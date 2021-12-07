Игорь Моржаретто: Kia Ceed SW – вагон

В самом конце осени корейцы вывели на наш рынок рестайлинговую версию модели «Сид» – поколение «три с половиной». Чем автомобиль собирается покорить российских покупателей? Если говорить честно, за последние годы сегмент автомобилей С-класса сильно усох (и не только в нашей стране). Основатель класса – «Гольф» – вроде бы у нас продается (или нет?), суперпопулярные некогда «Астру» и «Фокус» можно найти только на вторичном рынке. Так что играют в этом сегменте практически только три компании – «Киа», «Хендэ» и «Шкода». Первая с седаном «Церато», хэтчбеком и универсалом «Сид» по итогам 9 месяцев этого года занимает 41,3% в классе. Чтобы сохранить такую солидную долю, надо, конечно, стараться всегда быть на острие спроса, моды и прогресса. Вот поэтому всего через три с половиной года случилось обновление последнего, третьего поколения.

Оно вышло на российский рынок в 2018 году и порадовало тогда дизайном в новом стиле, многочисленными улучшениями и… новым названием. Вернее, скорректированным. Ведь с момента появления на рынке (15 лет назад) машина носила странное имя cee’d. Попробуй объясни, что это аббревиатура, обозначающая европейский стиль и дизайн! (И зачем мне, покупателю, это знание?). А теперь это Ceed, просто - «Сид». Герой такой был испанского эпоса. Круче нашего Ильи Муромца! ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОРТСМЕН И вот – обещанный рестайлинг. Вместе с ним (это важно!) появились две совершенно новые комплектации: GT Line и GT Line+. Первое, что бросается в глаза – другие бамперы, а у версии GT Line они к тому же довольно сильно отличаются от стандартной (гораздо шире воздухозаборники). Изменилась решетка радиатора; иначе выглядят ячейки «гриля». На топовых моделях – новая светодиодная оптика спереди и сзади, с измененным рисунком и динамическими огнями поворотников. Естественно, рестайлинг не мог обойтись и без колесных дисков нового дизайна. Проще всего отличить обновленную машину от предыдущей – по логотипу. Он кардинально изменился и теперь напоминает две русские буквы – КИ.

В интерьере модели 2021 года изменений совсем мало. Понятное дело: новый логотип на руле. А вот остальные новшества связаны скорее с тем, что инженеры и маркетологи очень серьезно перетряхнули комплектации. Например, даже в базовой версии теперь красуется большой и яркий центральный дисплей медиасистемы; конечно же, с возможностью подключения Android Auto или Apple Car Play.



У версии GT Line заметно больше отличий. Диагональ центрального экрана здесь больше – 10,25 дюйма. А в исполнении GT Line+ есть еще и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель с четырьмя вариантами дизайна. У универсала появились новые «фишки», редчайшие в этом классе – электропривод пятой двери и разделитель в багажнике, который перемещается по рейлингам и позволяет зафиксировать груз в 650-литровом трюме.

На рестайлинговых машинах появилась и фирменная телематика Kia Connect. Пока только в «верхних» комплектациях. Это оборудование устанавливается сразу на заводе и позволяет управлять многими важными функциями дистанционно, через приложение на смартфоне. Со своего телефона хозяин машины сможет запустить двигатель и настроить климат, открыть или закрыть двери и окна, даже если он находится в другом городе. Удаленно можно проверить уровень топлива в баке и заряд аккумулятора, провести диагностику… Или просто убедиться, что автомобиль стоит на своем месте. В течение трех лет пользоваться телематикой можно бесплатно, а потом… что будет потом, в компании пока не решили. Но, в конце концов, эту функцию можно и отключить.

Кстати, надо было сказать об этом сразу – корейцы обновили и хэтчбек, и универсал SW. Последняя аббревиатура расшифровывается не как «спальный вагон», а «спортивный вагон». Мало того, что это практически единственный доступный на нашем рынке универсал С класса с рекордным объемом багажника (при сложенных сиденьях второго ряда – 1,7 кв. м!), так он еще действительно выглядит по-спортивному подтянутым! И не только выглядит, но и едет.

