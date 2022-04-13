Сергей Целиков: какой Mitsubishi выбрать - Outlander или Eclipse Cross?

В марте 2022 года в моем распоряжении побывали два автомобиля японской марки Mitsubishi - Outlander и Eclipse Cross. Оба автомобиля были в максимальной комплектации Ultimate с почти одинаковой рекомендованной розничной ценой - 4 069 000 и 4 109 000 рублей. В этих автомобилях есть кое-что общее, но отличий гораздо больше. Давайте попробуем разобраться, а в конце сделать вывод о том, какой автомобиль кому больше подойдет.

НЕМНОГО ИСТОРИИ Mitsubishi Outlander появился на свет в далеком 2001 году. Автомобили первого поколения продолжали выпускать вплоть до 2008 года, хотя весной 2006-го на автосалоне в Нью-Йорке уже была представлена вторая генерация популярного кроссовера. Чтобы «развести» эти модели, второму поколению добавили в название «одежную бирку» XL. В российской статистике продаж за 2007 - 2009 годы числится около 45 тысяч таких автомобилей. С 2010 года, после рестайлинга, «бирку» убрали. Третье поколение Mitsubishi Outlander пришло к нам десять лет назад, в 2012 году. Претерпев три рестайлинга, эти автомобили продолжают продаваться по миру, в том числе, и в России. Хотя уже больше года назад компания Mitsubishi официально представила новое четвертое поколение Outlander. До России оно пока так и не добралось. В феврале 2022 года на итоговой пресс-конференции, руководство компании говорило о планах вывода четвертого поколения Outlander на российский рынок в текущем году. Речь шла о сборке в Калуге. Но в нынешней «спецоперационной» действительности реализоваться этим планам, скорее всего, будет не суждено.

За 20 лет жизни «Аутлендер» возмужал, окреп и подрос. Автомобиль прибавил 16,5 см в длину, 11 см в ширину и 12,5 см в высоту. Колесная база увеличилась на 8 см. В статистике продаж по сегментам нам даже пришлось перенести его на класс выше. За все время присутствия на российском рынке было продано 300 тысяч автомобилей Outlander. Среди иномарок в сегменте SUV его обошли лишь пять моделей - Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Creta, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan.

Mitsubishi Eclipse Cross имеет существенно более короткую историю жизни. Разрабатывать модель начали в 2013 году. За основу была взята слегка переработанная платформа Outlander. Но автомобиль сделали более компактным. Длина этой модели до рестайлинга была 4405 мм, а после выросла на 140 мм (до 4545 мм). Колесная база у Eclipse Cross такая же, как и у третьего поколения «Аутлендера» - 2670 мм. На российском рынке модель присутствует с 2018 года. За это время продано всего 7 тысяч автомобилей. То есть, массовым Eclipse Cross так и не стал, а основной конкурент - Volkswagen Tiguan - даже близко его не подпустил. ЯПОНСКИЙ ДИЗАЙН Встретить Mitsubishi Outlander на российских дорогах не составляет большого труда. Только во дворе моего дома стоят минимум три автомобиля этой модели, причем все третьего поколения. Взгляд они не приковывают. Но, линии классического SUV-стиля настолько четко выверены, что можно констатировать факт: дизайн этой модели до сих пор не потерял актуальность. На мой взгляд, это не свойственно другим японским автомобилям, где в облике множество лишних линий и изгибов. «Аутлендер» в этом плане более европейский, нежели азиатский. То же самое можно сказать и о салоне автомобиля. Все аккуратненько, без лишних элементов, немного скучновато, но практично и эргономично. У японцев получился идеальный «камешек в немецкий огород».

Eclipse Cross в плане дизайна выглядит более азиатским автомобилем. Узкие стремительные фары, а под ними еще одни, причем огромные и некрасивые «глазищи». Далее в облике - «многоярусные» элементы дизайна и большое количество хрома. После рестайлинга заднюю часть автомобиля немного облегчили, но назвать ее гармоничной я все равно не могу. В салоне тоже какое-то нагромождение элементов из разных стилей. Такое ощущение, что этот автомобиль «рисовала» группа разрозненных дизайнеров, а потом слепили все рисунки воедино, причесали и выпустили в серию.

