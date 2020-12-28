Сергей Целиков: пикап ISUZU D-Max - рычит как трактор, рвется в путь…

Пикапы плохо продаются на российском рынке. В отличие от Америки, где на долю пикапов приходится порядка четверти авторынка, в России доля этого сегмента не превышает 1%. За весь 2020 год на дороги нашей страны выехало около 10 тысяч новых пикапов.



Лидером в этом сегменте является российский УАЗ Пикап, следом идет Toyota Hilux, на третьей строчке Mitsubishi L200, четвертое место у Volkswagen Amarok и почетное пятое занимает ISUZU D-Max. За 11 месяцев реализовано 458 пикапов D-Max. Что же представляет из себя эта модель?

ТЫ ОТКУДА К НАМ ЯВИЛСЯ? Японский пикап ISUZU D-Max собирают в Тайване. В США у него есть два брата, но не близнеца - Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Текущее второе поколение этого среднеразмерного рамного пикапа было представлено в 2011 году. Хотя до России D-Max добрался лишь в 2016 году. В марте 2019 года россияне увидели обновленную версию автомобиля. Тем временем, в самом Тайване уже представлено новое третье поколение этой модели. Есть все шансы, что уже в первой половине следующего года новая версия ISUZU D-Max прибудет и в Россию.

Чтобы составить свое личное впечатление об автомобиле, я неделю поездил на текущей версии ISUZU D-Max. На тесте был автомобиль в максимальной комплектации Energy. Испытывать его условиях бездорожья не стал. В Интернете есть много роликов, которые показывают его широкие возможности по проходимости. Особенно в специальном исполнении Arctic Tracks - с приподнятым на 30 мм кузовом, огромными колесами, шноркелем, лебедкой и прочими приспособлениями, необходимыми для покорителей бездорожья. Я к таковым не отношусь. Поэтому тест-драйв для «Димакса» получился «лайтовый».

ТРИ ЛИТРА С ОДНОЙ ТУРБИНОЙ Как только садишься в автомобиль и нажимаешь на кнопку «Пуск», сразу понимаешь, что ты за рулем не какой-нибудь легковушки или кроссовера, а полноценного мини-грузовика. Под капотом турбированный 3-литровый дизель, который устанавливается на все малотоннажные грузовые автомобили ISUZU. И тарахтит он соответствующим образом. 177 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента легко «толкают» автомобиль вперед, но ожидать «легковой прыти» не стоит.

Паспортные данные о разгоне «Димакса» от нуля до сотни отсутствуют. Если ориентироваться на эксперименты коллег-блогеров, то этот показатель составляет порядка 15 - 17 секунд. Но всем и так понятно, что пикап нужен не для стритрейса, а совсем для другого. В первую очередь, для чтобы возить что-то нужное. А вот что и как на нем можно перевезти, давайте «разбираться с рулеткой».

КУЗОВ - ЕСТЬ ВАРИАНТЫ Кузов ISUZU D-Max может быть в двух исполнениях. Первый вариант предполагает полуторную кабину и грузовой отсек длиной около 1,8 метра. В этом случае, на заднем ряде сидений ездить взрослым пассажирам будет совсем не комфортно, но использовать это пространство для поклажи, либо для коротких поездок с детьми вполне возможно.

Зато в кузов вполне может поместиться снегоход, мотоцикл, квадроцикл или еще какой-то аппарат. Задний борт откидывается в ровную площадку, увеличивая погрузочную длину на два с лишним метра. Естественно, любую технику при такой перевозке с открытым бортом необходимо профессионально крепить. Надеюсь, все владельцы «Димаксов» - люди, хорошо знающие свое дело. Грузоподъемность такой версии «Димакса» - 995 кг.

Второй вариант исполнения - с двойной кабиной и кузовом длиной 1,5 метра. Именно такой и был у меня на тесте. В этом варианте внутри кабины 4 полноценных пассажирских места, не считая водительского. В машине достаточно удобно можно разместиться как спереди, так и сзади. Даже центральное место на заднем диване может подходить для путешествий, хотя все же не очень далеких. Спинка заднего дивана не регулируется по углу наклона. А вот отсутствие центрального тоннеля большой плюс. Под сиденьями есть ниши для хранения инструментов и прочих нужных и ненужных мелочей. Грузоподъемность такой версии чуть меньше - 950 кг. Кстати, в кузов легко ложиться европалета, а это значит что D-Max может стать хорошим помощником в строительных делах. Тонна груза за одну ходку вполне нормальный ритм обеспечения объекта стройматериалами. Загвоздка выйдет только с длинномерами. Даже при открытом заднем борте, погрузить доски или что-то другое, длиной более 2 метров, не представляется возможным.

