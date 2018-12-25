Тест-драйв 7D: 43 машины сразу

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Три года назад мы начали программу тестов по системе 7D. За это время у нас в руках побывали 43 машины. Время подвести первые итоги и назвать самые-самые автомобили...

Напомню, что «семимерный тест-драйв» - это способ проверить разные машины по единой методике, с конечным результатом в виде понятной оценки. Семерка – это число ситуаций, которыми мы заменили традиционные критерии. Не тормоза, багажник, удобство кресла сами по себе – нас интересует, каков автомобиль в типичной среде: на стоянке (1), когда его интересно обойти и осмотреть; на трассе (2), где мы оценим его в дальней поездке; на улице (3); на плохой дороге (4); на вокзале (5), где нас интересует его вместимость, удобство для пассажиров и т.д.; на АЗС (6), где мы измерим его экономичность, столь важную при нынешних ценах; и наконец, на рынке (7), где важны цена, гамма, комплектации и прочее. Подробно эти ситуации, они же критерии, изложены здесь. Чтобы оценить автомобиль, нужна отправная точка, средняя линия. А значит, не обойтись без конкурентов: мы подбираем двух виртуальных соперников из числа хорошо известных моделей, максимально близких по классу, цене, технике. Если наш «соискатель» лучше – получает плюс; хуже – минус; на уровне – ноль. Один раз за тест, если тестовый автомобиль оказался прямо-таки выдающимся, можно поставить два плюса. Или два минуса в случае фатального проигрыша. Примеры я приведу. Короче, такую систему мы применяем уже три года. И вот что получается, если все результаты свести в единую таблицу.

СРЕДНИЙ БАЛЛ – 1,7 Мы не ставим дробных оценок, итоговый результат – всегда целое число плюсов (или минусов). Но средний балл 1,7 означает, что если новичок получил два плюса и выше – он превысил средний уровень. Отрадно отметить, что таких молодцов – большинство, из 43 машин целых 26 получили оценку «+2» и выше. Это не означает, что все остальные аутсайдеры. Они все равно выше конкурентного уровня, если вышли из нуля, просто у большинства получился шаг сразу на пару итоговых ступенек. Конечно, учтем, что в большинстве тестов участвовали новые и модернизированные машины – а ради чего их было обновлять, как не ради существенного перевеса над конкурентами?

ОКОЛО НУЛЯ А вот теперь – про тех, кто получил итоговый минус или ноль. Таковых всего трое, и про каждого есть что сказать. Chery Tiggo 5 не заработал возможных плюсов, поскольку существует только в переднеприводном исполнении. Все конкуренты бывают 4х4 – возможно, вам не нужна такая версия, но это не повод вовсе не иметь ее в гамме. Все-таки кроссовер! Subaru Forester получил итоговую «баранку», проиграв конкурентам в первой категории, на стоянке. Дело было еще до обновления салона, и главное, до пересмотра цен, так что на тот момент эти минусы уравновесили несомненные плюсы на трассе и вне дороги. Haval H2, единственный из всех, умудрился получить итоговый минус, проиграв на трассе (у машины такого класса нет системы стабилизации?!) и на рынке (6 дилеров – где обслуживать?). И он же стал лучшим примером работы над ошибками. Молодая китайская марка добавила в комплектацию ESP, а дилеров сегодня уже 26. Достойная динамика! Кстати отмечу, что минимальная оценка во всех тестах «-1». Провальную пару минусов не схлопотал никто. По-журналистски сожалею, по-обывательски радуюсь.

ДВОЕЧНИКИ НАОБОРОТ Как уже говорилось выше, мы ставим автомобилю плюс, когда он превысил средний по классу уровень, или, наоборот, минус. Иногда (реже, чем хотелось бы) машина настолько радует хорошей идеей и ее воплощением, что одного плюса кажется мало. На такой случай есть исключительная оценка в два плюса, которую можно поставить один раз за тест, в одной категории. Пусть нечасто, но мы такие оценки ставили. И вот кто показал прямо-таки выдающиеся результаты на фоне конкурентов: - Chevrolet Camaro, Peugeot 3008 и Skoda Kodiaq получили два плюса «На стоянке» - за выпендреж, красоту и умные удобные штучки соответственно; - Mazda СХ-5 приятно удивила ездовыми, чтобы не сказать боевыми качествами «На трассе»; - LADA Vesta SW Cross отличилась очень, очень толково организованным багажным отсеком и простором для пассажиров; - УАЗ «Патриот» и LADA XRAY Cross прекрасно показали себя на бездорожье, причем если первый автомобиль, так сказать, чемпион в абсолюте, то второй отличился в сравнении с конкурентами. Вообще, эту оговорку все время держите в голове, знакомясь с таблицей: машины все-таки не в вакууме ездят, а в компании себе подобных. Результата LADA это замечание нисколько не умаляет, ее система Ride Select действительно своего рода прорыв в классе!

