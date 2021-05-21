Сергей Целиков: Range Rover - настоящий английский аристократ

Когда оказываешься за рулем большого премиального внедорожника, первое ощущение - инородность своего тела в нем. Это происходит не только от той роскоши, которая тебя окружает, но и от обилия кнопочек и разных настроек. Сначала надо избавиться от привычки захлопывать дверь, поскольку это сделает за тебя доводчик. Потом начинаешь разбираться, где что включается/выключается, куда и на что жать. Но постепенно привыкаешь к окружающей тебя роскошной действительности и начинаешь получать кайф от езды, комфорта, тишины, спокойствия. Даже московские пробки перестают тебя волновать. Хочется ехать, ехать и ехать. Не останавливаясь. Далеко-далеко.

Длинные майские, вперемешку с полурабочими днями оказались кстати. Я совершил «путешествие бизнес-классом» из Москвы в Тольятти и обратно, получив массу удовольствия от управления Range Rover с 3-литровым дизелем в исполнении Westminster Black. Традиционно на майские праздники приходится день рождения аналитического агентства «АВТОСТАТ». Последний год выдался необычным. Под влиянием ковидных ограничений мы перешли на удаленную работу, поэтому собраться с коллегами «вживую» за праздничным столом было особенно принято. Но здесь речь пойдет не об этом, а об автомобиле, который доставил массу приятных впечатлений.

Флагманская премиальная модель Range Rover в компании Land Rover появилась на свет более 50 лет назад. Если не считать различные рестайлинги, то нынешнее поколение - четвертое по счету. Причем, первое поколение было настолько удачным для своего времени, что выпускалось более четверти века - с 1970 по 1996 год. Второе поколение Range Rover увидело свет сентябре 1994 года и существенно добавило этой модели комфорта и роскоши.

Тот период был связан с покупкой компании Land Rover немецким концерном BMW, поэтому второе (1994 - 2002) и третье (2002 - 2012) поколение имеет много общих решений и компонентов с баварским концерном. Кстати, у поклонников марки кузов третьего поколения Range Rover до сих пор считается эталоном красоты и солидности.

Немцы «избавились» от английского партнера достаточно быстро - продав LR американскому концерну Ford Motor Company в 2000 году. Но и в американском владении Land Rover продержался недолго. В 2008 году английского автопроизводителя купила индийская автомобилестроительная компания Tata Motors и вложила немало денежных средств в кардинальное обновление флагманской модели.

Нынешнее 4-е поколение внедорожника Range Rover было представлено на Парижском автосалоне в сентябре 2012 года. Автомобиль несколько потерял внешнюю брутальность, получив более сглаженные формы в угоду аэродинамике. При этом кузов стал полностью алюминиевым, а сам автомобиль сбросил порядка 300 кг веса. Наряду с новыми силовыми агрегатами это положительно сказалось на динамических характеристиках. Салон автомобиля также кардинально обновился, став более стильным, аккуратным и качественным. Количество ручек и кнопок было уменьшено практически в два раза.

Осенью 2017 года была представлена обновленная версия Range Rover. Внешние изменения были незначительными: новая решетка радиатора, слегка измененные бамперы, задние фонари с увеличенными «кубиками» и более узкие фары головного света.

Вся светотехника стала диодная, причем появился выбор из четырех вариантов головного освещения. Базовые фары Premium имеют по 12 статичных светодиодов. Второй уровень Matrix - это 26 световых элементов на фару: электроника может затемнять отдельные вертикальные секции, чтобы не слепить других водителей. Третий уровень называется Pixel: каждая фара состоит из 71 диода и разделена не только на вертикальные, но и на горизонтальные секции с возможностью регулировки яркости каждого отдельного пикселя. Топовый уровень головного освещения Pixel-Laser - это пиксельные фары с дополнительными лазерно-люминофорными секциями дальнего света (по две на фару), которые включаются на пустой дороге при скорости более 80 км/ч и бьют на 500 метров. Если камера засекла впереди другую машину, то «лазеры» сразу отключаются. Ехать ночью с таким освещением одно удовольствие. Машин на дорогах уже минимум, а светло почти как днем.

На центральной сенсорной консоли остались лишь три вращающиеся рукоятки. Центральная регулирует громкость аудиосистемы, а боковые можно настроить в меню. В стандарте они управляют климатом. Цифровая комбинация приборов с новым дисплеем дает большой выбор между вариантами отображения информации. Но мне больше нравится классическое расположение двух «колодцев», а между ними я настраивал параметры поездки - пробег, расход топлива, среднюю скорость и сколько километров остается до пустого бака.