Пикап вполне может подойти для любителей охоты и рыбалки. Полный привод реализован по классической схеме Part-Time. Ты сам выбираешь привод (полный или задний), вращая ручку. Кроме того, у «Димакса» есть пониженная передача. Дорожный просвет в стоковой версии один из самых больших в классе - 235 мм. Ну а в исполнении Arctic Tracks еще выше. Поэтому проходимость будет определяться только «зубастостью» резины и водительским мастерством. ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ Водительское место я бы не назвал очень удобным, но за неделю перемещений по Москве и области вполне к нему привык. Сиденье имеет эклектическую регулировку, но практически лишено боковой поддержки. Кожаные сиденья практичны, но особенно эстетичны, поскольку только центральная их часть выполнена из настоящей кожи, а все боковые элементы - искусственный «дермантин». Рулевое колесо не регулируется по вылету, а только по высоте, что также не позволяет получить оптимальную посадку.

Панель приборов довольно архаична. Да и вообще интерьер салона напоминает уже забытую «классику» начала 2000-х годов. Описывать его не имеет особого смысла. И формы, и цвета, и графика, и функционал - все это уже далеко не современно. Достаточно посмотреть на картинки и понять, что «Димаксу» срочно требуется «операция по омоложению». Радует то, что в третьей генерации ISUZU D-Max получил абсолютно новый современный интерьер. Осталось только дождаться, когда обновленная версия доберется до России.

Отмечу еще одну особенность данного автомобиля. Салон прогревается очень и очень медленно. Минут 10 надо ехать на машине, чтобы двигатель прогрелся и в салон пошел теплый воздух. До этого из дефлекторов дует освежающей прохладой. При сильном минусе на улице это не доставляет радости пассажирам. Кроме того, не прогретый двигатель вкупе со слабой шумоизоляцией, мягко говоря, не добавляет ездового комфорта. Но хватит о плохом! ЧТО ПОРАДОВАЛО МЕНЯ В ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ? Есть бесключевой доступ и кнопка пуска двигателя. В современных легковых автомобилях это конечно уже «мастхэв», но для пикапов не частая опция. В комплектации Energy присутствует камера заднего вида. Для машины длиной 5,3 метра с большим радиусом разворота это очень полезная функция. Правда, отсутствуют парктроники, и когда камера пачкается, парковаться задним ходом становится весьма проблематично.

В машине 6 подушек безопасности. Это хорошо. Да и в целом, когда ездишь на этом огромном автомобилей появляется ощущение надежности и безопасности. Высоко сидишь, далеко глядишь, все видишь. В салоне есть несколько отделений для хранения вещей, выдвижные подстаканники, кармашки - это хорошее подспорье в дальней дороге.

У автомобиля неплохой головной свет. После рестайлинга на «Димакс» стали устанавливать светодиодные фары, ранее были галогеновые. Но и тут есть «ложка дегтя» - отсутствие автоматического режима включения ближнего света. Каждый раз, садясь в автомобиль, надо включать свет, а покидая его выключать. Иначе он начинает громко пищать.

Расход топлива в моем цикле (город/трасса - 50/50) составил менее 10 литров на 100 км пути. Для 2-тонного пикапа с не самой оптимальной аэродинамикой это хороший результат. Кстати, бортовой компьютер показывает не литры на 100 км, а обратное значение. У меня по компьютеру получилось 10,4 км пути на 1 литр расходуемого дизтоплива, то есть примерно 9,6 литра на 100 км.

Покупают эти автомобили в основном корпоративные клиенты. Согласно статистике агентства «АВТОСТАТ», примерно 60% продаж ISUZU D-Max приходится на юридические лица. В стоимости эксплуатации большим плюсом будет не только невысокий расход топлива, но и большой межсервисный интервал - 20 тысяч км. Ну и не стоит забывать о «коммерческом» 3-литровом дизеле, конструкция которого очень надежна. В сети поговаривают о «миллионном» потенциальном пробеге таких «движков». Шестиступенчатый автомат Aisin уже давно проверен временем и не доставляет особых хлопот. Хотя для любителей «ручки», в базовой комплектации есть и механическая коробка передач. ЦЕНЫ И РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ Цены на ISUZU D-Max начинаются от 2 169 000 рублей за комплектацию Terra с механикой, но автомобиль будет 2019 года выпуска. Такой же, но произведенный 2020 году, будет стоить на 130 тысяч рублей дороже. Автомобиль 2020 года выпуска в максимальной комплектации Energy обойдется покупателю в 2 799 000 рублей. Насколько «в рынке» эти цены можно судить по объемам продаж. Как я уже говорил в начале, за 11 месяцев 2020 года продано 458 пикапов D-Max. В тоже время было реализовано: 2383 - Toyota Hilux, 1311 - Mitsubishi L200, а также 807 - Volkswagen Amarok. 2,5 тысячи пикапов из Ульяновска не в счет. Они не идут ни в какой сравнение с ISUZU D-Max - ни по комфорту, ни по надежности, ни по долговечности, ни по цене.