Немецкий автомобильный рынок в ноябре 2020 года

Показав в сентябре рост на 8,8% и тем самым заявив о своем восстановлении, немецкий авторынок в последующие месяцы продемонстрировал негативную динамику, с небольшим падением. В октябре продано 274 303 автомобиля (-3,3%), в ноябре - 290 150 шт. (-2,7%), а в целом с начала года реализация автомобилей в Германии составила 2,6 млн шт. (-21,4%).

Лучшие показатели зафиксированы у Renault (рост на 29,2%), а лидер немецкого рынка - Volkswagen - показал результаты хуже рынка (-18,4%). Самое большое падение в группе лидеров - у Seat (-21,6%).

Немецкий автомобильный рынок является самым крупным и стабильным в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные взгляды на экономическую конъюнктуру, он достиг 3,6 млн шт., установив новый рекорд.

В целом, с учетом сегмента LCV (343 тысячи автомобилей), объём немецкого автомобильного рынка составил 3,94 млн, что делает его четвертым по величине рынком после Китая, США и Японии.

По материалам focus2move

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