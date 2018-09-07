 АВТОСТАТ | Шесть обновок в салоне «Гранты» («Цена Авто»)

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Шесть обновок в салоне «Гранты» («Цена Авто»)

Назло скептикам тольяттинский автопроизводитель не стоит на месте, а напротив, активно развивается. Так, на Московском международном автомобильном салоне 2018 года АВТОВАЗ представил обновленное семейство LADA Granta, которое объединил с «ягодой калиной». Теперь у «Гранты» есть кузова «хэтчбек» и «универсал», а в скором времени появится и кросс-версия. Как и положено для фейслифтинга, автомобиль приобрел некоторое количество косметических изменений. Что поменялось в интерьере, расскажем здесь.

 

Шесть обновок в салоне «Гранты» («Цена Авто»)

Новая ручка механической коробки передач. Теперь она выполнена в стиле «Весты».

Шесть обновок в салоне «Гранты» («Цена Авто»)

Новый кожух стояночного тормоза. Здорово, что наконец-то производитель избавился от пережитка времен LADA Samara - голого металла и «впадины» в пластике. Теперь «ручник» находится в полноценном корпусе.

стояночный тормоз

Приборная панель тоже обновилась, она теперь подсвечена в бело-оранжевых цветах, так же, как и на флагмане тольяттинского автопроизводителя Vesta. Кстати, подсветка остальных элементов управления в салоне теперь тоже белая, а не зеленая, как было раньше.

Шесть обновок в салоне «Гранты» («Цена Авто»)

Появились новые материалы декоративных вставок на панели, которые сам производитель называет «жидкий хром». Они особенно гармонично вписались в окантовке боковых дефлекторов воздуховода. Также заявляется о новых материалах обивки панели приборов.

Шесть обновок в салоне «Гранты» («Цена Авто»)

Сиденья тоже обновились: улучшена боковая поддержка за счет изменения материала набивки и формовки. К сожалению, дать объективную оценку их комфорту возможно только после тест-драйва, но на мой вкус посадка стала значительно удобнее.

Ручки открывания дверей также претерпели изменения. Они получили форму трапеции вместо традиционного луча и гармонично вписались в геометрию дверной карты.

Шесть обновок в салоне «Гранты» («Цена Авто»)

Как итог, обновленный интерьер «Гранты» стал чуть приятнее, современнее, свежее. Хорошие изменения, хороший вектор в развитии, АВТОВАЗ!

«Цена Авто»

, источник: www.cena-auto.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили новинки новые опции автоваз lada granta lada

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