«Капитанские» передние сиденья очень комфортны, они имеют 24 параметра настроек. А в самых дорогих комплектациях удлиненной версии Range Rover раздельные задние кресла, помимо подогрева и вентиляции, имеют еще 25 программ массажа, включая режимы с эффектом «горячих камней». Задние спинки можно откинуть на угол до 40 градусов, подголовники регулируются сервоприводом в восьми направлениях, подогрев есть также у подлокотников и откидных подставок для ног. Пульты управления креслами находятся на двери и сделаны в виде интуитивно понятных клавиш, повторяющих по форме сами сиденья. Причем с правого заднего кресла можно управлять и передним.

Пневмоподвеска делает ход внедорожника настолько комфортным и приятным, что ты не замечаешь вообще никаких мелких неровностей. Словно перед тобой только что уложили новый асфальт. Шумоизоляция в салоне выше всяких похвал. Дизельный двигатель фактически не слышен. Шум от колес едва различим. А если добавить громкости музыкальной системе, то вообще оказываешься в своем внутреннем мире, отрезанным от реального. Главное - не расслабляться и продолжать следить за дорожной обстановкой, которая в нашей действительности может преподнести любые сюрпризы. Ну, а если захочется выехать на бездорожье, то тут роскошный Range Rover продемонстрирует другие истинные ценности. Пневноподвесу можно поднять по максимуму и штурмовать броды до 90 см глубиной. Можно установить из специальных режимов движения по бездорожью, а можно и довериться электронике.

Базовая стоимость самой доступной версии Range Rover начинается с отметки в 7 925 000 рублей. Но если посмотреть наличие автомобилей у дилеров по состоянию на май 2021 года, то минимальная цена - 8 692 000 рублей. Это объясняется установкой некоторых пакетов и опций, без которых RR не будет «сам собой». Такой автомобиль будет иметь 3-литровый 6-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 249 л.с. Но даже с таким, вроде бы, простым мотором Range Rover едет шикарно. У него потрясающий максимальный крутящий момент - 600 Нм при 1725 - 2250 об/мин. С 0 до 100 км/ч он разгоняет 2,5-тонный внедорожник за 8 секунд. При этом обладает очень высокой топливной экономичностью. Паспортные данные говорят о расходе (в смешанном цикле) 7,1 л на 100 км. В моем цикле (70/30 - трасса/город) за 2,5 тысячи км пробега средний расход получился 8,5 литра. КОМПЛЕКТАЦИИ и ЦЕНЫ

Если начать конфигурировать автомобиль «под себя», то от 8 млн рублей можно долго двигаться вперед и даже превысить отметку в 16 млн рублей. Для начала конфигуратор просит определиться с типом кузова - обычная или удлиненная версия. Далее предлагает один из 4-х двигателей. Помимо 3-литрового дизеля, сейчас на сайте есть выбор из двух 5-литровых бензиновых мощностью 525 и 565 л.с. Также доступен гибрид P400e, c 300-сильной двухлитровой турбочетверкой и электромотором мощностью 116 л.с. Пиковая отдача силовой установки - 404 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Литий-ионная тяговая батарея емкостью 13,1 кВтч расположена под полом багажника, разъем для подзарядки врезан в решетку радиатора: полная зарядка от «быстрого» терминала займет 2 часа 45 минут, а от обычной розетки - 7,5 часа.

В продаже у дилеров еще есть автомобили с популярным у россиян 4,4-литровым турбодизелем. Но на сайте производителя в конфигураторе этот агрегат уже отсутствует. Прогресс не стоит на месте и переход от дизелей к гибридам и электромобилям идет полным ходом.

Стандартных комплектаций несколько. С доступным 3-литровым дизелем можно начать с комплектации HSE и двигаться дальше - Vogue, Westminister, Westminister Black и Vogue SE. Последняя комплектация также доступна с гибридным и бензиновым 5-литровым V8 (525 л.с.). Ну и на вершине гаммы стоят комплектации Autobiography и SV Autobiography. Последняя - с самым мощным 565-сильным двигателем. Мощность «восьмерки» увеличена до 565 л.с., а крутящий момент до 700 Нм. Такой автомобиль разгоняется до «сотни» как настоящий спортивный болид - за 5,5 секунды. Стоимость максимальных версий Range Rover находится в диапазоне 14 - 16 млн рублей. Но при желании, за счет дополнительного оборудования и опций, можно «накрутить» и еще.