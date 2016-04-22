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17.09.18 Прочитали 1082 раз

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Антон Чуйкин

На четвертом году своей российской жизни «Тусан» намерен дать бой конкурентам. Продвижение на ЧМ-2018, активный маркетинг, но главное оружие – рестайлинг и новый подход к дизелю. Насколько успешный? Попробуем предсказать с помощью теста формата 7D.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Нас мало (пока), но мы очень упорны. Мы не слушаем страшные истории и не верим в немеряные цены. Мы за прогресс и экономию. Мы - за дизель.

В нашем стане - покупатели всех (почти) «лендкрузеров» и «дискавери». Многих «мерседесов» и БМВ. И почему-то - очень немного владельцев машин массового сегмента. Пожалуй, из ТОП-25 самых продаваемых машин только «Дастер» мог похвастать значимой долей дизельных модификаций. Почему? Довольно серьезный плюс к начальной цене, большая стоимость ТО и опасения за качество топлива - вот и все причины, которые не смущают богатых, но почему-то останавливают расчетливых.

Одно из средств убеждения - обновленный «Тусан». Дизель сам по себе не изменился, но новая трансмиссия, новый прайс и освеженный облик могут сыграть козырями. Давайте сравним новую машину с конкурентами, близкими по технике и цене, и поставим ей плюсы и, если заслужит, минусы и в конце сделаем вывод - таков регламент нашего семимерного теста. Конкуренты пусть виртуальные, но злые. Сразу скажу, что ближайший родственник «Тусана» - соплатформенный «Спортидж», здесь нам не подойдет. Он тоже обновлен и технически является близнецом «Тусана», то есть как таковое сравнение возможно лишь по дизайну, а это уже вкусовщина.

Hyundai Tucson и конкуренты...

Посмотрим на других бойцов. Дизели под стать нашему двухлитровому «Хёндэ» есть у лидеров сегмента, «Тигуана» и RAV4. И пусть они несколько слабее, в остальном машины весьма близки. Комплектации – самые богатые, привод – только полный, остальные подробности – в таблице выше.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

на стоянке...

В отличие некоторых моделей «Хёндэ», этот кроссовер продается по всему миру. А значит, должен нравиться и китайцам, и американцам, и европейцам (чего не требуется от «Соляриса» и «Креты», например). Не секрет, что мы все немного по-разному относимся к дизайну, и то, что нравится в Шанхае, не всегда найдет понимание в Турине.

Думаю, именно поэтому в облике «Тусана» нет ничего или почти ничего лишнего. Чистые линии, спокойный, элегантный стиль. С какой стороны на него не посмотрю – нравится. Да, на мой взгляд, это самый красивый «Хёндэ». И не только «Хёндэ».

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

И новый рисунок радиаторной решетки, светодиодная оптика и еще пара мелочей его отнюдь не испортили. Заглянем внутрь? Даже вынесенный за пределы центральной консоли 7- или 8-дюймовый монитор пришелся здесь кстати: неказисто, зато читается хорошо. Или я просто привык к таким пристроенным планшетам?

Пусть плюс в этой категории самый субъективный, но «Тусан» его заработал.

плюс один балл...

на трассе...

Ну конечно, более мощный мотор лучше везет! Перевес в силах над соперниками не сногсшибательный, но заметный, да тут еще новая 8-ступенчатая коробка очень кстати расширила рабочий диапазон мотора, не проявив себя хоть сколь-нибудь чувствительными переключениями. Подсказка: чтобы действительно насладиться неслабым двигателем, выбирайте режим «спорт» в настройках, разница при разгоне и в дальнейшем наборе скорости заметная. Здесь у машины явный и физически ощутимый плюс над соперниками.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

А еще «Тусан» наконец нагнал «своих» по части автоматизации: у него теперь тоже есть адаптивный круиз-контроль, логично дополнивший функцию удержания в полосе (только в дорогой комплектации; все остальные снабжены обычным круиз-контролем по умолчанию). Работает четко и нестрашно, проверено сотней километров в режиме автопилота. На трассе – верный и надежный помощник, пользуйтесь, чтобы ехать и быстро, и безопасно, и без штрафов. (Замечу к скобках, что неприятно удивила «Тойота», у которой именно с дизелем адаптивный круиз не получишь ни за какие коврижки).

Еще один плюс к общему счету.

плюс один балл...

на улице...

Новый электронный помощник несколько облегчает выезд назад из ряда припаркованных перпендикулярно к бордюру машин. Если приближается помеха — ассистент даст знать. Вот только затормозить не сумеет, почему-то не обучили.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Аварийное торможение довольно надежно остановит «Тусан» перед внезапным препятствием – в отличие от круиз-контроля, эта функция работает всегда, но входит только в максимальную комплектацию. Я ее проверил, а вам желаю никогда этого не делать. Ну, если только очень захочется поэкспериментировать и найдется чем изобразить другой автомобиль…

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

В целом, помимо уже отмеченной выше резвости, автомобиль в городской среде ничем особенным не удивил, но и не огорчил. Счет прежний.

