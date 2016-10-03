Британский авторынок в феврале 2020 года

Референдум о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году застал британский автомобильный рынок на вершине своей славной истории. После пяти лет последовательного роста рынок легковых автомобилей достиг в том году рекордных продаж за все время - 3,06 млн единиц - и стал четвертым по величине в мире.

Но затем начался спад: рынок легковых автомобилей падал как в 2017, так и в 2018 году. В это время авторынок остальной Европы рос без колебаний. В 2018 году продажи на рынке королевства составили 2,72 млн единиц, из которых 2,36 млн были легковыми автомобилями. В 2019 году количество регистраций упало до самого низкого уровня за последние 5 лет - было продано 2,64 млн.

В 2020 году, согласно данным, которые обнародовало министерство транспорта Великобритании, на этом рынке сохраняются тенденции слабых продаж. С начала года реализовано 228 781 автомобиль (-5,9%).

Еще десять лет назад лидерами этого рынка были Ford и Opel (локально под брендом Vauxhall), которые считались здесь местными марками, т.к. в стране расположилось несколько заводов, их выпускающих, а производство достигает миллионов единиц в год. В настоящее время обе марки потеряли свою былую популярность на рынке.

При этом Ford в 2020 году все еще пытается удерживать первенство, контролируя 10,9% рынка. А вот Opel/Vauxhall, который в последние годы активно теряет объемы реализации, опустился на 5–ю позицию, потеряв в продажах 16,2%. Вторую позицию занимает Volkswagen с 9,7% рынка, опережая Mercedes и BMW, у которых 7,4% и 7,3% рынка.

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