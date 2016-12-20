Бестселлеры испанского авторынка в январе-феврале 2020 года

Когда национальный испанский производитель Seat приобрела группа Volkswagen, Испания приветствовала такую политику локализации мощностей по производству автомобилей, став одним из самых крупных производственных центров в Европе и в мире.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей на испанском рынке характеризуется упорной борьбой за лидерство среди нескольких моделей разных марок. На данный момент в нем лидирует Seat Leon, с незначительным преимуществом (в 7 единиц) над Nissan Qashqai. При этом Seat Leon удерживает долю рынка в 2,6%, несмотря на сильное снижение продаж (-15,3%).

Испанский SUV Seat Ateca занимает третью позицию с долей 2,2%. На четвертом месте - лидер прошлого года Dacia Sandero (доля рынка 2,2%). За ним следует Opel Corsa, который сумел удержать свое 5 место, которое он занимал в прошлом году.

Renault Clio опустилась с шестого места в рейтинговой таблице на десятое, владея 1,8% рынка. Сейчас по итогам первых двух месяцев года шестую позицию занимает Peugeot 208 (доля 2,1%), за ним следует Seat Arona, который поднялся на три ступени рейтинга (2%). Toyota Corolla (она на 9 позиции) вошла в ТОП-10, почти двукратно увеличив продажи и опередив Peugeot 3008 и Renault Clio.

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