нет баллов...

на плохой дороге...

182 мм дорожного просвета, 19-дюймовые низкопрофильные шины и никакая защита моторного отсека – аргументы против бездорожья, хотя какую-никакую грунтовку, даже мокрую, «Тусан» одолеет.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Дизельные версии бывают только полноприводными, и это позволит вам довольно свободно припарковаться зимой, легко стартовать и даже кого-нибудь при случае вытащить из сугроба. Только не забывайте про кнопку блокировки центральной муфты. И главное – будьте благоразумными!

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Раз уж вспомнили зиму, пересчитаем теплые опции: подогрев руля, всех сидений (спереди – доступна вентиляция) и зоны парковки «дворников».

Он такой же, как остальные кроссоверы. Захотите – проедет. Пожелаете – застрянет. Да, а защиту двигателя все-таки закажите у дилера.

нет баллов...

на вокзале...

Впятером до 100 км, вчетвером куда угодно – обычная формула вместимости современного автомобиля. Что касается тех самых полок (допустим, книжных), то сложенные задние сиденья увеличивают исходный багажный объем в 488 литров втрое, до 1478 литров. Немало мебельных упаковок войдет.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Чего не хватает, так это еще одной полки – так называемой багажной, вместо которой задний отсек закрыт сверху шторкой. Это тоже такая всемирно-европейская черта, экономить с помощью хлипкого и непрактичного рулончика. Черта общая, поэтому оценку за нее не снижаю, но галочку ставлю: полка удобнее шторки!

нет баллов...

на АЗС...

Бака объемом 62 л мне в загородном режиме хватило бы на 925 км. Расход 6,7 л/100 км получился легко и просто, при этом средняя скорость составила немалые 85 км/ч. Дорога? Свободная, но отнюдь не автомагистраль. Если кто знает – это по маршруту Каменка-Лиски-Воронеж.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Впрочем, несмотря на прекрасные показатели расхода, едва ли можно поставить «Тусану» плюс именно в этой категории. Конкуренты тоже довольствуются малым, умеют правильно выбирать передачи и быстро их переключать. Отметим иное: правильный и экономичный кроссовер – означает дизельный, и очень хорошо, что предложение таких машин понемногу растет. Пусть Европа тщится запретить моторы на тяжелом топливе, но мы-то понимаем: чем выше КПД, то есть чем дальше можно уехать на одном литре исходной сырой нефти, тем меньше мы сожжем кислорода и тем бережнее отнесемся к природе! Дизель эффективнее бензинового двигателя, а значит, в конечном итоге, экологичнее.

В общем все молодцы, и Рудольф – особенно. Счет прежний.

нет баллов...

на рынке...

Цена дизельной версии «Тусана» отличается от бензиновой на 120 тысяч рублей (при равной комплектации). Немало, дизель окупится не сразу, а тысяч через 100 километров. Но! Он же намного, намного интереснее едет, чем взятый за базу 150-сильный бензиновый автомобиль! И к тому же, эта разница сильно сокращена – прежде было 190 тысяч.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

При этом стартовая цена дизельного «Тусана» снижена на 100 тысяч рублей, благодаря тому, что такой мотор отныне доступен уже во второй по счету комплектации Family. То есть в четырех исполнениях дизель стоит от 1 769 000 до 2 139 000 рублей. Причем я рекомендую вам именно последний, самый дорогой автомобиль, который оснащен адаптивным круизом и прочими ассистентами безопасности. Они того стоят. Для справки (чтобы понимать место дизеля в общем ряду) приведу полный диапазон цен: 1,4–2,14 млн рублей.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

«Тигуан» с мотором на тяжелом топливе предлагает ценник от 1 949 000 до 2 259 000 рублей, при этом отдельно можно купить еще немало опций и пакетов. Полный прайс начинается с 1,4 млн и заканчивается на 2,43 млн рублей.

Что касается «Тойоты», то дизельный RAV4 предлагают за 2 089 000 и 1 915 000 рублей, а полный ценник таков: 1,45 – 2,240 миллиона.

Тест-Драйв 7D: Hyundai Tucson

Смотрите, а самый доступный дизельный автомобиль здесь – это «Тусан». Да и комплектаций у него больше с таким мотором. Похоже, это финальный плюс.

плюс один балл...

итоговая оценка...

Hyundai Tucson – почему-то этот автомобиль всегда уступал собрату-«Спортиджу» в продажах, и уступал очень заметно. Но вот пересмотрены цены, проведен рестайлинг и главное, прикуплен дизельный козырь. Компания намерена на 75% увеличить продажи. Думаю, это ошибка. В меньшую сторону.

, источник: autostat.ru

Теги: тест-драйв новые опции hyundai tucson

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