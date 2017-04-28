Рейтинг бестселлеров Африки за 2019 год

Экономический рост в Африке стабилизировался на уровне 3,4% в 2019 году и, как ожидается, поднимется до 3,9% в 2020 году, и до 4,1% в 2021 году. Однако, этот рост останется ниже исторических максимумов. Фундаментальные показатели роста также улучшаются с постепенным переходом от частного потребления к инвестициям и экспорту. Впервые за последние десять лет на долю инвестиций пришлось более половины роста на континенте, а на долю частного потребления - менее трети.

На автомобильном рынке после временной потери лидерства пикап Toyota Hilux вновь вернулся на первое место в 2019 году, удерживая 4,9% рынка. Первое поколение Hilux появилось в 1968 году и за эти 50 лет модель непрерывно улучшалась и обновлялась. Hilux приобрел репутацию исключительно прочного и надежного автомобиля при длительном интенсивном использовании и даже эксплуатации в неблагоприятной среде.

На несколько сотен единиц позади находится лучший легковой автомобиль и лидера рейтинга 2018 года Volkswagen Polo (-8,1%), с долей 4,9%, за которым следуют Renault Symbol и Ford Ranger, имеющие соответственно 4,3% и 2,6% рынка.

На пятом месте - Chevrolet TFR с 1,8% рынка, опережая быстрорастущий (+127,5%) Isuzu D-Max, занявший 6-ю позицию.

Начиная с 7-го места, все модели в ТОП-10 показали отрицательную динамику продаж. Седьмой - Nissan NP200 (-10,9%), за ним следуют Hyundai Tucson (-3,6%), Toyota Corolla (-39%) и Toyota Fortuner (-10,4%).

ТОП-50 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ АФРИКИ В 2019 ГОДУ