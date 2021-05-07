Популярные SUV российского рынка: сколько они стоят в других странах? («Автостат»)

Каждый второй проданный автомобиль в нашей стране является кроссовером или внедорожником, подсчитали в агентстве «АВТОСТАТ». При этом стоимость практически всех новых моделей сегмента SUV переваливает за 1 миллион рублей, и будет дальше расти, уверены эксперты сайта «Цена Авто». Впрочем, давайте посмотрим, сколько стоят такие автомобили в соседних странах – в Беларуси, Казахстане и Украине. Мы взяли десятку наиболее популярных кроссоверов и внедорожников российского рынка (9 – из массового сегмента и 1 – из премиального) и сравнили цены на них в аналогичных или близких комплектациях на рынках этих трех стран. Рублевые цены были рассчитаны по курсу валют ЦБ РФ на 05.05.2021.

1. Hyundai Creta Корейский компактный кроссовер является лидером сегмента SUV не только в нашей стране, но и в Казахстане, где он к тому же имеет и сопоставимую стоимость. Повыше она в Беларуси (более чем на 100 тыс. руб.), а вот украинцам в лучшем случае приходится довольствоваться менее габаритным, но более дорогим кроссовером Venue (от 1 385 000 руб.).

2. LADA Niva Legend Легендарный отечественный внедорожник даже с учетом майского повышения цен все еще доступнее для россиян, чем для жителей Беларуси и тем более – Казахстана. Здесь его стоимость на треть выше, чем в России. В Украине эта модель официально не продается. В качестве альтернативы предлагается Niva Travel с таким же двигателем, но с гораздо более высокой стартовой стоимостью – от 879 864 руб.

3. Toyota RAV4 Японский кроссовер в России и Казахстане предлагается к продаже за сопоставимую цену, а вот белорусам повезло меньше – за полноприводный «Рафик» с 2-литровым двигателем и вариатором им придется заплатить больше на 130 тыс. руб. или почти на 6%. В Украине цена на такую модификацию еще выше, но здесь это можно объяснить увеличенной до 173 л.с. мощностью двигателя. Если же взять версию на «механике» и с передним приводом, то можно уложиться в 1 901 037 руб. А вот для жителей Казахстана цена в 2 379 265 руб. является минимальной, и других модификаций Toyota RAV4 на местном рынке не представлено.

4. Volkswagen Tiguan Самая доступная цена на этот кроссовер – в Беларуси. Здесь она почти на 32 тыс. руб. ниже, чем в России. Жителям Казахстана повезло меньше – мало того, что им приходится платить почти на 200 тыс. руб. больше, так еще и полноприводных «тигуанов» здесь нет, только версии с передним приводом. В наименее выгодной позиции находятся украинцы, где стоимость в 3 312 987 руб. является минимальной ценой для этой модели. Максимальная же комплектация R-Line обойдется уже в 3 488 340 руб.

5. KIA Sportage По сравнению с другими моделями SUV, попавшими в нашу выборку, корейский кроссовер имеет очень небольшое расхождение по цене в России, Беларуси и Казахстане. Разброс стоимости здесь не превышает 32 тыс. руб., при этом в нашей стране 2-литровый 150-сильный Sportage с передним приводом, пусть ненамного, но дороже, чем у соседей. А вот на украинском рынке представлены только модификации с 1,6-литровым мотором с отдачей в 132 л.с. Соответственно, и цена на такой кроссовер на существенные 250 тыс. руб. ниже, чем в России.

6. Renault Duster Этот кроссовер возглавляет рейтинг самых покупаемых автомобилей в Украине по итогам 1 квартала текущего года. Украинцы любят его, несмотря на довольно высокую относительно соседей стоимость – 1 300 316 рублей. Более высокая цена – только в Казахстане, но здесь «Дастер» предлагается только с полным приводом, соответственно, цена на него стартует от 1 402 994 рублей.

7. Mazda CX-5 И вновь россиянам повезло больше других – 2-литровый 150-сильный кроссовер с «автоматом» и передним приводом в нашей стране можно приобрести за сумму, чуть выше 2 миллионов. В Украине аналогичная комплектация будет стоить на 105 тыс. руб. больше, в Беларуси – почти на 200 тыс. руб., а в Казахстане разница составит уже внушительные полмиллиона рублей.

8. Nissan Qashqai Еще один популярный «японец» имеет максимально схожие цены в России и Беларуси – разницу в 9 тыс. руб. можно считать погрешностью, обусловленную курсом валют. Дешевле всего Qashqai обойдется украинцам – от 1 468 470 руб., а вот жители Казахстана в полтора миллиона уже не укладываются – за аналогичную комплектацию им придется заплатить 1 578 281 руб.

9. Skoda Kodiaq Чешский кроссовер – еще один автомобиль, который имеет наименьшую стоимость в Украине. 2-литровый полноприводный Kodiaq с «автоматом» на местном рынке можно купить от 2 338 521 руб. У нас такая модификация обойдется почти на 60 тысяч дороже – от 2 396 000 руб. А наибольшую цену эта версия Kodiaq имеет в Казахстане – от 2 814 410 руб., что почти на полмиллиона выше, чем в Украине. Отдельно стоит отметить Беларусь, где совсем недавно был введен запрет на ввоз в страну автомобилей Skoda. В Совете министров страны объясняют такое решение обеспечением защиты национальных интересов. В любом случае, прайсы на все модели исчезли с официального сайта Skoda в Беларуси.

10. Lexus RX Самый популярный кроссовер из премиального сегмента в нашей стране – Lexus RX. В России его базовая версия с 2-литровым двигателем, «автоматом» и передним приводом предлагается к продаже от 3 930 000 руб. И это – самая низкая цена среди других стран. Казахстанцам придется доплатить за такой Lexus RX почти 340 тыс. руб., украинцам – почти 400 тыс. руб., а белорусам – больше 450 тыс. руб.