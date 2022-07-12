Апрельское падение авторынка в Таиланде составило 4%

Автомобильный рынок Таиланда за последние годы претерпел немало изменений. Он вырос с 756 446 единиц в 2010 году до 1,44 млн в 2012 году. В 2013 году рост прекратился, положив начало нисходящему тренду, который продолжался до 2016 года, когда на авторынке был достигнут минимум в 769 623 автомобиля. 2017 и 2018 годы стали периодом восстановления, когда продажи автомобилей сумели снова вырасти до 1,04 млн экземпляров.

В 2019 году эксперты отметили на этом рынке падение на 8,8%, а в 2020 году пандемия привела к настоящему обвалу: покупка автомобилей в стране достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие - 737 244 единицы.

В 2021 году автомобильный рынок в стране оставался относительно стабильным (-0,3%). Наконец, в 2022 году начался этап восстановления: объём реализованных машин вырос на 10,8%.

Динамика, набранная в 2022 году, сохранилась и в первые месяцы 2023 года. Однако, несмотря на уверенное начало, эксперты отмечают, что рынку транспортных средств в стране приходиться постоянно сталкиваться с проблемами. Главным образом, это периодические перебои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, в частности, для производства микрочипов.

В апреле 2023 года авторынок Таиланда снова упал. Это уже второе падение подряд после 13 месяцев роста. В апреле продано 47 148 новых автомобилей (-4,1%). В целом с начала года жители страны приобрели 238 871 автомобиль, что на 0,2% меньше, чем год назад.

Лидером марочного рейтинга осталась Toyota (105 580 шт.; +2,5%), за которой следуют Honda (33 655 шт.; -12,8%) и Ford (17 272 шт.; +32,9%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 показывают Ford (+32,9%) и Mercedes (+14,0%). Худшую - Mazda (-36,6%) и Suzuki (-35,3%). Нельзя не отметить успехи BYD, которая вошла в ТОП-10, поднявшись на 26 позиций до 8-го места.

Что касается моделей, то Isuzu D-Max остается здесь бестселлером, несмотря на снижение продаж на 9,7%. На второй позиции - Toyota Hilux, продажи которого тоже снизились на 16,1% по сравнению с предыдущим годом.

По материалам focus2move