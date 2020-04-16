Автомобильный рынок Китая в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

Достигнув в 2016 году доли 30% мировых продаж, в последующие годы китайский авторынок замедлился. Сегодня очевидно, что будущая эволюция рынка в большей степени зависит от реального решения двух основных проблем, возникших в результате автомобильного бума в последнее десятилетие - загрязнение окружающей среды и пробки на дорогах.

Китайское правительство переключило свое внимание с объемов рынка на ассортимент двигателей и стало создавать стимулы для небольших автомобилей с низким уровнем выбросов, поддерживая инвестиции в развитие транспорта на альтернативных видах топлива, в основном электрических. В январе 2017 года были повышены пошлины для автомобилей с объемом двигателя более 1,6 литра (с 5% до 7,5%). В 2017 года объем продаж автомобилей в стране составил 28,2 млн автомобилей, что только на 0,9% больше результатов 2016 года.

В 2018 году продажи новых легковых автомобилей продолжили снижаться, в связи с замедлением внутреннего потребительского спроса. Рынок прервал положительную тенденцию последних лет, впервые с 90-х годов показав падение. Год завершился результатом в 27,5 млн автомобилей (-3,7%). В 2019 году китайцы приобрели еще меньше автомобилей - 25,7 млн (-6,5%).

Падение объемов в 2020 году объясняется влиянием пандемии COVID-19: продано 24 730 045 единиц транспорта, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался чрезвычайно позитивно для китайского рынка - из-за крайне низкого уровня продаж в 1 квартале 2020 года. Фактически в 1 квартале было реализовано 5,25 млн единиц, что на 61,7% больше прошлогоднего результата. Во 2 квартале объмы продаж остались почти на прежнем уровне - 5,06 млн (-1,3%). В 3 квартале потери составили 13,7% (до 5 млн шт.). Октябрь также не принес положительной динамики: в октябре реализовано 2,03 млн машин (-7,5%).

В ноябре наконец появился повод для оптимизма - после нескольких месяцев падения рынок вышел "в плюс": за месяц было продано 2,57 млн автомобилей (+9,7%). В целом за 11 месяцев объем продаж автомобилей составил 19,91 млн единиц (+6,6%).

Лидер рынка, Volkswagen, по итогам 11 месяцев продемонстрировал падение (-18,2%), его доля на рынке - 8,5%. За ним следует Toyota, показавшая рост (+2,7%). Лучшая динамика в группе лидеров - у марки Wuling (+35,9% с начала года).

По материалам focus2move

Фото: regnum.ru