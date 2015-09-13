Мировые бестселлеры в сегменте compact cars за 2021 год

В 2021 году, как и в последние несколько лет, самым продаваемым компактным автомобилем в мире осталась Toyota Corolla. Модель была продана в количестве 1,155 млн экземпляров, что составляет 11,3% сегмента. Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю. На сегодняшний день реализовано более 45 миллионов таких автомобилей.
На втором месте Honda Civic - с результатом 608 тысяч единиц (6% сегмента). Запущенный в 1972 году, Civic фактически выпускается уже в 10-м поколении (с 2016 года), доступен с 3/4/5 дверями. Объём продаж модели в 2017 году был увеличен за счет старта продаж последнего поколения в большинстве стран мира (более 140 стран), включая европейские, где модель производится в Великобритании (хэтчбеки) и Турции (седаны).
На третьем месте - Hyundai Elantra (+2 позиции в рейтинге; 372 тыс. шт.; доля 3,6%). Четвертое место занимает Volkswagen Golf (351 тыс. шт.; доля 3,4%), за которым следуют Volkswagen Bora (264 тыс. шт.; доля 2,6%) и Volkswagen Sagitar (241 тыс. шт.; доля 2,4%).
На седьмом месте - Mazda 3 (+4 позиции в рейтинге; 232 тыс. шт.; доля 2,3%), далее - Mercedes A Class (-1 позиция в рейтинге; 226 тыс. шт.; доля 2,2%). Девятое место - у Toyota Levin (-1 позиция в рейтинге; 224 тыс. шт.; доля 2,2%). Замыкает ТОП-10 Geely Emgrand EC7 (-1 позиция в рейтинге; 209 тыс. шт.; доля 2%).
По материалам focus2move
Фото: family-auto.ru, pwowrestling.com, 2021mazda.com