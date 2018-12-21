Французский авторынок в первом квартале 2020 года

Французский автомобильный рынок имел положительную динамику с начала 2015 года. Во многом укреплению рынка способствовала активная политика правительства Макрона, поддерживающая потребительский спрос. Уровень продаж легковых автомобилей, достигнутый в 2019 году, стал лучшим за десятилетие. Этому результату предшествовали 6 лет последовательного роста. В 2019 году было продано 2,21 млн автомобилей (+1,9%).

Однако в 2020 году, согласно данным, представленным французскими ассоциациями автопроизводителей, рынок показал негативный тренд. За первые два месяца было продано 306 670 автомобилей, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году.

Новая эра началась в марте для всего мира - по мере распространения вируса COVID-19. Французское правительство привело в действие жесткие меры по препятствию его распространения - блокирование любой коммерческой деятельности в стране. Все автозаводы встали, автодилеры закрыты - и мартовские продажи, приведенные в таблицах ниже, можно считать чисто символическими.

В марте рынок упал до самого низкого уровня за последние 60 лет: реализовано всего 62 667 автомобилей (-72,2%). Таким образом, совокупный результат первого квартала составил 364 682 автомобиля (-34.2%).

К сожалению, уже известно, что в апреле и этот антирекорд будет побит, потому что продажи, вероятнее всего, останутся на нуле.

ТОП-35 МАРОК НА ФРАНЦУЗСКОМ АВТОРЫНКЕ В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ АВТОРЫНКЕ В 1 КВАРТАЛE 2020 ГОДА

ТОП-10 МАРОК НА ФРАНЦУЗСКОМ АВТОРЫНКЕ В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА