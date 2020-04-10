Автомобильный рынок Мексики в сентябре вырос на 38%

Автомобильный рынок Мексики непрерывно рос с 2010 по 2016 годы, за этот период продажи машин увеличились с 803 263 единиц (в 2010 году) до рекордно высокого уровня в 1,61 млн экземпляров (в 2016 году). В 2017 году тренд изменился, и в следующие три года рынок в стране сократился до 1,32 млн единиц (в 2019 году).

В 2020 году пандемия вынудила автопроизводителей и дистрибьюторов закрыться, в результате чего продажи машин упали еще на 28% до 952 982 автомобилей. Однако после пандемии мексиканский рынок быстро восстановился (+6% в 2021 году) и сумел превысить отметку в 1 млн единиц. В 2022 году продажи подросли еще на 7% до 1,09 млн автомобилей.

В сентябре 2023 года автомобильный рынок Мексики показал увеличение объемов на 37,5%. Положительную динамику эксперты фиксируют уже 17 месяцев подряд. В сентябре в стране реализовано 118 038 новых автомобилей, а в целом с начала года - 975 841 автомобиль, что на 25,3% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам девяти месяцев 2023 года первые два места остались неизменными: в лидерах - Nissan c 175 210 проданными экземплярами (+45,0%). На втором месте - Chevrolet (123 469 шт.; +10,5%). Замыкает подиум Volkswagen (80 090 шт.; +16,9%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Mazda (+69,5%) и Nissan (+45,0%), худшую - Kia (+5,1%) и Toyota (+7,5%).

В модельном рейтинге бестселлером рынка является Nissan Versa, продажи которого выросли на 55,8% по сравнению с прошлым годом. За ним следует Nissan NP300, поднявшийся на 65,8%.

По материалам focus2move