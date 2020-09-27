Сергей Целиков: BMW X6 M50D - неравный брак или как много к тебе вопросов…

Начав общаться с друзьями в Фейсбуке по поводу BMW, сразу становится ясно, что это не просто автомобильная марка, это настоящий вирус. Это наркотик. Люди, «подсевшие» на BMW, перестают обращать внимание на другие автомобили. И их не останавливает ничего - ни высокая цена, ни дорогая стоимость обслуживания, ни поломки, которых случается не меньше, чем у конкурентов... КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС Когда попадаешь за руль автомобиля стоимостью под 10 млн рублей, а сам при этом владеешь автомобилем за 1 миллион (и он тебя вполне устраивает), то в голове невольно возникает когнитивный диссонанс. Какой-то хаос вопросов без ответов. Разве может один автомобиль быть лучше другого в 10 раз? Для кого эти автомобили с такой космической стоимостью? Что можно позволить себе на 10 млн? Сколько он потеряет в цене через 5 - 6 лет? Если больше половины, то это же целая квартира… В общем стандартный поток «нищебродских» мыслей.

Начинаешь присматриваться к интерьеру и вопросы продолжают сыпаться. Ой, а эта граненая стеклянная ручка КП, преломляющая свет и «тиражирующая» букву «Х», она из настоящего хрусталя? Какая же тут россыпь всевозможных кнопочек, рычажков и разных «крутилочек». Как же их много! И как в них во всех разобраться? Одних только регулировок сиденья штук пять - шесть. Как только рука касается первого рычажка, на дисплее появляется изображение сиденья с твоими действиями. Прикольно, но зачем? А вот несколько режимов движения, какой выбрать для начала? Ой, а почему у навигатора сразу две картинки? Как же все сложно в этом автомобиле в первый раз!

Захлопнув дверь, ты и вместе с ней отсекаешь все внешние звуки и суету. И нажимаешь кнопку «Старт!». Салон наполняется музыкой, которая «обволакивает» пространство. Откуда она? Может напрямую из концертного зала? Насколько же чисто и красиво она звучит! Что включить: Relax FM или Monte Carlo? Ты уже не в Москве, ты где-то в другой реальности. Пора трогаться.

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!» Нажимаешь на педаль газа, и из-под капота доносится солидный рокот. 3-литровая V-образная дизельная «шестерка» с 4 турбинами начинает делать свое дело. Первый крутой поворот и появляется ощущение, что автомобиль сам едет туда, куда ты хочешь. Как он предугадывает твои желания? Непонятно, но интересно.

И тут он начинает тебя «подзадоривать». Давай, мол, жми посильнее, не бойся! Ведь под капотом 400 лошадок с максимальным крутящим моментом 760 Нм. Что же ты тормозишь? Жми! При желании автомобиль может «выстрелить» до «сотни» за 5,2 секунды. Но где это проверить? В московском плотном потоке приходится плестись 10 - 20 км в час. Этому автомобилю нужен простор, нужны извилистые горные серпантины, нужны немецкие автобаны без ограничений скорости. Куда же выскочить за МКАД? Может на Рублевку, где обитает много таких «собратьев»…

СКОЛЬКО ЖЕ ИХ, ЭТИХ «Х6»? В городском потоке глаз невольно начинает выхватывать «X6». Второй, третий, четвертый, пятый, шестой… Блин, как же их оказывается много! Значит им и тут неплохо живется? Что там у нас по статистике? В российском автопарке 43,5 тысячи «икс-шестых», треть из которых (14 300 шт.) «прописана» в Москве и области. А еще их любят в Питере (3,6 тысячи), Краснодарском крае (2 336 шт.), Ростовской области (1 222 шт.), Татарстане (1 106 шт.) и далее по всей стране. Сколько из них в М-пакете не знаю, но думаю, что немало. Снова лезем в статистику. По АЕБ примерно четверть из всех Х6 продается в М-версии. Но большая часть из них лишь «оперение» - M Performance. «Настоящих» X6 M значительно меньше. Но у них-то под капотом 4,4-литровая «восьмерка» и 625 лошадиных сил, 4,2 секунды до 100 км/ч. И снова вопросы, вопросы, вопросы…

За 13 лет существования модели нынешнее поколение (G06) - уже третье. Продажи X6 первого поколения (Е71) стартовали в 2007 году, а в 2012 году был сделан небольшой рестайлинг. Второе поколение (F16) успешно продавалось с 2014-го по нынешний 2020 год. Эту модель можно по праву назвать «классообразующей». Именно после X6 другие производители активно ринулись в нишу купеобразных спортивных кроссоверов, копируя силуэт и пытаясь скопировать «повадки». Но по-моему, тщетно.

BMW - ЭТО ВИРУС Начав общаться с друзьями в Фейсбуке по поводу BMW, сразу становится ясно, что это не просто автомобильная марка, это настоящий вирус. Это наркотик. Люди, «подсевшие» на BMW, перестают обращать внимание на другие автомобили. И их не останавливает ничего - ни высокая цена, ни дорогая стоимость обслуживания, ни поломки, которых случается не меньше, чем у конкурентов. Потому что автомобиль едет. Едет не так, как другие. Он дарит эмоции. Он дарит драйв. Он тебя заражает каким-то непонятным вирусом, который, пожалуй, действует посильнее Covid-19. Я на второй день «покатушек» написал на эту тему отдельный текст и опубликовал на нашем Дзен-канале. Если интересно, можете почитать.

И СНОВА О ДЕНЬГАХ Рекомендованные розничные цены на BMW X6 по состоянию на сентябрь 2020 года начинаются с отметки в 5,88 млн рублей. За эти деньги вы получите неплохо оснащенный кроссовер с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. в базовой комплектации. Бензиновая версия с 3-литровым двигателем мощностью 340 л.с. в аналогичной комплектации стоит на 100 тыс. руб. дороже (5,98 млн). Отмечу, что BMW - один из немногих производителей, у которого дизельные версии стоят дешевле бензиновых. Для любителей «тяжелого топлива» это хороший принцип ценообразования.

Если не хватает базового функционала, можно начинать изучать другие комплектации. Например, дизельные «Business Plus» (5,98 млн руб.), «Exclusive» (6,37 млн руб.) или бензиновые «M Sport Pure» (6,48 млн руб.), «Luxury» (6,63 млн руб.) или «M Sport Pro» (7,13 млн руб.). От 7,33 млн начинается ценник на модификацию M50D, а с отметки 7,5 млн - M50i.