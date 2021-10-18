Игорь Моржаретто: Toyota Hiace VIP - без шуток про маршрутку

Можно смело принимать ставки на то, что о существовании такой «особо важной» версии японского микроавтобуса мало кто знает. Но она есть. И от стандартного коммерческого 13-местного варианта она отличается не просто количеством пассажиров на борту. Во-первых, это автомобиль, управлять которым можно с обычными правами легковой категории В. Во-вторых, он весьма импозантный, и поэтому может быть интересен как для коммерческих парков, так и в качестве семейного вэна для повседневного использования. ХРОМ ПОВСЮДУ Версия VIP заметно отличается от стандартного «Хайэйс» габаритными размерами: машина существенно короче в базе, а крыша ее – ниже. В итоге получается 5,3-метровый микроавтобус высотой до двух метров. Точнее, это даже не микроавтобус, а универсал - так называет его кузов производитель.

Притом универсал угрожающих размеров, особенно если смотреть на него со стороны угловатой кормы. Но немалая, вроде бы, высота позволяет заезжать на паркинги торговых центров, вмещаться в легковые тарифы при проезде по платным дорогам, а габариты вполне располагают к маневрированию на городских улицах и во дворах без риска зацепить что-нибудь бампером по неосторожности. Второе из внешних отличий – хромированная отделка. Этого добра здесь с избытком: спереди и сзади, на массивных корпусах зеркал заднего вида, дверных ручках. Черный автомобиль с обилием блестящего металла выглядит броско. Тем более – с 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

ПАРАДНЫЙ ПОДЪЕЗД Приятная особенность больших микроавтобусов в том, что их компоновка делает салон очень удобным для пассажиров. Раздвижные двери с обеих сторон – широченные, открываются они автоматически как при помощи ручек, так и с пульта или кнопкой с водительского места. А дальше широкая ступенька и вход почти в полный рост. Даже самые большие кроссоверы и минивэны такой возможности не дадут: к сожалению, внешняя красота и аэродинамика кузова чаще всего идут вразрез с объемом пространства внутри.

И вот заглянув внутрь, вы удивитесь, потому что в салоне четыре ряда сидений. Три передних ряда – по два места, и на галерке 3-местный диван. Естественно, тесноты нет, но есть особенность. Когда вы решите открыть заднюю дверь (тяжеленную и без автоматики), вы тут же упретесь взглядом в спинки тех самых трех сидений заднего ряда. И места там не остается даже для стандартного набора автомобилиста или небольшого рюкзака. Следовательно, для высвобождения багажного пространства потребуется поднять подушки сидений (есть специальные клавиши) и придвинуть кресла вперед вплотную к спинкам кресел третьего ряда. Так легким движением руки 9-местный автобус превращается в 6-местный. Можно (в случае необходимости) и вовсе снять четвертый ряд.

А это уже «формат» не очень большой семьи (если брать в поездку дедушку с бабушкой). Теперь сзади войдет детская коляска или велик. Только дверь придется открывать и закрывать папе: она тугая, имеет большой размах, но лишена удобной ручки. Видимо, расчет все же на наемного водителя, об удобстве которого можно особо и не задумываться.

НАВОДИМ МОСТЫ Уж не знаем, понравится вам это или нет, но эта машина – заднеприводная. Для сугубо коммерческого автомобиля – это плюс: мост дает большой запас грузоподъемности и прочности. А отсутствие приводов к передним колесам увеличивает возможность поворачивать в ограниченном пространстве, что для длинного автомобиля очень важно. Дизель «Хайэйса» – это то, что делает его «Тойотой» в глазах поклонников внедорожников японской марки. Точно такой же, но дефорсированный до 150 сил 2,8-литровый агрегат, как на моделях «Ленд Крузер Прадо», «Хайлакс» и «Форчунер». Весьма простая, хорошо знакомая сервисменам наддувная рядная «четверка» с завидной тягой и доказанной надежностью. В паре с классическим 6-ступенчатым «автоматом» он водителя точно не напугает. Данных о времени разгона до 100 км/ч на сайте «Тойоты» нет, но по ощущениям это несколько больше 10 секунд – примерно 12 – 13. Не стоит тягаться в городских спринтах с легковушками, но при крейсерской скорости на трассе уверенности вполне достаточно. Зато расход топлива радует: при смешанном цикле (город/трасса) он у меня составил примерно 10 л на 100 км.

Добавляют уверенности и некоторые современные функции, которых и не ждешь от, казалось бы, консервативного автомобиля. Адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, автосвет. А в поворотах не очень высокая и длинная машина с интегрированной рамой, мостом и пружинной подвеской не пугает кренами, прямую держит и вовсе супер-уверенно. Отличная обзорность при высокой посадке, парктроники и камера заднего вида успокоят даже робкого водителя, впечатленного габаритами. И это все тоже плюсы для использования машины не водителем-профессионалом. Не хватает в этом смысле разве что подогревов сидений (оказывается, так можно было!) и подлокотника водительского кресла. Это еще один отсыл к коммерческой родословной. Здесь куда важнее разместить полки и боксы для различных документов, и с этим полный порядок. А ГДЕ ЖЕ VIP? Он для пассажиров. Им приятно взглянуть на блестящий автомобиль, удобно в него войти и комфортно в нем располагаться. Поставить портфели рядом, снять верхнюю одежду. Сзади есть индивидуальная подсветка, регулировки климата (контур климат-контроля – отдельный), подлокотники и даже небольшие столики для ланча во время трансфера. Для быстрого прогрева большого салона – электрический отопитель. Сами кожаные кресла можно двигать вперед – назад, трансформируя салон для максимального удобства разного количества пассажиров.

Массажа, оттоманок, экранов – этого нет, но есть пространство. Вот оно и является одной из главных ценностей этого автомобиля. В нем много мест и много места. А как это место использовать – в качестве дома или офиса – выбирать уже вам. Правда, сконфигурировать из большого количества оборудования и опций не получится. Потому что VIP – это и есть максимальная комплектация. Точнее, две – версии Элеганс и Престиж Safety. Они стоят соответственно от 4,3 и 4,5 млн рублей. В первой тот же двигатель, автомат, но нет «умных» систем активной безопасности и автосвета. Вот и все различия. Выбрать можно разве что цвет салона (кожа бывает и бежевой) и кузова из нескольких вариаций – белого, серого, черного, бежевого и серебристого. Мотор, коробка, основное оснащение – все останется идентичным.

Toyota Hiace VIP: в этой нише есть немало игроков – от хорошо известных немцев и зарекомендовавших себя оптимальностью корейцев до получивших недавно новый импульс французов. Но Hiace заметно больше многих из них, при этом шестое поколение модели остается весьма консервативным, чем может привлечь поклонников традиционных японских автомобилей.