Сергей Целиков: какой Mitsubishi выбрать - Outlander или Eclipse Cross?

Статистика регионального распространения показывает, что Eclipse Cross пользуется большей популярностью в столичных регионах. На Москву и область приходится 29% парка этих автомобилей, тогда как у «Аутлендера» доля московского автопарка лишь 16,2%. По Санкт-Петербургу и области такое же соотношение - 16,2% у Eclipse Cross против 10% у Outlander. Еще одной интересной региональной особенностью является то, что Outlander популярен в сибирских городах. Почти каждый восьмой (13%) зарегистрирован именно там. А вот доля СФО у модели Eclipse Cross всего 5,6%.

ВЫВОДЫ

«Примеряя на себя» эти два автомобиля Mitsubishi, у меня не было сомнений в выборе. Outlander мне показался более практичным, более эстетичным и больше соответствующим главному критерию - best value for money. Конечно же базовая розничная цена, обозначенная на сайте Mitsubishi (2 689 000 рублей) сейчас недоступна, но выбирая автомобиль за 3 - 4 млн рублей, Outlander однозначно можно включать в перечень претендентов на покупку. На мой взгляд, это хороший добротный, просторный кроссовер «на все случаи жизни».