ВАМ «ШАШЕЧКИ» ИЛИ ЕХАТЬ? Если внешние изменения у «Сида» образца 2021 года минимальны, то по моторам и трансмиссиям они достаточно серьезные. Во-первых, в семействе «сидов» больше нет механической коробки. Совсем. Маркетологи компании говорят, что механика не пользовалась спросом у покупателей; ее выбирали только около 3% владельцев. Впрочем, если вы такой уж фанат ручки, не расстраивайтесь – она осталась на родственной модели, седане «Церато»; есть такой вариант и на «Рио». А вот покупатели «Сида» давно сделали свой выбор в пользу автомата! А во-вторых и в-главных – у «Сида» появился новый мотор. Да, базовым остается бензиновый атмосферный 1,6 л/128 л.с., который теперь сочетается исключительно с 6-ступенчатой классической автоматической коробкой. И это надежная, испытанная и бодрая пара: хэтчбек с этим мотором, например, разгоняется до 100 км/ч за 11,5 с. А вот место топового двигателя 1,4 л после рестайлинга занял бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра (150 л.с., 253 Нм). Он, конечно, куда современнее, эффективнее и экономичнее. Кстати, в Европе этот мотор развивает 160 сил, но для нашего рынка его чуть успокоили, чтобы владелец не переплачивал транспортный налог.

Автомобиль с новым двигателем действительно кажется намного бодрее менее мощного родственника. И во многом тут заслуга роботизированной коробки с двумя сцеплениями, которая идет в паре с этим мотором. Заявленный расход топлива – 5,9 л на 100 км пути. У атмосферного двигателя расход в аналогичных условиях больше – 7,3 л. Но это в неких идеальных условиях, а на реальных российских дорогах можно прибавить по одному, а то и по паре литров на сотню… Впрочем, это относится к абсолютно всем автомобилям всех марок. Конечно, в корейской компании и не рассчитывают, что желающих приобрести автомобиль именно в этой версии – с турбомотором, роботом и многорычажной задней подвеской – будет очень много. Это скорее выбор для эстета, ценителя современных, скоростных машин. Доля клиентов, предпочитающих проверенный временем атмосферный мотор и классический автомат, среди покупателей автомобилей этого класса всегда была выше. Поэтому мотор 1,5 турбо доступен только для двух самых богатых комплектаций – GT Line и GT Line+. И как здорово они едут! Разгоняются, можно сказать, с удовольствием, а рулевое управление очень острое, почти спортивное. И настройки подвески в любом из режимов вождения – универсальные: по балансу комфорт/управляемость инженеры, похоже, нащупали золотую середину. Даже на 17-дюймовых низкопрофильных шинах «Сид» проходит дорожные неровности плавно, без отдачи. Комфортный получился автомобиль!

ПРИЦЕНИВАЕМСЯ Цена хэтчбека в базовой комплектации стартует с 1 569 900 рублей. За самую же дорогую версию попросят от 2 109 900 рублей, универсал чуть дороже: от 1 604 900 до 2 179 900 рублей. Но это розничная цена, рекомендованная производителем. А вот сколько накрутят дилеры с ненужным дополнительным оборудованием, страшно даже представить. Остается только надеяться, что «Сид» во всех своих проявлениях – не самая востребованная модель на нашем рынке (из легковой линейки куда более популярны «Рио» и К5), и здесь накрутки будут относительно разумными. Кстати, в топовой комплектации GT Line+ и так есть все что можно, поэтому фантазии дилеров разгуляться будет особенно негде. Например, такая версия оснащается полным комплексом Drive Wise - это самые продвинутые электронные помощники водителя (интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предотвращения фронтального столкновения, контроля слепых зон, ассистент движения в полосе и т.д.). Лишний раз убедился во время этого тест-драйва: все это вполне адекватно работает и в российских условиях.

Самой массовой, по предварительной оценке производителя, будет третья комплектация – Prestige. Тут уже есть и новая телематика Kia Connect, и светодиодные ходовые огни, и все необходимые теплые опции, включая обогрев лобового стекла и всех сидений. Стоимость хэтчбека в этой комплектации – от 1 724 900 рублей, универсала – от 1 774 900. Именно такие машины наиболее востребованы у корпоративных клиентов, в том числе в компаниях каршеринга и таксопарках. Kia Ceed SW можно считать идеалом в классе. И быстрый, и экономичный, и комфортабельный. Но на пути к успеху встают две проблемы: жадность дилеров, которые сегодня легко просят 20 – 30% сверх цены, и… предпочтения покупателей. Мы ведь очень часто вместо практичного универсала выбираем еще более практичный кроссовер.