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ Круглый отличник хорошо, но встречается редко. Твердый хорошист надежен, но скучноват. На мой взгляд, самые интересные машины (да в общем-то, и люди) – у которых кардиограмма оценок скачет через ноль туда-сюда, демонстрируя пики и пропасти. То есть большая амплитуда оценок говорит об интересном, хотя и неровном характере автомобиля. Не то чтобы он был удобен, скорее – затейлив. Не всем это нравится, многие ждут от автомобиля простого, надежного и уверенного перемещения себя, пассажиров и багажа, которое в нашем случае выражалось бы оценкой «+1» в максимуме категорий.



Так бывает далеко не всегда, а неровные баллы все-таки ставить приходилось, и их обладателей мы вспоминаем с большим интересом.



Кто же это? Те, в чьей итоговой ведомости меньше всего нулей. То есть почти в каждой категории автомобиль отклонялся от средней линии. Всего два нуля получили: - Hyundai Creta, которая сразу по выходу буквально взорвала рынок кроссоверов и ныне в нем властвует; - Mitsubishi Eclipse Cross, новинка от марки, которую ждали восемь лет и которая оказалась столь же яркой и неоднозначной внутри, на дорогах и улицах, сколь и снаружи. Еще ряд машин получил всего три нуля, отклоняясь от медианы в четырех критериях. Согласитесь, действительно неординарные автомобили: Cadillac ХТ5, Subaru Forester, Citroen C3 Aircross, Mazda СХ-9, Volvo ХС60, оба «уаза» и еще несколько, уже отмеченных выше (см. таблицу).

САМЫЕ РОВНЫЕ Те, кто машину считает не более чем ширпотребом, вместо отклонений предпочтут как раз серединку, в надежде, что именно она будет золотой. Ровно на уровне своих одноклассников показали себя автомобили с максимумом нулевых отметок. Практичные шесть нулей получили три машины: - KIA Cerato, просто хороший седан из азиатско-американской гаммы компании, близкий родственник «сидов»; - Hyundai Sonata, тоже седан и тоже из-за океанов; - китайский Dongfeng А7. Последний автомобиль – пока еще загадка и вещь в себе, а вот по первым двум четко видна тенденция. Настоящий автомобильный ширпотреб в лучшем смысле слова, простые и непритязательные машины, любовь таксистов… Но неувядаемые седаны лучше всех делают корейцы.

ЧЕМПИОН АБСОЛЮТНЫЙ, НО ВИРТУАЛЬНЫЙ Ну, а есть абсолютный победитель? По очкам, то есть по итоговым плюсам, таковой не определился. Но есть одна машина, тест которой мы провели еще в 2017-м, и которая до сих пор вспоминается как «Очень хороший автомобиль». Правда, тогда этот «хороший» заработал жирный минус в категории «На рынке», поскольку был заметно дороже конкурентов. Итог – три плюса, здорово, но недостаточно для победы в абсолюте. Но за минувший год этот кроссовер занял место на производственной площадке в Нижнем Новгороде, и случилось чудо: цены довольно существенно отыграли вниз, и стартуют теперь со столь привлекательной отметки, что минус можно не просто обнулить, а даже перечеркнуть вертикально. Иначе говоря, сегодня эта машина получила бы итог «+4», а то и «+5». Впрочем, тест-драйвы, как и история, не терпят сослагательного наклонения. Именно поэтому чемпион остается не только виртуальным, но и неназванным. Впрочем, вы легко его отгадаете, изучив таблицу. А мы, быть может, проведем с ним еще один тест. Конкуренты ведь тоже не стоят на месте!

ЧЕМПИОНЫ Это машины, набравшие итоговые три плюса (больше пока никто не получил). Иногда ровные, иногда не очень оценки в конце концов определили группу из восьми отличников. На фоне своих конкурентов, которых вы также видите в таблице, лучше других выступили: - два представителя группы Volkswagen, а именно Tiguan и Skoda Kodiaq; - четыре машины под братскими флагами Hyundai и KIA: Creta, Picanto, Rio X-Line и обновленный Tucson; - два внедорожника с разных концов света – УАЗ «Патриот» в 2017-м, когда у него появилась ESP и прочая электроника, и Chevrolet Traverse. И если успех последней пары во многом объясняется слабостью конкурентов в тех или категориях, то «немцы» и «корейцы» что на рынке, что в наших тестах, что в глазах потребителей выступают чрезвычайно уверенно. Практически все машины из названных выше – чемпионы продаж в своих классах. Наши поздравления!