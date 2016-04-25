Бестселлеры европейского рынка за 9 месяцев 2020 года

В сентябре 2020 года рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы возглавил Volkswagen Golf, реализовавший 226 611 автомобилей (-34,8%), он на 12 тыс. единиц опережает Renault Clio (214 343 шт.; -14,5%).

На третьем месте - Volkswagen Polo (175 006 шт.; -30,9%). С момента выхода этой модели на рынок реализовано более 14 млн автомобилей. Это один из самых успешных компактных автомобилей в мире из когда-либо сделанных. Шестое поколение было запущено в конце 2017 года.

Четвертое место занимает Volkswagen Tiguan (162 385 шт.; -28,9%), он опережает Opel Corsa (146 776 шт.; -22,2%). Далее следует Skoda Octavia (141 887 шт.; -21,8%), которая поднялась в рейтинговой таблице на две строчки вверх.

Peugeot 208, поднявшись на пять позиций, занял 7 место (139 334 шт.; -20,2%). За ним - Ford Focus (138 334 шт.; -26,8%), который ухудшил свое положение, опустившись на 3 позиции вниз. На девятом месте - Renault Captur (125 509 шт.;-25,7%), а замыкает ТОП-10 Dacia Sandero (123 732 шт.; -31,2%).

Эксперты также отмечают, что новичок рынка Ford Puma (73 221 шт.) демонстрирует чрезвычайно быстрый рост, закрепившись уже на 42 месте.

По материалам focus2move