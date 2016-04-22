Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

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На четвертом году своей российской жизни «Тусан» намерен дать бой конкурентам. Продвижение на ЧМ-2018, активный маркетинг, но главное оружие – рестайлинг и новый подход к дизелю. Насколько успешный? Попробуем предсказать с помощью теста формата 7D.

Нас мало (пока), но мы очень упорны. Мы не слушаем страшные истории и не верим в немеряные цены. Мы за прогресс и экономию. Мы - за дизель. В нашем стане - покупатели всех (почти) «лендкрузеров» и «дискавери». Многих «мерседесов» и БМВ. И почему-то - очень немного владельцев машин массового сегмента. Пожалуй, из ТОП-25 самых продаваемых машин только «Дастер» мог похвастать значимой долей дизельных модификаций. Почему? Довольно серьезный плюс к начальной цене, большая стоимость ТО и опасения за качество топлива - вот и все причины, которые не смущают богатых, но почему-то останавливают расчетливых. Одно из средств убеждения - обновленный «Тусан». Дизель сам по себе не изменился, но новая трансмиссия, новый прайс и освеженный облик могут сыграть козырями. Давайте сравним новую машину с конкурентами, близкими по технике и цене, и поставим ей плюсы и, если заслужит, минусы и в конце сделаем вывод - таков регламент нашего семимерного теста. Конкуренты пусть виртуальные, но злые. Сразу скажу, что ближайший родственник «Тусана» - соплатформенный «Спортидж», здесь нам не подойдет. Он тоже обновлен и технически является близнецом «Тусана», то есть как таковое сравнение возможно лишь по дизайну, а это уже вкусовщина.

Посмотрим на других бойцов. Дизели под стать нашему двухлитровому «Хёндэ» есть у лидеров сегмента, «Тигуана» и RAV4. И пусть они несколько слабее, в остальном машины весьма близки. Комплектации – самые богатые, привод – только полный, остальные подробности – в таблице выше.

В отличие некоторых моделей «Хёндэ», этот кроссовер продается по всему миру. А значит, должен нравиться и китайцам, и американцам, и европейцам (чего не требуется от «Соляриса» и «Креты», например). Не секрет, что мы все немного по-разному относимся к дизайну, и то, что нравится в Шанхае, не всегда найдет понимание в Турине. Думаю, именно поэтому в облике «Тусана» нет ничего или почти ничего лишнего. Чистые линии, спокойный, элегантный стиль. С какой стороны на него не посмотрю – нравится. Да, на мой взгляд, это самый красивый «Хёндэ». И не только «Хёндэ».

И новый рисунок радиаторной решетки, светодиодная оптика и еще пара мелочей его отнюдь не испортили. Заглянем внутрь? Даже вынесенный за пределы центральной консоли 7- или 8-дюймовый монитор пришелся здесь кстати: неказисто, зато читается хорошо. Или я просто привык к таким пристроенным планшетам? Пусть плюс в этой категории самый субъективный, но «Тусан» его заработал.

Ну конечно, более мощный мотор лучше везет! Перевес в силах над соперниками не сногсшибательный, но заметный, да тут еще новая 8-ступенчатая коробка очень кстати расширила рабочий диапазон мотора, не проявив себя хоть сколь-нибудь чувствительными переключениями. Подсказка: чтобы действительно насладиться неслабым двигателем, выбирайте режим «спорт» в настройках, разница при разгоне и в дальнейшем наборе скорости заметная. Здесь у машины явный и физически ощутимый плюс над соперниками.

А еще «Тусан» наконец нагнал «своих» по части автоматизации: у него теперь тоже есть адаптивный круиз-контроль, логично дополнивший функцию удержания в полосе (только в дорогой комплектации; все остальные снабжены обычным круиз-контролем по умолчанию). Работает четко и нестрашно, проверено сотней километров в режиме автопилота. На трассе – верный и надежный помощник, пользуйтесь, чтобы ехать и быстро, и безопасно, и без штрафов. (Замечу к скобках, что неприятно удивила «Тойота», у которой именно с дизелем адаптивный круиз не получишь ни за какие коврижки). Еще один плюс к общему счету.

Новый электронный помощник несколько облегчает выезд назад из ряда припаркованных перпендикулярно к бордюру машин. Если приближается помеха — ассистент даст знать. Вот только затормозить не сумеет, почему-то не обучили.

