ТОП-10 бестселлеров в сегменте compact cars в 1 квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года, как и все последние годы, самым продаваемым в мире среди компактных автомобилей остается Toyota Corolla. В январе-марте модель реализовали в количестве 306 тысяч, что соответствует 12,1% от общего числа автомобилей в данном сегменте. Производимая в Японии с 1966 года, Corolla остается самой продаваемой моделью в мире на протяжении последних 20 лет, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю авторынка:со дня старта она разошлась по миру в количестве более чем 45 млн единиц.
На втором месте по результатам 1 квартала 2021 года - Honda Civic (133 тыс. шт.; доля в сегменте 5,2%). Выпущенная на рынок в 1972 году, модель фактически продаётся уже в десятом поколении (с 2016 года) и доступна с 3/4/5 дверями. Объём реализации Civic в 2017 году был увеличен за счет дистрибуции последнего поколения в более чем 140 странах, включая европейские, где модель производится (в Великобритании выпускают хэтчбеки, в Турции - седаны).
На третьем месте - Volkswagen Bora (+4 места в рейтинге; 90 775 шт.; доля 3,6%), впервые поднявшийся на пъедестал почета.
На четвертой позиции - Volkswagen Sagitar (+6 мест в рейтинге; 88 491 шт.; доля 3,5%), обогнавший Volkswagen Golf (-2 места в рейтинге; 86 650 шт.; доля 3,4%). Далее идёт Hyundai Elantra (-2 места в рейтинге; 81 812 шт.; доля 3,2%).
На седьмом месте - Mercedes A class (-1 место в рейтинге; 71 462 шт.; доля 2,8%). Далее следует Toyota Levin, поднявшаяся в рейтинговой таблице сразу на 17 строчек вверх (63 203 шт.; доля 2,5%). Замыкают ТОП-10 Mazda 3 (-1 место в рейтинге; 59 400 шт.; доля 2,4%) и Maruti Baleno (-1 в рейтинге; 57 935 шт.; доля 2,3%).
По материалам focus2move
Фото: naavtotrasse.ru, besthqwallpapers.com, forum.lowyat.net