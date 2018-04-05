ТОП-10 бестселлеров в сегменте compact cars в 1 квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года, как и все последние годы, самым продаваемым в мире среди компактных автомобилей остается Toyota Corolla. В январе-марте модель реализовали в количестве 306 тысяч, что соответствует 12,1% от общего числа автомобилей в данном сегменте. Производимая в Японии с 1966 года, Corolla остается самой продаваемой моделью в мире на протяжении последних 20 лет, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю авторынка:со дня старта она разошлась по миру в количестве более чем 45 млн единиц.

На втором месте по результатам 1 квартала 2021 года - Honda Civic (133 тыс. шт.; доля в сегменте 5,2%). Выпущенная на рынок в 1972 году, модель фактически продаётся уже в десятом поколении (с 2016 года) и доступна с 3/4/5 дверями. Объём реализации Civic в 2017 году был увеличен за счет дистрибуции последнего поколения в более чем 140 странах, включая европейские, где модель производится (в Великобритании выпускают хэтчбеки, в Турции - седаны).