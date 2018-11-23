Французский авторынок в феврале 2020 года

Французский автомобильный рынок рос с 2015 года, и этому способствовала активная политика правительства Макрона, подталкивая потребительский интерес. Уровень продаж легковых автомобилей, достигнутый в 2019 году, стал лучшим за десятилетие: было реализовано 2,21 млн автомобилей, что на 1,9% больше результатов предыдущего года.

Однако, в 2020 году, по данным французской ассоциации автопроизводителей, рынок показал негативный тренд. С начала года продажи составили 306 670 автомобилей, что на 6,5% меньше, чем в январе-феврале 2019-ого.

Традиционно на этом рынке лидируют французские производители, имеющие долю более 50%, совокупная доля групп P.S.A. и Renault-Nissan составляет более 60%.

В марочном рейтинге лидирует Peugeot с долей в 20,1%. Ему удалось опередить исторического лидера Renault, рыночная доля которого снизилась до 17,2%. Несмотря на почти нулевую динамику с начала года (+0,2%), Peugeot удалось сохранить значительный отрыв от тех, кто начал год с двузначного роста - Toyota (+13,3%), BMW (+17,5%), Nissan (+20,7%) и Audi (+11,2%).

Nissan показал лучшую динамику продаж в ТОП-15, увеличив их на 20,7% и поднявшись с 14 на 11 позицию в рейтинге.

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