Сергей Целиков: Land Rover Defender - и в грязи, и в князи

С каким животным у вас ассоциируется Land Rover Defender? У меня исключительно со слоном. Большим, добрым, сильным, выносливым, неторопливым. Вы, наверное, уже знаете, что я очень люблю творчество Высоцкого. У Владимира Семеновича есть песня про белого слона. А там есть такие строчки - «…Зачем мне слон? - спросил я иноверца. А он сказал: В слоне - большое сердце…». Так вот, «Дефендер» это автомобиль с большим добрым сердцем. Он радует, греет душу, доставляет удовольствие.

Всю неделю, пока я катался на этом английском слоне, песня не выходила у меня из головы. Еще «по Высоцкому»: «Добрым глазом, тихим нравом отличался он. И умом, и мастью благородной. Средь своих собратьев серых белый слон, был, конечно, белою вороной». И это все тоже о «Дефендере». Ну посмотрите на него в потоке машин. Как сильно «Дефендер» отличается от других. Вроде, огромный квадратный кузов. Но весь какой-то мягкий, округлый, милый. А эти широко открытые глаза-фары, огромные лопухи-зеркала, большущие колеса, стильные задние фонари… Когда он не спеша едет по городу, беспрерывно притягивает взгляды других водителей и пешеходов. «…И, бывало, шли мы петь под чей-нибудь балкон — Дамы так и прыгали из спален… Надо вам сказать, что этот белый слон, был необычайно музыкален…».

Land Rover Defender пользуется сейчас повышенным спросом. Все квоты, выделяемые на Россию, выкупаются моментально. По итогам 8 месяцев 2021 года он стал самой продаваемой моделью Land Rover на российском рынке - реализовано 1299 автомобилей из общего числа (4311 штук). То есть, более 30%. Портрет автовладельцев выглядит так. Почти 80% покупателей - мужчины. Средний возраст - 51 год. Это выше, чем среднее значение в целом по рынку (47 лет). Чуть более 40% автомобилей остается в Москве и Подмосковье, около 15% регистрируется в Санкт-Петербурге, остальная часть (45%) разъезжается по стране. Средневзвешенная (медианная) цена автомобиля - 7,3 млн рублей.

Defender предыдущего поколения был утилитарной моделью. Покупали его в основном «покорители бездорожья». И с этой ролью он справлялся на пять с плюсом. А вот комфорт для него был второстепенной задачей. Новое поколение кардинально сменило концепцию и имидж. Автомобиль неожиданно получился очень стильным и комфортным. При этом, несмотря на отсутствие рамы, сохранил все качества «бездорожного проходимца». Но я уверен, что 90 - 95% времени нынешние «Дефендеры» будут проводить на асфальте. Штурмовать непреодолимые преграды и форсировать глубокие броды отважится лишь небольшая часть владельцев этого «слоника». Поскольку он дорогой и красивый. Зачем ему грязь и ухабы, когда можно с таким стильным имиджем комфортно «рассекать» по асфальту? Опять же по Высоцкому: «Я прекрасно выглядел, сидя на слоне. Ездил я по Индии, сказочной стране. Ах, где мы только вместе не скитались, и в тесноте отлично уживались…».

В салоне «Дефендера» мне больше всего понравились две вещи - полное отсутствие глянца и огромное число полочек, ниш и прочих мест для хранения. Материалы настолько приятные на ощупь, что их постоянно хочется трогать и гладить. Качество исполнения и сборки на высшем уровне. Сочетание форм, цветов, фактуры в моем личном авторейтинге достойно премии «Дизайн интерьера - 2020». Салон «Дефендера» получился по-домашнему уютным, практичным и функциональным.

И еще один факт - пол и коврики сделаны таким образом, что мыть их можно прямо из шланга. Вода никуда не затечет. Порадовал и холодильник в отделении под широким центральным подлокотником. Причем это не просто «охлаждаемый ящик», в нем будет реально холодно всю дальнюю дорогу. Один из вариантов исполнения предполагает вместо центрального подлокотника установить дополнительное пассажирское сиденье. Но вот насколько это целесообразно - большой вопрос.

