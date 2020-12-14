Сергей Целиков: Genesis G70 - младшенькая из «трех сестер»

Я не люблю седаны. За четверть века владения автомобилями в моем «личном гараже» было всего два седана - Toyota Carina E и Daewoo Espero. Было это достаточно давно - в начале «нулевых». Оба автомобиля я покупал с пробегом и ездил на них недолго. А потом у меня были только практичные хэтчбеки, минивены и кроссоверы. И даже на тест брать седан не было большого желания... Но абстрагируемся от моих личных предпочтений и заглянем в статистику. Десять лет назад на долю седанов приходилось 40% рынка. Из года в год эта доля снижалась, но и текущие 28,4% все равно очень высокий рыночный процент. А вот сколько среди них полноприводных, со спортивным характером, каковым является Genesis G70? Менее 1% от рынка в целом.

Если брать только седаны, то доля полного привода по ним 2020 году составляет 2,8%. В подавляющем большинстве это модели премиальных брендов - Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Jaguar. Среди массовых брендов в нише полноприводных седанов осталась только марка Subaru с моделью Legacy. Вот в этой «узенькой нише» и пытается играть корейский премиальный бренд Genesis, имея в своем арсенале «три сестры» - G70, G80 и G90. НЕМНОГО ПРЕМИАЛЬНОЙ КОРЕЙСКОЙ СТАТИСТИКИ Концерн Hyundai нацелился на нишу премиальных автомобилей не так давно. Специально созданный для этого бренд Genesis появился на нашем рынке в конце 2016 года. В прошлом, 2019 году в России было продано 2276 автомобилей Genesis. А за 11 месяцев 2020 года - всего 1138 штук, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение значительное. Оно говорит о том, что эта рыночная ниша очень сложная и конкурентная.

Еще один интересный статистический факт - половина из проданных автомобилей Genesis (49,3%) встала на учет на юридические лица, часть из которых дилеры. То есть, до конечных потребителей добралось еще меньшее количество автомобилей.

Самая популярная модель в линейке Genesis (53,4% продаж) это как раз «младшенькая» из «трех сестер» - G70. Она имеет 4685 мм длины и всего 1400 мм высоты. Достаточно низкий седан, но с полным приводом и дорожным просветом 150 мм. Не исключаю, что в перспективе премиальную корейскую статистику может существенно улучшить линейка кроссоверов. Первый шаг в этом направлении уже сделан - полноразмерный кроссовер GV80 был представлен российским журналистам в конце октября. Но в продажу пока так и не поступил. Мало того, до сих пор (начало декабря) неизвестны ни розничные цены, ни точная дата начала продаж. А в самой Корее в начале декабря уже представили еще один кроссовер GV70. Не исключаю, что в скором времени в этой линейке появится и третий «брат».

ЧТО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ В G70? Не претендуя на лавры эксперта в данной теме, попробую коротко сформулировать то, что мне понравилось и что не понравилось в седане Genesis G70. Сразу отмечу, что я не ездил за рулем ни на одном из конкурентов этой модели. Ни на KIA Stinger, ни на представителях немецкой тройки и ни на других полноприводных спортивных седанах.

Первое - внешность. Он элегантен, гармоничен и даже солиден. На стадии создания премиального бренда корейцам удалось «захантить» шеф-дизайнера Люка Донкервольке, который ранее работал в Bentley. И этот люксовый стиль теперь отчетливо прослеживается в Genesis, начиная от логотипа и далее по многим элементам кузова и интерьера.

Второе - салон. Он красивый, уютный и при этом не изобилует лишними «наворотами». Алюминиевые вставки и хромированные элементы лишь подчеркивают стремительные линии спортивного стиля. Классный руль очень удобно ложится в руки. Комфортные, в меру жесткие сиденья легко «подогнать под себя». Кнопочки и «крутилочки» выглядят стильно и приятны на ощупь. Единственный элемент передней панели, который «портит картину», это планшет. Такое ощущение, что он «не от мира сего», а как-то случайно оказался на передней панели. Словно осколок метеорита, свалившийся с неба, и застрявший в панели…

Третья положительная эмоция - как автомобиль едет. Двухлитровый турбомотор мощностью 247 л.с. с максимальным крутящим моментом 353 Нм в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту неплохо справляется этим достаточно тяжелым «болидом». Снаряжения масса G70 - 1732 кг. Кстати, полноприводные BMW 3 серии и Audi A4 примерно на 200 кг легче. Паспортный разгон G70 от 0 до 100 км/ч - 6,4 секунды. Я не проверял секундомером, но по моим личным ощущениям стартовой динамики для «гражданской версии» вполне достаточно. Не исключаю, что водители-спортсмены выскажут иное мнение и для большего «удовольствия за рулем» предпочтут другие модели. Тем не менее, лично мне управлять этим автомобилем понравилось.

