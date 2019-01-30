Автомобильный рынок Франции в ноябре 2019 года

Французский автомобильный рынок находится в состоянии последовательного роста с 2015 года. Активная политика правительства Макрона способствует этому, восстанавливая потребительское доверие и ожидания. Таким образом, уровень продаж легковых автомобилей в 2,17 млн единиц, достигнутый в 2018 году, стал лучшим за десятилетие.

В 2019 году, согласно данным, представленным французскими ассоциациями автопроизводителей, автомобильный рынок в стране оставался стабильным, колеблясь весь год в пределах 1%. За 11 месяцев продажи составили 2 002 762 автомобиля, снизившись всего на 0,1%. После умеренно негативного первого полугодия, в течение второго - рынок понемногу восстанавливался.

По традиции половину рынка здесь контролируют французские производители, совокупная доля группы P.S.A. и альянса Renault-Nissan составила почти 60%.

Самой продаваемой маркой является Renault с долей 18,3%. Peugeot занимает второе место с долей 17,5%, а третью ступень пьедестала занимает Citroen.

В этом году самыми быстрорастущими марками стали Audi, DS, Volkswagen, Land Rover, Seat и Alfa Romeo.

ТОП-40 МАРОК НА РЫНКЕ ФРАНЦИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

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Рейтинг самых продаваемых моделей во Франции возглавляет Renault Clio, реализованный за 11 месяцев в количестве 115 959 единиц (+2,7%).

Выпущенный в 1990 году на французский рынок бестселлер Renault Clio, проведя почти всю свою коммерческую жизнь на вершине модельного рейтинга, только что получил пятое поколение. Это новое поколение стартует как лидер с долей рынка, стабильно с 2015 года держащейся в диапазоне между 5,5% и 5,8%. При выпуске на рынок в 2013 году четвёртого поколения модели эта доля составляла 7,0%. Очевидно, производитель хотел бы повторить этот успех и сейчас. Но пятому поколению модели будет уже труднее, потому что сразу несколько новых небольших SUV уже успели занять достойное место на рынке, причем это 5 из 10 лучших моделей в своей категории.

На втором месте рейтинговой таблицы лучших моделей - Peugeot 208 (недавно запущено ее второе поколение). После смены названия (номера) Peugeot решили сохранить его еще в течение 30 лет для новой компактной модели, которая занимает 4,8% рынка.



На третьем месте - Citroen C3 с 3,8% рынка (это его лучший результат за последние 9 лет), за ним следует топовый SUV Peugeot 3008 со снизившейся долей рынка (3,5%). Отметим, что в 2018 году у него был рекордный показатель 4,0%.

На пятом месте - Dacia Sandero с долей, стабильно держащейся на рекордном для модели уровне в 3,3% (достигнута в прошлом году). Далее - Renault Captur с 3,1%, Peugeot 2008 с 3,0%, Peugeot 308 с 2,7% (его худший показатель за последние 7 лет).

На девятом месте - Renault Twingo с 2,3%, а замыкает ТОП-10 Dacia Duster с 2,3%.

ТОП-50 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ФРАНЦИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА