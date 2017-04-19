Итальянский авторынок в феврале 2020 года

После огромных потерь во время кризиса 2008-2011 годов, когда продажи упали с 2,4 до 1,4 миллиона единиц, итальянский авторынок восстановился (в период 2012-2017 гг.), достигнув объёма в 1,96 млн автомобилей (если считать с LCV, то до 2,14 млн).

Однако, вернувшись на уровень более 2 млн автомобилей, этот рынок закончил свой рост и в 2018 году вошел в новую фазу - фаза умеренного снижения, когда реализация машин при сохранении стабильных продаж снизилась на 2,6% до 1,92 млн в 2019 году.

В 2020 году, согласно данным, опубликованным итальянским министерством транспорта, рынок возвращается к падению. В феврале реализовано 319 745 автомобилей, что на 6,9% меньше, чем в феврале 2019 года. Эксперты считают, что так сказывается влияние коронавируса, который распространился в северных регионах страны. При этом они ожидают, что в ближайшие месяцы коронавирус окажет еще более значительное влияние на авторынок.

В конкурентной среде итальянская марка Fiat за последнее десятилетие потеряла более 8% своей рыночной доли. Тем не менее, по результатам первых двух месяцев 2020 года, можно говорить о скромных попытках бренда восстановить эту долю, которая на данный момент составляет 16,8%. Volkswagen сохраняет второе место в рейтинге, имея долю рынка 9,7% и небольшой рост (+1,3%). Однако остальные марки, входящие в ТОП-10, по итогам двух месяцев 2020 года демонстрируют негативные результаты (ушли в "минус").

Так, Opel и Jeep потеряли в продажах более чем по 20%, опустившись в рейтинговой таблице на 7-е и 10-е места.

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