Игорь Моржаретто: EXEED TXL - вторая ступень

Премиальный кроссовер EXEED TXL продавали в России с прошлого года, но исключительно с бензиновым турбомотором 1,6 л. И вот теперь появилась спортверсия с двухлитровым двигателем. Стал ли от этого автомобиль спортивным, и стоит ли переплачивать за 11 сил? СВОЯ КОЛЕЯ Недавно в Китае молодой премиальный бренд «Эксид» представил новую продуктовую стратегию. В модельную линейку войдут четыре автомобиля с традиционными двигателями, три гибрида и два электромобиля. При этом сегодня в модельном ряду компании - компактный кроссовер LX, среднеразмерный TXL и большой семиместный внедорожник VX (все они продаются и у нас); в скором времени к ним присоединится и новейший кроссовер AtlantiX. Представлен в КНР и первый гибрид LX ET-i.

У нас же ни про гибриды, ни про чистые электромобили «Эксид» пока ничего не слышно. Зато на российском сайте компании появился четвертый автомобиль. Им стал новый TXL 2.0, представленный как самостоятельная модель; он разместился как раз между обычным TXL и топовым VX.



Внешние различия между двумя TXL невелики, хотя они, конечно же есть, и по мнению маркетологов молодой китайской марки, очень важны. Кроме шильдика Sport Edition – это, во-первых, красные боевые тормозные суппорты. Смотрятся эффектно, и совсем неважно знать, что все дело в красном колере, а конструктивно тормоза - обычные, такие же, как у остальных TXL. Во-вторых, появляются два новых цвета - «галактический серый» и «эклипс». И в-третьих – только у этой версии есть автоматически выдвигающиеся (при открытии дверей) подножки с голубой подсветкой. Круто, как у «Кадиллака» или «Рейндж-Ровера»! Только обидно, что эти подножки, похоже, откусывают больше сантиметра от заявленного (и не рекордного) дорожного просвета в 210 мм.

Вот в салоне кроссовера никаких радикальных изменений не наблюдается, все, как и в базовой версии сделано добротно, «дорого-богато». К качественной отделке искусственной кожей добавились вставки из натуральной (разницу, честно говоря, на вид и ощупь понять сложно), очень богатый набор оборудования. Та же хорошо звучащая аудиосистема с акустикой «Сони» (аж 12 динамиков!), беспроводная зарядка для телефона, панорамная крыша, фильтр очистки воздуха с ионизатором и т.д. по списку.

Та же самая и система мультимедиа: два объединенных сенсорных экрана (каждый - с диагональю 12,3 дюйма) с хорошей графикой и быстрым откликом. Претензия всего одна – выведенная на экран с помощью Apple CarPlay карта несколько раз терялась где-то в глубине системы… И ориентироваться приходилось по старинке – с помощью смартфона.

Из незаметных, но приятных изменений - двухступенчатый обогрев не только подушек, но и спинок сидений, отменная шумоизоляция лобового и передних боковых стекол, два дополнительных USB-входа типа C. Джойстик переключения коробки передач – как у старшей модели VX; появилась функция автоматической настройки зеркал при движении задним ходом и встроенный видеорегистратор. Словом, ощущение такое, что в салоне провели небольшую плановую модернизацию. Кроме того, топ-версию решили комплектовать полноразмерным запасным колесом вместо докатки.

А ВМЕСТО СЕРДЦА… Надо сказать, что все-таки главное изменение – под капотом: почти 200-сильный новый 2-литровый мотор. Причем по мощности он всего на 11 сил превосходит привычный двигатель 1,6 л (186 л.с.), однако разница в крутящем моменте более существенная: 375 Нм против 275. И, если судить по заявленным характеристикам, выигрыш в разгоне до сотни составляет около секунды — 9,0 вместо 9,8. Кстати, с недавних пор такой же мотор устанавливают и на «Чери Тигго 8 Про Макс». Но интересный момент: если для «Чери» допускается использовать 92-й бензин, то в бак «Эксида» можно заливать только топливо с октановым числом 95 и выше. Признак породы?