А ЧТО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ? Посадка и высадка. Как писал выше, автомобиль очень низкий. А это усложняет процесс посадки в автомобиль. Выходить из него еще менее удобно. Особенно для «тех кому за 50». Нужна определенная сноровка. В этом плане G70 требователен к спортивной форме своих ездоков. Задние сиденья. Они, вроде, есть… Но для кого они сделаны? Удобно разместиться на заднем диване смогут разве что дети. Причем только вдвоем. Посередине проходит тоннель таких размеров, которые я пока не встречал ни в одном автомобиле. Полный привод потребовал слишком больших жертв. Для того, чтобы не задеть головой за пологий скат крыши также придется проявить определенную сноровку. Багажник. В него легко войдет пара спортивных сумок, но для того, чтобы захватить с собой более габаритные вещи, он явно не подойдет. Согласно паспортным данным, максимальный объем багажника составляет 330 л, но проем пятой двери довольно узкий. Подвеска автомобиля жесткая. Возможно это из-за низкопрофильных шин (255/35/R19), которая неплохо отрабатывает мелкие неровности на шоссе, но по плохой дороге быстро ехать совсем не комфортно. «Лежачие полицейские» приходится проезжать с особой осторожностью, поскольку можно зацепить днищем. Расход топлива. Согласно паспортным данным, в городе G70 с двигателем мощностью 247 л.с. потребляет 14 литров бензина марки АИ-95. На трассе расход должен снижаться в два раза до 7,1 литра, а в смешанном цикле этот показатель должен составлять 9,6 литра. В моем случае, при эксплуатационном цикле 60/40 в сторону трассы расход получился 10,8 литра на 100 км пути. Мне кажется, что это слишком много для такого седана. НОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ Основное отличие G70 2020 модельного года - новая панель приборов. В зависимости от выбранного режима движения Eco, Smart, Comfort, Custom или Sport электронная панель приборов меняет свои очертания. Режим Sport самый агрессивный - и красная панель приборов с двумя уходящими в глубину «колодцами» как бы настраивает на это. В спортивном режиме автоматически срабатывает боковая поддержка водительского кресла, «поджимая» водителю бока. При этом руль становится более острым, подвеска еще более жесткой и передачи переключаются «по-спортивному». В остальных режимах движения я не заметил никакой разницы в движении автомобиля.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ Цены в прайс-листе Genesis G70 начинается с отметки 2 370 000 рублей. По умолчанию «в базе» вы получаете 2-литровый 197-сильный двигатель, полный привод, 8-ступенчатый автомат, систему SmartKey c запуском двигателя кнопкой, камеру заднего вида, электропривод крышки багажника и прочие атрибуты премиального автомобиля. Следующие версии комплектаций (Business - 2 470 000 руб., Elegance - 2 560 000 руб., Advance - 2 710 000 руб.) будут отличаться отделкой салона, головной оптикой, уровнем мультимедийной системы и некоторыми другими «фишками».

Более мощный двигатель (247 л.с.) доступен в комплектации Advance по цене от 2 830 000 рублей. А далее можно перейти еще на два уровня вверх - Supreme (3 060 000 рублей) и Sport (3 170 000 рублей). Внешней отличительной особенностью спортивной версии будут ярко-красные тормозные механизмы Brembo. В комплектации Sport доступна проекция показаний приборов на лобовое стекло, а также автоматическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в зависимости от выбранного режима движения. Кроме того, в максимальной комплектации устанавливается аудиосистема премиального класса Lexicon с 15 динамиками и сабвуфером. А у нее есть функция Active Sound Design, которая подавляет нежелательные звуки, создавая более чистое и объемное звучание музыки. Также при желании система может передавать звук двигателя в салон.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ? Бесспорно, маркетологам марки Genesis хотелось бы «откусить» часть пирога в той рыночной нише, где правит бал «немецкая тройка» со своими моделями - BMW 3 серии, Audi A4, Mercedes C-Class. Эти автомобили покупают успешные люди среднего возраста, для которых автомобиль является не только средством передвижения, но и представляет нечто большее в плане комфорта, драйва и престижа.

Но «взять» только ценой (G70 на 15 - 25% дешевле в сопоставимых комплектациях) здесь не просто. Огромное значение играет имидж марки. Так что бренду Genesis еще предстоит пройти нелегкий путь построения имиджевой составляющей, прежде чем владельцы седанов «немецкой тройки» начнут обращать внимание на такого «конкурента».