1 578 281 руб.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

9. Skoda Kodiaq

Чешский кроссовер – еще один автомобиль, который имеет наименьшую стоимость в Украине. 2-литровый полноприводный Kodiaq с «автоматом» на местном рынке можно купить от 2 338 521 руб. У нас такая модификация обойдется почти на 60 тысяч дороже – от 2 396 000 руб. А наибольшую цену эта версия Kodiaq имеет в Казахстане – от 2 814 410 руб., что почти на полмиллиона выше, чем в Украине.

Отдельно стоит отметить Беларусь, где совсем недавно был введен запрет на ввоз в страну автомобилей Skoda. В Совете министров страны объясняют такое решение обеспечением защиты национальных интересов. В любом случае, прайсы на все модели исчезли с официального сайта Skoda в Беларуси.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

10. Lexus RX

Самый популярный кроссовер из премиального сегмента в нашей стране – Lexus RX. В России его базовая версия с 2-литровым двигателем, «автоматом» и передним приводом предлагается к продаже от 3 930 000 руб. И это – самая низкая цена среди других стран. Казахстанцам придется доплатить за такой Lexus RX почти 340 тыс. руб., украинцам – почти 400 тыс. руб., а белорусам – больше 450 тыс. руб.

Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Как можно видеть, российские цены на большинство популярных моделей SUV все еще отстают от белорусских, украинских и, особенно, казахстанских. Печально, но с большой долей вероятности рост цен продолжится, и по прогнозам агентства «АВТОСТАТ», в текущем году увеличение средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь и 10%.

Фото: официальные сайты дистрибьюторов

Источник: АВТОСТАТ

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