В городе мотор в паре роботом не преподнесли никаких сюрпризов: разгоняется двухлитровый TXL, конечно, шустрее, чем кроссовер с мотором 1,6 л, но… разница не принципиальная. Зато то, что новый мотор мощнее, и тяга у него лучше, хорошо заметно при обгоне на трассе, когда нужно быстро опередить одну или две машины. Тут все правильно: нажал на педаль газа – и полетел. Очень впечатляет!



Как мне кажется, именно трасса – место, где TXL 2.0 особенно хорош, где он может проявить свои лучшие качества. Подвеска хорошо отрабатывает пологие волны, легко справляется с крупными и средними неровностями. Запаса мощности мотора хватает в любых дорожных ситуациях, а расход топлива у меня составил разумные 9,5 л на сотню, причем ехали мы быстро. И с акустическим комфортом все на уровне, в чем, наверное, заслуга новых стекол. Уровень шума и вибраций – на хорошем уровне, причем на любых скоростях и покрытиях.

И еще в одном виде спорта новому кроссоверу можно уверенно поставить пятерку – он, оказывается, очень неплохо приспособлен к путешествию по грунтовым дорогам, даже изрядно разбитым. А что – подвеска-то хороша! Хотя мы ее изрядно помучили на карельских проселочных дорожках. Причем мой товарищ, человек с богатым раллийным опытом, разгонялся на некоторых участках так, что я начинал его ругать (мол, мы не на соревнованиях, а это не подготовленный для ралли болид), но автомобиль при этом, казалось, нисколько не напрягался.



За добрую сотню километров бездорожья удалось пробить подвеску всего однажды, и то по вине водителя, пропустившего «ступеньку» на высокой скорости. При этом управляется автомобиль понятно, корректировать траекторию легко. Но, конечно, для штурма реального бездорожья эта машина не предназначена, хотя организаторы и приготовили для теста несколько неглубоких, но грязных луж. Которые кроссовер преодолел играючи. Система полного привода никаких блокировок не имеет, лишь электромагнитная муфта при необходимости перебрасывает усилие с передней оси на заднюю. Можно вспомнить (и не забывать!) про относительно небольшой клиренс и моторный отсек, закрытый лишь легким пластиком… Нет, TXL Sport Edition – это быстрый, комфортный и приятный в управлении кроссовер. Но не «проходимец». И даже не «спортсмен».

ВАШ БИЛЕТ Так за что я же я должен доплачивать 400 тысяч кровных рублей (это разница в цене между Sport Edition и обычным TXL в максимальной комплектации Flagship?) За 11 лошадиных сил и 100 ньютоно-метров? Нет, совсем нет. Потому что не надо смотреть на Sport Edition просто как на «подогретую» версию; это – уже другая ступенька, ведущая к премиуму. И все эти мелкие детали в салоне, и самовыдвигающиеся подножки, и даже красные суппорты – это все элементы «высокого стиля». Этакий входной билет в высший класс. Подъем на вторую ступень в иерархии. И тогда вопрос про разницу в цене сам собой отпадает.



И за свои 4 649 900 рублей вы получите солидный, упакованный, что называется, под завязку просторный кроссовер, на котором не стыдно прибыть в хорошее общество. Понты (в хорошем смысле этого слова) для вас – не главное? Тогда можно чуть опуститься на ступеньку и присмотреться к TXL c 1,6 турбо за 4 миллиона, который ненамного медленнее и беднее. Хотя красных суппортов точно у него нет.

Ну, а если вам все же не дает покоя вопрос, как будет вести себя машина через год-три-пять, сколько можно будет тогда получить при перепродаже - вспомните про заманчивую гарантию на 7 лет или 200 тысяч километров. И вопрос частично будет снят.



А ещё к выходу TXL 2.0 российский офис «Эксид» на три месяца обеспечил бесплатный проезд по трассе М-4 «Дон» для владельцев любых машин этой марки — им не понадобится даже транспондер. И в течение тех же трёх месяцев владельцы могут бесплатно пользоваться бизнес-залом «Кандинский» в аэропорту Шереметьево. EXEED TXL c приставкой 2.0 Sport Edition однозначно производит впечатление дорогого, премиального кроссовера, вооруженного достойным силовым агрегатом. Который к тому же неплохо себя чувствует и на хорошей трассе, и на бездорожье.