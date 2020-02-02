Что купить в феврале: 7 главных новинок России (Autonews.Ru)

Начало 2020 г. не может похвастаться большим количеством премьер на российском рынке. Во время новогодних праздников покупательский спрос на машины традиционно падает, поэтому главные новинки автопроизводители привезут к нам позже. Среди новинок этого месяца в основным специальные версии актуальных моделей, легкая модернизация Lada 4×4, спорткары Porsche с новыми моторами и самый дешевый Volvo S60. Datsun on-DO Один из самых доступных автомобилей российского рынка седан Datsun on-DO, который построен на базе Lada Granta, после обновления преобразился внешне и получил незначительные изменения в экстерьере. Так, у машины появились новые бамперы и видоизмененные зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворотов. В салоне устанавливается новая рукоятка стояночного тормоза и другой блок управления системы вентиляции.

Среди технических новшеств — функция задержки отключения головного освещения. Автомобиль доступен с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или с четырехдиапазонным «автоматом». Желающим приобрести седан с дорожным просветом в 174 мм придется заплатить минимум 500 тыс. рублей. Lada 4×4 Основные изменения затронули салон автомобиля. Так, машина получила новую приборную панель, модернизированную климатическую систему, а также улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. Также в автомобиле устанавливаются сиденья измененной формы. Перемен в технической части нет — машину оснащают бензиновым мотором объемом 1,7 л, выдающим 83 л. с., пятиступенчатой «механикой», полным приводом и раздаткой с блокировкой межосевого дифференциала.

Купить машину, как и прежде, можно в 3-дверной и 5-дверной версиях. Цены начинаются от 553 900 рублей. Базовая версия комплектуется дневными ходовыми огнями, передними электростеклоподъемниками и аудиоподготовкой. Желающим приобрести топовую версию внедорожника придется заплатить минимум 609 900 рублей. За эти деньги машину оснастят кондиционером, подогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал, а также противотуманными фарами. УАЗ Patriot Специальная версия внедорожника Patriot под названием Antarctic Edition изготовлена в количестве 200 экземпляров, которые отличаются черными стальными дисками, экспедиционным багажником с лестницей и особыми шильдиками. Кузов Patriot Antarctic Edition окрашен в перламутровый цвет «белый металлик». Особый внедорожник оснащается функцией подогрева руля, ветрового стекла и передних и задних кресел, кондиционером, круиз-контролем и дополнительным отопителем салона.

Среди дополнительных опций — климат-контроль, предпусковой подогреватель, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста и система безопасной парковки. Patriot Antarctic Edition оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., пятиступенчатой МКП и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом. Цены на автомобиль стартуют от 1 062 000 рублей. Volvo S60 Седан Volvo S60 обзавелся самой доступной версией под названием Momentum. Начальная модификация автомобиля оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л. с. и передним приводом. Также седан можно приобрести с 249-сильным агрегатом и четырьмя ведущими колесами.

Клиентам предлагается фирменная система City Safety, которая способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге, а в случае опасности задействует тормоза. Кроме того, Volvo S60 комплектуется активной функцией предотвращения выезда из занимаемой полосы и съезда с дороги. Автомобиль построен на платформе SPA и собирается на заводе в Южной Каролине. Цены на базовую версию Momentum стартуют от 2 430 000 рублей. Audi A6 Новые базовые комплектации получил седан Audi A6. Клиентам теперь предлагаются модификации под названиями 40 TFSI и 40 TDI с бензиновыми и дизельными моторами мощностью 190 лошадиных сил. Цены на эти машины начинаются от 3 055 000 руб. и 3 100 000 руб. соответственно. Двухлитровый бензиновый агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Седан с таким мотором может ускоряться до «сотни» за 7,9 с, а его максимальная скорость составляет 237 км в час.

Переднеприводный дизельный седан Audi A6 40 TDI (190 сил и 400 Н·м) способен разгоняться с места до 100 км/ч за 8,4 секунды. Седан оснащается светодиодной оптикой, функцией контроля усталости водителя, передним и задним парктроником, двухзонным климат-контролем и информационно-развлекательным комплексом с цветным дисплеем. Audi Q5 ABT Edition В феврале российским клиентам станет доступна спортивная модификация кроссовера Audi Q5 под названием ABT Edition. В разработке новинки приняло участие немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline. От обычного кроссовера модификация отличается другими бамперами, особыми накладками на порогах и дверях, спортивной выхлопной системой, а также спойлером на двери багажного отделения.

Под капотом у «заряженного» Audi Q5 — 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до «сотни» у кроссовера занимает 6,3 с, а его максимальная скорость составляет 237 км в час. Точные цены на машину пока не называются, однако заказ на новинку можно оставить уже сейчас. К примеру, цены на обычный Audi Q5 с тем же 249-сильным мотором сейчас начинаются с отметки 3 335 000 рублей. Porsche 718 Cayman GTS и 718 Boxster GTS Cпорткары Porsche 718 Cayman GTS и 718 Boxster GTS с новым четырехлитровым шестицилиндровым оппозитным двигателем пока еще не появились в России, но уже получили рублевые ценники и доступны для заказа. Стоимость спорткаров составляет 5 867 000 руб. и 5 938 000 руб. собственно. Такой же мотор уже устанавливается на модели 718 Spyder и 718 Cayman GT4.