Я не поклонник японского автомобильного дизайна, поэтому «европейскость» старого доброго «Аутлендера» мне на порядок ближе новомодной «азиатчины» «Эклипса». Если говорить о качестве материалов, то в этом плане оба автомобиля проигрывают европейским конкурентам. Пластик более жесткий, много непрактичного глянца, а интересных оригинальных решений минимум. ЧТО ТАМ ПОД КАПОТОМ? Mitsubishi Outlander может комплектоваться двумя бензиновыми двигателями. Базовый 2-литровый имеет мощность 146 л.с. и максимальный крутящий момент 198 Нм. В зависимости от типа привода динамика разгона до 100 км/ч будет составлять от 11,4 секунды (2WD) до 12 секунд (4WD). Топовый 2,4-литровый мотор имеет мощность 167 л.с и 222 Нм максимального крутящего момента. С таким двигателем автомобиль идет только в полноприводной версии. Динамика чуть пободрее - до «сотни» разгоняется за 10,5 секунды. Оба агрегата идут в паре с вариатором CVT. Полюбившийся россиянам 3-литровый V6 перестали устанавливать на эту модель при последнем обновлении в 2018 году.

Eclipse Cross тоже имеет два мотора. 2-литровый атмосферник мощностью 150 л.с. идет в паре с вариатором и передним приводом. Невысокий крутящий момент (197 Нм) обеспечивает не самую выдающуюся динамику разгона (11,9 секунды). А вот второй двигатель поинтереснее. Турбированный 1,5-литровый мотор хоть и имеет туже самую мощность (150 л.с.), но при этом обладает более высоким крутящим момент - 250 Нм. Причем этот момент реализуется в диапазоне 2000 - 3500 об/мин, а не на самом верху (4200 об/мин) как у 2-литрового двигателя. Это позволяет чуть быстрее ускоряться до «сотни» (11,4 секунды), да и в целом не так сильно «крутить двигатель». В таком варианте по ощущениям езда становится более легкая.

Если говорить о топливной экономичности, то тут выигрывает Eclipse Cross. Средний расход бензина во время моего тест-драйва (50/50 - город/трасса) составил 8,5 литра на 100 км. В моем распоряжении был автомобиль с 1,5-литровым двигателем. В случае с 2,4-литровым «Аутлендером» мой расход составил порядка 10 литров на 100 км, хотя ездовой цикл был примерно таким же. ОСНАЩЕНИЕ «Старенький» «Аутлендер» не может похвастаться какими-то новомодными системами. Нет в нем адаптивного круиз-контроля, ультрасовременных фар и продвинутых ассистентов водителя. Но при этом есть все необходимые базовые функции. Система полного привода S-AWC быстро и грамотно перераспределяет усилия между колесами в зависимости от сцепления с дорожным покрытием. Есть система помощи при строгании на подъеме, система контроля слепых зон, система помощи при движении задним ходом и предотвращения столкновения при парковке. Честный дорожный просвет в 215 мм позволит вам легко съехать с асфальта и отправиться в путь за приключениями.

Специально для модели Eclipse Cross была разработана новая система управления переключениями передач Step-Up, которая снижает эффект задержки, типичный для вариаторов. Вариаторная коробка передач (СVT) имеет восемь виртуальных передач и спортивный режим Sport Mode. Eclipse Cross оснащен адаптивным круиз-контролем и может свободно двигаться в потоке без активного участия водителя. Так же как и в «Аутлендере», в «Эклипсе» установлены все системы помощи водителю при парковке и прочие атрибуты безопасного вождения. Ну а светодиодные фары (LED) доступны уже с базовой комплектации.

ПРОФИЛЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ Если Mitsubishi Outlander чисто «мужской» автомобиль, то Eclipse Cross более «женский». Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», 72% владельцев-физических лиц среди «свежих» «Аутлендеров» (до 5 лет) это мужчины, и лишь 28% - женщины. А вот среди владельцев «Эклипса» на долю мужчин приходится лишь 41%, женщин почти в полтора раза больше - 59%. Средний возраст владельцев этих моделей составляет 48 лет, как и в среднем по российскому автопарку.

Статистика регионального распространения показывает, что Eclipse Cross пользуется большей популярностью в столичных регионах. На Москву и область приходится 29% парка этих автомобилей, тогда как у «Аутлендера» доля московского автопарка лишь 16,2%. По Санкт-Петербургу и области такое же соотношение - 16,2% у Eclipse Cross против 10% у Outlander. Еще одной интересной региональной особенностью является то, что Outlander популярен в сибирских городах. Почти каждый восьмой (13%) зарегистрирован именно там. А вот доля СФО у модели Eclipse Cross всего 5,6%. ВЫВОДЫ «Примеряя на себя» эти два автомобиля Mitsubishi, у меня не было сомнений в выборе. Outlander мне показался более практичным, более эстетичным и больше соответствующим главному критерию - best value for money. Конечно же базовая розничная цена, обозначенная на сайте Mitsubishi (2 689 000 рублей) сейчас недоступна, но выбирая автомобиль за 3 - 4 млн рублей, Outlander однозначно можно включать в перечень претендентов на покупку. На мой взгляд, это хороший добротный, просторный кроссовер «на все случаи жизни».