Австрийский авторынок в первом квартале 2020 года

Австрийский автомобильный рынок считают одним из самых стабильных рынков в Европе и одним из самых устойчивых по отношению к кризисам. После достижения пика продаж (353 596 шт.; +7,3%) в 2017 году, реализация машин в 2018 году здесь снизилась незначительно (-3,3%), показав результат в 341 832 автомобиля. Такая же тенденция сохранилась и в 2019 году: продано 329 628 автомобилей.

В 2020 году, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, год начался с негативного тренда. Уже в феврале продажи автомобилей составили всего 44 026 единиц, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году.

25 февраля 2020 года в Австрии были подтверждены первые два случая заболевания COVID-19, а в начале марта тирольский горнолыжный курорт Ишгль был назван главным очагом коронавируса в стране. 13 марта тирольские власти поместили весь город в карантин, 16 марта в стране введена общенациональная изоляция.

В результате антивирусных мер в марте автомобильный рынок резко упал (-66,5%). За месяц было продано всего 10 708 автомобилей, а первый квартал закончился с результатом 54 734 шт. (-32,4%).

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