Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 октября и как они коснутся автовладельцев («Автостат»)

Не проходит и месяца, чтобы в текущем законодательстве РФ не происходило дополнений и поправок, и середина осени не станет исключением. Давайте разберемся, какие перемены нас ждут в ближайшее время.

1.Купить автомобиль в кредит будет сложнее, а некоторым – совсем нельзя

Согласно новым правилам выдачи кредитов, установленным Центробанком, с 1 октября все банки будут обязаны смотреть долговую нагрузку заемщика и в зависимости от ее уровня выносить решение по одобрению кредита. Рассчитываться этот показатель будет из общей суммы ежемесячных платежей по всем займам и кредитам к среднемесячному доходу. Согласно данным ВЦИОМ, на конец лета текущего года более половины россиян имели непогашенные кредиты, так что теоретически миллионы россиян могут лишиться возможности брать новые кредиты.

2.Перед тем как повезти детей на экскурсию, придется проверить ремни безопасности в автобусе

Правительство РФ постановило обязательным для заказных перевозок детей использовать ремни безопасности. В постановлении указано, что сопровождающие детей лица должны перед началом движения транспорта проверить, все ли пристегнуты. Также во время поездки придется следить, чтобы маленькие пассажиры не вставали со своих мест и не перемещались по салону. Напомним, ранее это требовалось только в международных поездках.

3.Размер выплат по ОСАГО вырастет до 400 тысяч рублей

Привычная система оформления ДТП по европротоколу с 1 октября получает новые преимущества. Теперь сумма таких страховых выплат вырастет до максимального размера по ОСАГО – 400 тысяч рублей – для всех регионов. Если помните, сейчас такая привилегия распространяется только на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На сумму больше 100 тысяч рублей можно рассчитывать только при использовании ЭРА-ГЛОНАСС или специального приложения.

Также с 1 октября при наличии разногласий после ДТП, ущерб которого не превышает 100 тысяч рублей, водители будут обязаны не только оформить бумажные документы, но и зафиксировать этот случай в мобильном приложении от РСА – «ДТП.Европротокол». Приложение подскажет, какие фотографии и в каком ракурсе нужно сделать, а потом отправит их в некорректируемом виде в базу АИС ОСАГО, вместе с координатами места происшествия и временем. Такие данные позволят страховой компании убедиться в факте аварии, оценить повреждения машин, а также с установить степень вины каждого из участников. Кстати, приложением можно воспользоваться и при отсутствии разногласий, но уже по желанию, а не в обязательном порядке.

4.Российские автопроизводители продолжают досрочно переходить на электронные ПТС

Остается ровно месяц до перехода России на электронные паспорта (срок переходного периода, установленный Евразийской экономической комиссией – 1 ноября 2019 года). К настоящему времени (на 1 октября 2019 года) в России оформлено 8412 электронных паспортов. Список компаний, готовых к досрочному переходу на ЭПТС, «АВТОСТАТ» публиковал ранее. Отметим, что автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться – обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено.