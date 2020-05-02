Бестселлеры итальянского авторынка в 2020 году

В рейтинге бестселлеров Италии, как правило, лидируют малые и средние автомобили. Это обусловлено активным использованием автомобилей в условиях городской среды.

Традиционные узкие улочки итальянских городов и трудности с поиском парковочных мест по-прежнему являются главным фактором, заставляющим людей отдавать предпочтение небольшим автомобилям. В последнее десятилетие возросшая средняя цена и снижение покупательной способности еще больше склонили большую часть населения к выбору недорогого маленького автомобиля. Этот факт способствовал с успеху на итальянском рынке таких марок, как Fiat, Dacia, KIA, Hyundai.

В 2020 году городской автомобиль Fiat Panda остается самым продаваемым в Италии. С объемом рынка 80 121 экземпляров (-45%) Panda имеет до 5,8% рынка и по-прежнему удерживает продажи на уровне более чем вдвое превышающем показатели своих ближайших конкурентов.

Fiat 500x достиг второго места (31 778 шт.; -25,3%; +2 позиции в рейтинге), за ним следует Renault Clio, который вернулся на третье место (31 638 шт.; -24,3%; +2 позиции в рейтинге).

На четвертом и пятом местах оказались соответственно Fiat Panda HEV (30 344 шт.) и Jeep Renegade (29 481 шт.; -29,3%; + 1 позиция).

Citroen C3 занял шестое место (29 157 шт.; -30%), за ним следует Dacia Sandero (28 100 шт.; -20,5%; + 4 позиции).