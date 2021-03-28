Сергей Целиков: Peugeot 2008 - от 1,64 до 2,37 млн рублей. Стоит ли?

Ранней весной 2021 года на российском рынке появился новый автомобиль из Франции – Peugeot 2008. Яркий, необычный, интересный. Автомобиль не для массовой российской публики, которая привыкла к недорогим «корейцам» и начала заглядываться на еще более доступных «китайцев». К этому автомобилю нельзя подходить с утилитарной меркой «цена/габариты/характеристики». Он под нее не подходит. Это автомобиль для эстетов. Для тех, кто любит и ценит прекрасное. И готов за это платить.

По классификации модель Peugeot 2008 можно отнести к активно зарождающейся нише «кросс-хетч». Что-то среднее между кроссовером и хетчбеком. У этой модели, как и у многих других в семействе PSA, нет полного привода, но клиренс достаточно большой. Производитель говорит о 200 мм дорожного просвета. Габаритная длина – 4300 мм. Наиболее близким конкурентом «француза» на российском рынке является еще одна новинка нынешнего сезона – Mazda CX-30, которая фактически заменила хетчбек Mazda3. Сильные стороны новой модели Peugeot – это стильный дизайн и качественные материалы. Новомодная оптика в стиле «когти льва», интересные граненые линии боковин, симпатичная «задница», грамотно подобранная двухцветная окраска кузова. Автомобиль, безусловно, привлекает внимание публики и однозначно должен понравиться девушкам.

Салон Peugeot 2008 под стать экстерьеру. Он даже чересчур оригинальный. На панель приборов приходится смотреть поверх руля. При этом сам руль очень маленький. Как будто пришел к нам из какой-то компьютерной игры. И очень легкий. Кстати, если водитель невысокого роста, то руль приходится опускать в самое нижнее положение. Он почти что лежит на коленях. Рулить удобно, а вот посадка/высадка сопряжена с определенными трудностями.

Комбинация приборов создает иллюзию объема – модную 3D-картинку. На самом деле, это два уровня экрана, один под другим, на которые транслируется различная информация. На нее можно вывести как различные показания приборов, так и навигацию. А можно пойти по пути минимализма и оставить перед глазами только самое необходимое.

Дизайн интерьера и качество материалов на очень высоком уровне. По отделке салона Peugeot 2008 вполне может конкурировать с моделями премиальных брендов. Мягкая отделка передней панели, простроченная зеленой нитью. Стильная карбоновая вставка опоясывает всю переднюю панель, заходя на двери. Верхняя панель дверей и подлокотники из мягкого пластика.

Очень интересное решение – два ряда кнопок в центре передней панели. Сверху – сенсорные, а ниже – выступающие кнопки а-ля «тумблеры», напоминающие авиационную тему. Ниже оригинальная крышка, за которой есть полка для беспроводной зарядки телефона. Главная «фишка» этой крышки заключается в том, что при откидывании, она образует удобную полочку для установки смартфона.

На заднем ряду места немного, но для людей среднего роста вполне достаточно. А вот если и водитель, и пассажиры сзади будут высокого роста, то колени однозначно будут упираться в спинку. К сожалению, на заднем ряду сидений нет центрального подлокотника, а также не предусмотрен обогрев сидений. Зато есть два USB-разъема для зарядки гаджетов. Объем багажника – 434 литра, и это очень хороший результат для столь компактного автомобиля. Для большего удобства багажное отделение разделено жесткой полкой на два уровня. Полка легко фиксируется на специальных откидных креплениях. Задние кресла, складываясь, образуют ровный пол. Еще один минус – отсутствие электропривода крышки багажника. Причем ее нет ни за доплату, ни в каких-либо пакетах допоборудования. И это очень плохо. На мой взгляд, большая часть целевой аудитории Peugeot 2008 – это женщины, а для них электропривод – достаточно важная опция.

Российскую версию Peugeot 2008 безальтернативно оснащают бензиновым двигателем объемом 1,2 литра. Он имеет три цилиндра и два варианта мощности – 100 и 130 л.с. В Европе, кроме бензинового двигателя, на Peugeot 2008 устанавливают еще дизель и электродвигатель. Поставка таких версий на российский рынок не планируется, поскольку их стоимость будет еще выше, а спрос и так невелик. Тем не менее, нынешний «движок» не прост. В 2018 году он получил титул «Engine of the Year». И он действительно хорош – резвый, задорный, экономичный. Версия в 130 «лошадей» с крутящим моментом 230 Нм при 1750 об/мин обеспечивает разгонную динамику от 0 до 100 км/ч за 10,2 секунды. Паспортный расход топлива 6,5 литра на 100 км. В моем ездовом цикле 50/50 между городом и трассой расход получился ненамного больше – 7,4 литра «на сотню». Это один из лучших показателей реального расхода среди тестированных мной автомобилей с бензиновыми двигателями. Отсутствие полного привода французы традиционно пытаются компенсировать системой интеллектуального привода Advanced Grip Control, которая позволяет настроить сцепление автомобиля с дорогой в соответствии с типом дорожного покрытия (асфальт, песок, грунт, снег). Для безопасного движения по уклону предусмотрена система помощи при спуске Hill Assist Descent Control, автоматически удерживающая автомобиль на низкой скорости при движении по поверхностям с крутым уклоном. КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Минимальная стоимость нового Peugeot 2008 начинается с отметки в 1 639 000 рублей. Автомобиль в комплектации Active будет иметь двигатель мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Аналогичная комплектация с 6-ступенчатым автоматом обойдется в 1 799 000 рублей. При этом вы не получите множество нужных технологических решений, поскольку только в комплектации Allure за 2 019 000 рублей в автомобиле появляется интеллектуальная система привода Advanced Grip Control, круиз-контроль с ограничителем скорости, система автоматического экстренного торможения, система предупреждения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля, система предотвращения выхода из полосы разметки, система контроля усталости водителя и система распознавания знаков ограничения скорости.

Топовая комплектация GT оценивается в 2 139 000 рублей. Но и эта цена не последняя. За беспроводную зарядку телефона надо доплатить 10 000 рублей. Панорамная крыша потянет еще на 65 000 рублей. Пакет кожаной отделки Nappa обойдется в 90 000 рублей. Мультимедийная система с самым большим экраном 10 дюймов и поддержкой всех протоколов потребует доплаты в 45 000 рублей. Ну и еще от 20 до 25 тысяч придется доплатить за цвет «металлик».