В России начнут продавать автомобили через интернет

Компания Lifan заключила соглашение с международной торговой интернет-площадкой AliExpress и компанией SPSR Express о продаже и доставке автомобилей. Об этом «Известиям» сообщил источник в автобизнесе.

– Lifan будет продавать автомобили в России в том числе через интернет, это всё, что известно на данный момент. В качестве партнеров выбраны компании AliExpress и SPSR Express, – рассказал собеседник.

По его словам, без участия салона в сделке автомобиль будет дешевле, на сколько именно – пока неизвестно. Известно, что в среднем доля автодилера в розничной цене машины составляет обычно от 5 до 10%.

В настоящий момент автомобили Lifan уже продаются через интернет в Китае. Правда, на китайском рынке Lifan сотрудничает с прямым конкурентом AliExpress – Alibaba. Ожидается, что в этом году Alibaba реализует около 1 млн автомобилей в Китае, что в восемь раз превышает показатели прошлого года. Интернет-торговля автомобилями появилась в 2010 году. В 2014 году через глобальную сеть можно было приобрести 300 моделей 30 крупнейших автопроизводителей. В развитых странах покупка автомобиля через интернет довольно развита: человек знакомится с автомобилем на сайте производителя в виртуальном автосалоне, оформляет заказ и оплачивает покупку с доставкой со своего банковского счета.

На данный момент в России пока еще ни одна автомобильная компания не предложила подобную услугу. В пресс-службе Lifan от комментариев отказались.

В сообществе дилеров предупреждают, что демпинг в интернете может повредить невиртуальным продажам.

– Это хорошая, перспективная услуга, но я полагаю, что еще долго большим спросом эта услуга не будет пользоваться. Все-таки у нас люди любят прийти в автосалон посмотреть, потрогать, проехаться – лично убедиться в правильности выбора автомобиля, – считает президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Владимир Моженков. – Из цепочки онлайн-продаж дилеры всё же не смогут быть исключены: производитель не сможет самостоятельно реализовать автомобили, для этого нужны внушительные складские площади и рабочий ресурс, которые есть у дилеров. И очевидно, что продавать на сайте ниже цен в автосалонах дилеров они тоже не смогут, иначе дилеры откажутся брать эти автомобили на обслуживание.

Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», считает, что «это не более чем рекламный ход, потому что трудно представить человека, который бы, не увидев автомобиля, выложил за него довольно внушительную сумму».

– Автомобиль – не тот товар, который покупают наложенным платежом, его принято покупать, что называется, «зряче». Например, есть интернет-продажи дорогой бытовой техники, как это работает: пришел в магазин, посмотрел, заказал. А если по такому же принципу придешь к дилеру, то еще там и скидку выбьешь, – сказал эксперт.

Покупка автомобиля через интернет – довольно рискованная затея, считает юрист Московского общества защиты прав потребителей Надежда Головкова.

– Любые споры при ненадлежащем качестве товара в случае автомобиля и сейчас почти всегда перетекают в судебные отношения. Кроме того, в целом интернет-магазины сегодня есть, а завтра они исчезают, самоустраняются, в таком случае закон предусматривает возможность при обнаружении проблем с машиной обращение к импортеру или заводу-изготовителю, но тут покупатель сможет требовать лишь возврат денег – причем это еще вопрос, какую сумму вернут. Дело в том, что импортер и изготовитель в свое время продали эту машину посреднику по оптовой цене. Закон предусматривает, что нужно вернуть полную сумму, но для этого еще нужно будет поспорить в суде, – объясняет Головкова. – Несомненный плюс интернет-торговли в цене, но сейчас он перекрывается недостатками правового поля этой сферы.

«Известия»