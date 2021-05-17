Игорь Моржаретто: Mitsubishi Eclipse Cross - наш нестарый японский знакомый

Три года на российском рынке – вроде бы, недостаточный стаж, чтобы затевать обновление автомобиля. Тем не менее, японские маркетологи и инженеры решили провести серьезный рестайлинг относительно свежей модели. Честно говоря, при упоминании «Мицубиси-Эклипс» наш рядовой обыватель-автомобилист, скорее всего, вспомнит культовое японское купе. Хотя это имя (с приставкой «Кросс») уже несколько лет как закреплено за купе-кроссовером. Но все дело в том, что массовой моделью (во всяком случае, у нас), он не стал. Его продажи стартовали в России три года назад, и с тех пор ни разу так и не перешагнули планку в три тысячи машин в год. В прошлом «ковидном» году сбыт упал до 1252 экземпляров. Не знаю, как там с продажами на основных рынках – в Японии и США, но у нас обновить – значит больше продать. ОТ МИЛЛИМЕТРОВ ДО ЛИТРОВ Итак, «Эклипс Кросс» 2021 модельного года — это лишь рестайлинг, но с первого взгляда кажется, что имеешь дело с новой машиной. Ведь кроссовер довольно сильно изменился! Во-первых, он подрос в длину на 140 мм, и не за счет новых бамперов, а из-за выросшего багажника. Вместительность грузового отсека была одной из главных претензий со стороны покупателей модели. Вроде бы стильно, но… уж больно непрактично. Лично оценил это два года назад, когда путешествовал на такой машине с семьей по Европе: места для багажа явно не хватало. Теперь японцы этот недочет исправили (относительно, конечно). А вот чего мне откровенно жаль, так это спойлера. Пожалуй, это был самый интересный, необычный элемент во внешности дорестайлингового «Эклипс Кросс». Ну и что с того, что он как бы рубил стекло пятой двери на две секции! К этому я привык довольно быстро, зато это точно был самый запоминающийся штрих в дизайне модели! Но, по уверению маркетологов из «Мицубиси», на слабую обзорность жаловались некие покупатели. Что ж, теперь обзор назад привычный-отличный, но вот оригинальности у автомобиля (если смотреть в профиль или сзади) убавилось.

Анфас изменений на первый взгляд немного, хотя на самом деле появился новый бампер, капот, решетка радиатора и полностью светодиодная оптика. Модная, двухэтажная: верхние блоки — дневные ходовые огни и габариты, уровнем ниже — фары и противотуманки. Ой, чуть не забыл про обязательный элемент современного рестайлинга: маркетологи обязательно обратят ваше внимание на 18-дюймовые колесные диски нового дизайна, которыми комплектуются все новые «Эклипсы» по умолчанию. И в салоне тоже большие перемены! Исчез стеклянный экран проекционного дисплея на козырьке приборов – говорят, тоже по просьбам неких покупателей. И нет уже тачпада управления мультимедиа рядом с рычагом коробки. Честно говоря, его совсем не жалко, ведь можно управлять системой, касаясь экрана. Кстати, она тоже сильно обновилась: экран вырос с 7 до 8 дюймов, увеличилась яркость и скорость работы; разумеется, есть поддержка CarPlay и Android Auto. Новая музыкальная система Mitsubishi Premium Sound System звучит просто отлично! А вот панель приборов осталась прежней, аналоговой, и довольно скучной.

Что еще новенького? У предыдущего «Эклипс Кросс» в списке опций для России почему-то не было панорамной крыши – и на это тоже, вроде, жаловались потенциальные покупатели. И вот появились два огромных окна в небо. Передний люк открывается с помощью электропривода, а задний – нет: можно лишь вручную сдвинуть солнцезащитную шторку.

