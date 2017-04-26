Испанский авторынок в первом квартале 2020 года

Испанский автомобильный рынок восстанавливался год за годом после огромного падения в кризис 2009 года, когда объём продаж сократился более чем наполовину. Правительство поддержало продажи транспортных средств с помощью стимулирующего плана под названием PIVE (программа утилизации старых автомобилей при покупке новых). Это позволило увеличить долю машин с низким уровнем выбросов.

Программа PIVE продолжалась на протяжении нескольких лет, став стабильной поддержкой для внутреннего рынка, который за последние шесть лет вырос с менее чем 0,7 млн автомобилей в 2012 году до более чем 1,3 млн в 2019-м.

Начиная с 2020 года, рыночный тренд был умеренно негативным, но возможности для дальнейшего восстановления рынка оставались. Согласно данным, опубликованным министерством транспорта страны, реализация автомобилей за два первых месяца состаляла 187 865 единиц (-6,2%).

Но в марте для всего мира началась новая эра... К сожалению, испанское правительство недооценило риски, связанные с Covid19, и вирус получил возможность быстро распространиться среди населения, прежде чем было принято решение о закрытии коммерческой и производственной деятельности. Сегодня Испания платит огромную цену за эту ошибку. Во второй половине марта вся торгово-промышленная деятельность была прекращена и, по предварительным оценкам экспертов, еще может оставаться закрытой в течение, по крайне мере, двух месяцев.

Все дилерские автоцентры закрыты, фактически никакие продажи невозможны. Цифры по авторынку за март, конечно, ужасны, но апрель будет еще хуже. Продажи в марте составили 37 644 (-70,4%), за первый квартал в целом - 225 511 (-31,1%).

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