Аварийное торможение довольно надежно остановит «Тусан» перед внезапным препятствием – в отличие от круиз-контроля, эта функция работает всегда, но входит только в максимальную комплектацию. Я ее проверил, а вам желаю никогда этого не делать. Ну, если только очень захочется поэкспериментировать и найдется чем изобразить другой автомобиль…

В целом, помимо уже отмеченной выше резвости, автомобиль в городской среде ничем особенным не удивил, но и не огорчил. Счет прежний.

182 мм дорожного просвета, 19-дюймовые низкопрофильные шины и никакая защита моторного отсека – аргументы против бездорожья, хотя какую-никакую грунтовку, даже мокрую, «Тусан» одолеет.

Дизельные версии бывают только полноприводными, и это позволит вам довольно свободно припарковаться зимой, легко стартовать и даже кого-нибудь при случае вытащить из сугроба. Только не забывайте про кнопку блокировки центральной муфты. И главное – будьте благоразумными!

Раз уж вспомнили зиму, пересчитаем теплые опции: подогрев руля, всех сидений (спереди – доступна вентиляция) и зоны парковки «дворников». Он такой же, как остальные кроссоверы. Захотите – проедет. Пожелаете – застрянет. Да, а защиту двигателя все-таки закажите у дилера.

Впятером до 100 км, вчетвером куда угодно – обычная формула вместимости современного автомобиля. Что касается тех самых полок (допустим, книжных), то сложенные задние сиденья увеличивают исходный багажный объем в 488 литров втрое, до 1478 литров. Немало мебельных упаковок войдет.

Чего не хватает, так это еще одной полки – так называемой багажной, вместо которой задний отсек закрыт сверху шторкой. Это тоже такая всемирно-европейская черта, экономить с помощью хлипкого и непрактичного рулончика. Черта общая, поэтому оценку за нее не снижаю, но галочку ставлю: полка удобнее шторки!

Бака объемом 62 л мне в загородном режиме хватило бы на 925 км. Расход 6,7 л/100 км получился легко и просто, при этом средняя скорость составила немалые 85 км/ч. Дорога? Свободная, но отнюдь не автомагистраль. Если кто знает – это по маршруту Каменка-Лиски-Воронеж.

Впрочем, несмотря на прекрасные показатели расхода, едва ли можно поставить «Тусану» плюс именно в этой категории. Конкуренты тоже довольствуются малым, умеют правильно выбирать передачи и быстро их переключать. Отметим иное: правильный и экономичный кроссовер – означает дизельный, и очень хорошо, что предложение таких машин понемногу растет. Пусть Европа тщится запретить моторы на тяжелом топливе, но мы-то понимаем: чем выше КПД, то есть чем дальше можно уехать на одном литре исходной сырой нефти, тем меньше мы сожжем кислорода и тем бережнее отнесемся к природе! Дизель эффективнее бензинового двигателя, а значит, в конечном итоге, экологичнее. В общем все молодцы, и Рудольф – особенно. Счет прежний.

Цена дизельной версии «Тусана» отличается от бензиновой на 120 тысяч рублей (при равной комплектации). Немало, дизель окупится не сразу, а тысяч через 100 километров. Но! Он же намного, намного интереснее едет, чем взятый за базу 150-сильный бензиновый автомобиль! И к тому же, эта разница сильно сокращена – прежде было 190 тысяч.

При этом стартовая цена дизельного «Тусана» снижена на 100 тысяч рублей, благодаря тому, что такой мотор отныне доступен уже во второй по счету комплектации Family. То есть в четырех исполнениях дизель стоит от 1 769 000 до 2 139 000 рублей. Причем я рекомендую вам именно последний, самый дорогой автомобиль, который оснащен адаптивным круизом и прочими ассистентами безопасности. Они того стоят. Для справки (чтобы понимать место дизеля в общем ряду) приведу полный диапазон цен: 1,4–2,14 млн рублей.

«Тигуан» с мотором на тяжелом топливе предлагает ценник от 1 949 000 до 2 259 000 рублей, при этом отдельно можно купить еще немало опций и пакетов. Полный прайс начинается с 1,4 млн и заканчивается на 2,43 млн рублей. Что касается «Тойоты», то дизельный RAV4 предлагают за 2 089 000 и 1 915 000 рублей, а полный ценник таков: 1,45 – 2,240 миллиона.

Смотрите, а самый доступный дизельный автомобиль здесь – это «Тусан». Да и комплектаций у него больше с таким мотором. Похоже, это финальный плюс.