Заметно удобнее стали передние сиденья; теперь обшивка у них комбинированная, из кожи и алькантары. Что, на мой взгляд, гораздо практичнее, и выглядит при этом солидно. Есть обогрев передних и задних сидений (причем не только подушек, но и спинок), руля и лобового стекла. Вернемся к самому главному плюсу обновленной модели – плюсу к длине. Выросший на 140 мм кузов не только сделал его более солидным визуально, но и позволил увеличить объем багажника на 21 л (до 331 л). Не рекорд, конечно, но куда лучше, чем было. Теоретически можно было бы увеличить еще, за счет замены полноценной запаски на докатку, но японские маркетологи решили, что российским покупателям так будет лучше.

ДВА ПО 150 И вот самый главный вопрос – как он поедет? Но для начала скажу, что теперь на выбор не один двигатель мощностью 150 л.с., а два! А вот трансмиссия одна, без альтернативы — вариатор Jatco восьмого поколения. Итак, главная новость – под капотом может быть установлен 2-литровый атмосферный мотор мощностью 150 л.с., известный по многим моделям концерна. К его надежности никаких вопросов нет, и при этом он довольствуется 92-м бензином. Сразу скажу – этот двигатель меня не вдохновил. Он сочетается только с передним приводом, и едет такой автомобиль хорошо, но как-то без огонька…

А вот фирменный полный привод S-AWC доступен исключительно в максимальном исполнении Ultimate с мотором 1,5 турбо. Вроде те же 150 «лошадок», но как мотор моментально подхватывает с низов! И вариатор в связке с этим двигателем, кажется, работает куда веселее! На любой скорости машина хорошо держит дорогу и к тому же радует тишиной в салоне. И конечно, «Эклипс Кросс» турбо традиционно экономичен (у меня расход составил примерно 7,9 л на 100 км в смешанном режиме; у атмосферника — на 1,5 литра больше).

Единственная претензия к подвеске вот какая. Если по ровной дороге кроссовер просто летит, то на изрядно разбитой российской дороге подвеска жестко отрабатывает все ямы, колдобины и неровности. Заднему пассажиру, человеку уважаемому, это не очень понравилось… Вообще, конечно, бездорожье — не родная стихия для «Эклипс Кросс». Хотя в нынешнем поколении клиренс прибавил 16 мм (до 199 мм). И организаторы решили показать возросшие внедорожные способности кроссовера на длинном песчаном пляже на берегу Волги (песок был мокрый, что важно!).

Так вот, переднеприводный автомобиль, за рулем которого сидел очень опытный коллега, сразу… закопался. Не помогло отключение противобуксовочной системы – пришлось общими усилиями его толкать! А вот наш автомобиль 1,5 турбо с полным приводом S-AWD гордо продолжал путь через дюны; пришлось лишь кнопкой выбрать режим Gravel. А говорят – чисто городская машина… ТЫСЯЧИ И МИЛЛИОНЫ «Эклипс Кросс» в первом своем поколении бестселлером в России не был: за три года продали около шести тысяч машин. Причина тому, конечно, не плохой обзор из-за спойлера, а довольно высокая цена (относительно одноклассников). Ведь машину везли к нам из Японии – тут вам и дорогая логистика, и таможенные платежи, и максимально высокий утилизационный сбор.

И в новом поколении преимущество в виде «родной» японской сборки оборачивается высокой ценой. Стартовая версия Intence с передним приводом и 2-литровым атмосферным мотором стоит 2 413 000 рублей, а топовый Ultimate 1,5 турбо с полным приводом S-AWC — уже 2 753 000 рублей. Увы, немногие в России сегодня могут себе позволить стильный компактный кроссовер за такую цену. Тем более, что за такие деньги можно себе подобрать и другие варианты – целую россыпь корейских кроссоверов или даже суперпопулярный RAV4. Почему же покупатель должен остановить свой выбор именно на «Эклипс Кросс»? Из-за японской сборки? Преданности любимой марке? Или ради обладания редкой моделью, которая выделяется в потоке? Не знаю, но, говорят, все экземпляры из первой завезенной в Россию партии были моментально раскуплены.