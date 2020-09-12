Сергей Целиков: Opel Grandland X – дорогое удовольствие

«Опель» вернулся на российский рынок. Ушел он от нас в 2015 году, а начал процесс возвращения в конце прошлого года. За это время «утекло много воды». Сам «Опель» сменил «хозяина» - с GM на PSA, а наш авторынок сократился почти в два раза. Цены на автомобили существенно выросли, а игроков на рынке меньше не стало. Даже наоборот, за счет активных действий ряда китайских компаний, россиянам сейчас предлагается выбор из еще большего числа марок и моделей. Для того, чтобы понять, какова перспектива этого «камбека» Opel на российский рынок, давайте более детально познакомимся с кроссовером Grandland X. Это одна из трех моделей, которые сейчас доступны россиянам в дилерских центрах Opel. Две других – Zafira Life и Vivaro – относятся к сегменту LCV, и, я надеюсь, в скором времени тоже попадут на тест в «АВТОСТАТ».

ЭМОЦИИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ В моей автомобильной жизни было четыре «Опеля». Хэтчбек Astra первого поколения, пригнанный «под меня» из Германии накануне кризиса в начале августа 1998 года. Синенький, прям как тестовый Grandland. Потом у меня был лифтбек Vectra В, купленный с пробегом, тоже из Германии. Далее была новая Meriva A, и после нее прожорливая бензиновая Antara с двигателем 3,2 литра. Тогда мне друзья даже начали говорить, что «Опель» – это хронический диагноз. Но, вроде, прошло, отпустило… В целом, мне мои «опели» очень даже нравились. Но, видимо, я их «перерос». И вот поездив неделю на тестовом Opel Grandland X, я вновь окунулся в эмоции «давно минувших лет», но в совершенно новой ипостаси. Как же он классно «рулится», едет, все просто, знакомо, приятно. Тишина в салоне, как будто двигателя вообще нет. Масса новомодных функций, которые ранее были доступны только автомобилям более высокого класса. Багажник открывается легким движением ноги. Адаптивный головной свет, система слежения за полосой, камера заднего вида 360 градусов, беспроводная зарядка телефона, подключение CarPlay и AndroidAuto, классное звучание музыки и т.д. и т.п. И на ощупь, и на запах, и на цвет... Все очень и очень приятно.

ДИЗАЙН И КОМФОРТ Дизайн «Грандленда» не броский. Он простой, приятный, целостный. В нем нет ничего лишнего. Это классический немецкий подход – не выделяться, «не выёживаться». Опель «не кричит», чтобы на него обратили внимание. Он скромно стоит во дворе и ждет тебя. И радуется твоему возвращению :) Это автомобиль для настоящих мужей и верных подруг. Салон просторный. Внутри автомобиль кажется больше, чем снаружи. Нет этого большого тоннеля между водителем и пассажиром, который так любят дизайнеры автомобильных интерьеров. Зато есть удобное место для водительской сумки-«барсетки». Автомобиль внутри «близкий и добрый», как заботливая жена, с которой ты прожил уже 30 лет. Куда бы не легла рука, везде именно то, что ты ищешь. Приятная на ощупь, функциональная по сути.

Анатомические кожаные сиденья с вентиляцией и электрическими регулировками выше всяких похвал. Очень удобные и комфортные. Даже в длинных поездках спина не будет уставать. Для задних пассажиров места предостаточно. С комфортом усядутся трое взрослых. Подвеска довольно жесткая. Точнее нет, не жесткая, она упругая. И по-немецки очень четкая, понятная. В этом автомобиле не будет никого укачивать, не разболится голова. Едет он именно так, как надо.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Не буду вдаваться в детали. Остановлюсь лишь на некоторых основных параметрах модели. На Opel GrandLand X для российского рынка устанавливается единственный двигатель – бензиновый турбированный объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. Разгон от нуля до «сотни» – за 9,5 секунды. Комплектуется с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией японской фирмы Aisin. Никаких нареканий не вызывает, едет бодро, переключается плавно. Но если бы Opel комплектовался 2-литровым дизелем, как соплатформенный Citroen C5 Aircross, то динамика была бы вообще «ураганная». Паспортный расход топлива 5,7 литра на трассе и 10,1 литра – в городе. В моем цикле (город-трасса 50/50) среднее значение расхода составило 7,7 литра на 100 км пробега, при средней скорости 42 км/ч. Объем багажного отделения – 514 литров. Интересное решение – возможность устанавливать нижнюю полку багажника в двух уровнях. Большой потребительский минус – отсутствие полного привода. В России его любят, вне зависимости от необходимости использования. У «Грандленда» есть «промежуточное решение» на этот счет – система интеллектуального привода IntelliGrip, которая обеспечивает надежное сцепление с дорогой вне зависимости от покрытия – гравий, песок, грязь или снег под колесами автомобиля.

РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ЦЕНЫ Opel Grandland X относится сегменту SUV С (его длина – 4477 мм) с верхней ценовой границей для масс-брендов (2 – 2,5 млн рублей). Этот сегмент достаточно конкурентен и одним из лидеров в нем на сегодняшний день является Volkswagen Tiguan (1,7 – 2,8 млн). Именно в него, как главного конкурента, и «целится» Opel. Кроме немецкого «эталона», маркетологи компании видят конкурентов в лице Hyundai Tucson (1,5 – 2,35 млн), Mazda CX5 (1,65 – 2,63 млн) и даже более «габаритного» Toyota RAV4 (1,9 – 2,8 млн). Им даже хотелось бы видеть в числе конкурентов более «именитые» Audi Q3 и BMW X1, но, к сожалению, российский потребитель не поставит на соседние чаши весов Opel и премиальные бренды. Я бы от себя добавил еще две модели, которые российские потребители однозначно будут рассматривать при выборе автомобиля такого класса. Это KIA Seltos (1,14 – 2,04 млн) и Skoda Karoq (1,45 – 1,83 млн). Несмотря на то, что они чуть меньше «Грандленда» (в длину на 10 см) и несколько ниже по позиционированию, именно их будут рассматривать потенциальные покупатели «Опеля». В первую очередь из-за более доступной цены.