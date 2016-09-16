Французский авторынок в 2020 году

Французский автомобильный рынок в 2020 году пострадал чрезвычайно сильно, на продажи оказала огромное влияние глобальная пандемия. Падение рынка было настолько сильным, что зафиксирован самый низкий годовой объём продаж в стране с 1975 года.

С начала 2015 года этот рынок рос, чему способствовала активная политика правительства Макрона, стимулирующая рост потребительского доверия и положительные ожидания у населения. Объем реализации легковых автомобилей, достигнутый в 2019 году, был лучшим в стране за последнее десятилетие: продано 2,21 млн автомобилей (+1,9%).

Но потом, уже начав 2020 год с отрицательным трендом (-13,4%), французский рынок стремительно рухнул в марте, когда коронавирус нанес свой удар, развязав пандемию. Самое резкое падение продаж автомобилей в стране произошло в апреле (-88,8%), поскольку вся коммерческая активность была полностью заблокирована. В июне и июле, благодаря стимулированию рынка со стороны ЕС и французского правительства, он показал положительную динамику (+1,2% и +3,9% соответственно). Однако, с августа здесь вновь возобладал отрицательный тренд, продержавшийся до конца года.

Президент Эммануэль Макрон объявил о плане поддержки французского автомобильного рынка на сумму 8 млрд евро и поддержки экономики страны после кризиса Covid-19. Этот план включает в себя субсидии на покупку "чистых" автомбилей (до 7 000 евро для электромобилей) при одновременном содействии развитию "чистых" технологий.

Годовой объём продаж автомобилей во Франции в 2020 году составил 1 650 197 шт. (-25,5%).

ДИНАМИКА ПРОДАЖ НА ФРАНЦУЗСКОМ АВТОРЫНКЕ ПОМЕСЯЧНО В 2020 ГОДУ

Благодаря правительственному и европейскому стимулированию продаж, объём рынка гибридных автомобилей (HEV) вырос на 58,2% до 169 064 экз. и составил долю в 10,3% от общего числа проданных автомобилей (в 2019 году эта доля была всего 4,9%). Сегмент батарейных электромобилей (BEV) взлетел на 159,4% до 110 912 единиц и составил долю рынка 6,7% (в прошлом году было 1,9%), а сегмент подзаряжаемых гибридов (PHEV) вырос на 301,2% до 74 587 единиц и составил 4,5% от объема рынка (в прошлом году было 0,8%). Продажи автомобилей с бензиновыми двигателями упали на 39,6% до 773 363 единиц и заняли 46,9% рынка против 57,9% в 2019 году, а регистрации дизельных автомобилей упали на 33,3% до 504 191 экз., при этом их доля рынка упала до 30,6% (против 34,1% в 2019 году).

В 2020 году лидер рынка Renault, объемы продаж которого упали на 22,7%, сумел занять всего 0,7% от общего объема реализованных в стране автомобилей. Peugeot, тоже с отрицательной динамикой (-20,5%), сумел нарастить свою долю рынка до 1,2%. Citroen, реализация которого снизилась на 30,8%, уменьшил долю рынка до 0,7%. Volkswagen остался на 4-м месте рейтинга, несмотря на худшие показатели по динамике продаж среди лидеров (-34,4%). За ним следует Dacia, которая тоже сильно потеряла в объемах (-30,1)%.

Лучшие показатели в ТОП-10 лидеров эксперты зафиксировали у Toyota, потерявшей в продажах всего 11,8%. За нею следуют Ford (-30%) и Mercedes, которые поднялись на одну строку в рейтинге, даже несмотря на потери (-25,1%). Замыкают десятку лидеров BMW (+2 строки в рейтинге; -22,6% в динамике) и Audi (+2 строки в рейтинге; -21,2% в динамике).

Самым продаваемым автомобилем во Франции в 2020 году стал Renault Clio (+19,4%; 95 637 шт.; + 2 строки в рейтинге), обогнавший своего "заклятого врага" Peugeot 208 (-9,5%; 95 514 шт.). Замыкает тройку лидеров Peugeot 2008 (+8,4%; 66 927 шт.; +4 строки).

По материалам focus2move

Фото: zefirka.net