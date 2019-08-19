Российские автопроизводители готовы досрочно перейти на электронные ПТС

Определен перечень компаний, готовых полностью (или по определенным моделям) перейти на оформление ЭПТС уже с сентября 2019 года. Среди них – КАМАЗ, АВТОВАЗ, «Мерседес-Бенц Рус», «Автотор Холдинг», «Форд Соллерс Елабуга», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» и др, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». Также, в соответствии с намеченным планом, часть оставшихся российских автопроизводителей полностью перейдет на оформление ЭПТС с октября.

Таким образом, переход с бумажных на ЭПТС для большинства выпускаемых в стране и ввозимых автомобилей планируется совершить уже в сентябре-октябре, не дожидаясь окончания установленного Евразийской Экономической Комиссией переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года.

К настоящему времени в Российской Федерации оформлено более 2000 электронных ПТС. После полного перехода производителей и импортеров на оформление ЭПТС на производимые и ввозимые в Россию автомобили, ежегодно только на новые транспортные средства будет оформляться около 1,6 млн ЭПТС.

Обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Жизненный цикл ПТС, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.