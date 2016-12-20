АВТОСТАТ | Бестселлеры испанского авторынка в январе-феврале 2020 года

Бестселлеры испанского авторынка в январе-феврале 2020 года

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Seat Ateca занял третье место испанского рейтинга бестселлеров

Когда национальный испанский производитель Seat приобрела группа Volkswagen, Испания приветствовала такую политику локализации мощностей по производству автомобилей, став одним из самых крупных производственных центров в Европе и в мире.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей на испанском рынке характеризуется упорной борьбой за лидерство среди нескольких моделей разных марок. На данный момент в нем лидирует Seat Leon, с незначительным преимуществом (в 7 единиц) над Nissan Qashqai. При этом Seat Leon удерживает долю рынка в 2,6%, несмотря на сильное снижение продаж (-15,3%).

Испанский SUV Seat Ateca занимает третью позицию с долей 2,2%. На четвертом месте - лидер прошлого года Dacia Sandero (доля рынка 2,2%). За ним следует Opel Corsa, который сумел удержать свое 5 место, которое он занимал в прошлом году.

Renault Clio опустилась с шестого места в рейтинговой таблице на десятое, владея 1,8% рынка. Сейчас по итогам первых двух месяцев года шестую позицию занимает Peugeot 208 (доля 2,1%), за ним следует Seat Arona, который поднялся на три ступени рейтинга (2%). Toyota Corolla (она на 9 позиции) вошла в ТОП-10, почти двукратно увеличив продажи и опередив Peugeot 3008 и Renault Clio.

ТОП-50 БЕСТСЕЛЛЕРОВ ИСПАНСКОГО АВТОРЫНКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

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Теги: продажи обзор рынка автомобилей испания модели-лидеры рейтинг моделей nissan qashqai seat seat leon

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