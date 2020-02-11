Шведский авторынок в октябре и за 10 месяцев 2020 года

Шведский автомобильный рынок после серии из четырех последовательных лет роста остановился в 2017 году, тогда он достиг рекордного уровня - 379 240 автомобилей.

Введение новых налоговых правил, направленных на увеличение числа автомобилей с альтернативными видами топлива (AVF) и сокращение выбросов углекислого газа, привело к повышению средней цены автомобилей, что, в свою очередь, повлекло снижение спроса, и рынок приобрел отрицательный тренд. Система бонус/малус была введена в июле 2018 года и была пересмотрена в начале 2020 года.

Как уже было сказано, в последние два года объем рынка не рос: в 2018 году - 353 647 (-6,7%), а в 2019 году - 355 585 (+0,6%).

В 2020 году изменение расчета налоговой системы бонус/малус, которая с 1 января 2020 года основана на WLTP, негативно повлияло на рынок, сильно снизив продажи в течение первых двух месяцев. Всего в январе - феврале было продано 38 504 автомобиля (-11,7%).

Несмотря на то, что шведское правительство не приняло решения об остановке экономической деятельности в стране, в марте спрос был заморожен негативными ожиданиями из-за влияния Covid-19 на экономику, а продажи в первом квартале снизились на 10,5% до 66 154 автомобилей.

В апреле коммерческая деятельность все еще активно продолжалась, в отличие от остальной Европы, но подтвержденные инфекции и смертность в стране продолжали неуклонно расти. Действительно, в апреле авторынок успел потерять "всего" 37,4%, а продано было 18 911 автомобилей.

В мае количество регистраций сократилось на 50,2% до 15 871 единицы из-за закрытия некоторых производств и нехватки запасов из-за ограничений на международные поездки.

В июне рынку удалось смягчить падение, было реализовано 23 362 автомобиля (-23,3%), результат первого полугодия - 122 058 автомобилей (-25,1%).

В июле было продано 22 718 автомобилей, что всего на 4% меньше прошлогоднего результата, но в августе рынок снова упал на 13,4% до 25 522 автомобилей.

В сентябре рынок начал восстанавливаться, увеличив продажи на 7,3% до 28 719 проданных единиц.

Действительно, после роста в предыдущем месяце в октябре автомобильный рынок снизился. В октябре было продано 28 147 автомобилей (-5%). А с начала года продажи снизились на 16,8%, всего было реализовано 230 804 единицы.

Лидер рынка - Volvo - почти соответствовал рыночному тренду (-2,7%), а BMW показала худший результат среди лидеров, потеряв 23,2% продаж. С другой стороны, Peugeot зафиксировал лучший прирост продаж (+43,7%).

По материалам focus2move

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