Доступ в багажное отделение открывает массивная задняя дверь с закрепленным на ней запасным колесом. Открывание правое, что видимо, обусловлено английским левосторонним движением. Сиденья заднего ряда раскладываются в идеально ровный пол, который даже по фактуре материала получается единым. А само покрытие в багажнике и на спинках задних сидений можно назвать «антивандальным» - твердое и рифленое. Тоже стильно и практично одновременно. Под полкой (в отсутствии запаски) - огромная ниша, причем не только для мелочей, но и для более существенной поклажи. Задняя дверь имеет доводчик, причем уже в базовой комплектации. Для такой тяжелой массивной двери - правильное решение.

Под капотом Land Rover Defender возможны несколько вариантов силовой установки. Старт продаж в ноябре 2020 года начался с версии автомобиля с 2-литровым дизелем мощностью 200 л.с. Также можно было заказать 3-литровый бензиновый мотор мощностью 400 л.с. Но он пользовался меньшим спросом. С апреля 2021 года у дилеров появились долгожданные автомобили с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. Именно этот мотор сейчас самый востребованный.

А в октябре 2021 года появилась информация, что российские дилеры готовы принимать заказы на лимитированную серию Land Rover Defender V8 Bond. Эксклюзивные автомобили серии Bond являются прообразом Defender из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Под капотом - самый мощный 5-литровый 525-сильный бензиновый двигатель, который разгоняет машину до 100 км/ч за 5,2 секунды. Таких автомобилей будет выпущено всего 300 экземпляров и сколько из них попадет в Россию пока не ясно. На тестовом автомобиле был установлен 2-литровый дизель. И я вам скажу, что он вполне достаточен для езды по городу и вылазкам на природу. Особенно, учитывая мое отношение к «Дефендеру», как к «доброму слонику», на котором не имеет никакого смысла лихачить и рысачить. Едешь себе степенно, с комфортом и достоинством, сверху посматривая на окружающую суету. В плотном московском потоке с постоянными перестроениями из ряда в ряд такая позиция даже более выигрышная. И пусть ты приедешь в нужную точку на 3 минуты позже, но при этом счастливый и довольный как слон.

На трассе дизельная тяга очень хорошо работает в диапазоне 80 - 120 км/ч. А именно это и есть самый главный скоростной режим в дальней дороге. Подвеска на «Дефендере» упругая, чуть более жесткая, нежели привычная мне VAG-овская. Но при этом достаточно приятная. Единственный ездовой дискомфорт возникает при быстром проезде по коротким лежачим полицейским. Машина вздрагивает всем своим 2,5-тонным телом.

Средний расход топлива, за время 700-километрового тест-драйва у меня получился 9,3 литра на 100 км. По паспортным данным производителя, в комбинированном цикле должно быть 7,6 литра. Но, как я уже убедился на большом количестве тестовых машин, достичь паспортных значений в действительности не реально. Это должны быть какие-то совершенно идеальные условия эксплуатации. На мой взгляд то, что Defender уложился «в десятку» уже хорошо.

Несколько слов о стоимости владения. Расчет TCO на сайте «Цена Авто» показывает значение в 1,37 млн рублей за 5 лет эксплуатации (при годовом пробеге 20 тысяч км, без учета потери стоимости). В месяц это 22 787 рублей, а на 1 км пробега - 13,7 рубля. Самые большие статьи затрат: КАСКО (39%), топливо (28%) и техобслуживание (22%). По этому показателю Land Rover Defender выгоднее, чем Toyota LC Prado (14,4 руб. на 1 км), но проигрывает Volkswagen Touareg (12,5 руб. на 1 км) и Volvo XC90 (10,9 руб. на 1 км).

Рекомендованные розничные цены на Land Rover Defender в базовом исполнении 2.0D I4 200 Standart стартуют с отметки 4 834 000 рублей. У дилеров минимальная стоимость автомобиля в октябре 2021 года составляет 5 665 000 рублей. В Москве дешевле 6 млн рублей новых «Дефендеров» сейчас не найти. Рекомендованная розничная цена на базовую версию SE с 3-литровым дизелем определена производителем в 6 179 000 рублей. А у дилеров минимальная стоимость такой модификации, которую удалось найти - 6 782 000 рублей. Эксклюзивная версия Land Rover Defender V8 Bond с 5-литровым 525-сильным бензиновым двигателем оценивается в 10 969 000 рублей.