Игорь Моржаретто: Skoda Rapid – как скала

Лифтбек «Рапид» - в числе долгожителей российского рынка, с 2014-го его выпускают в Калуге. Год назад в Европе появилась новая модель - хэтчбек «Скала», но в России ее не будет. Зато нам предложили обновленный «Рапид». Итак, что мы имеем? Европейская «Скала» больше и построена на совсем новой модульной платформе, а наш лифтбек «Рапид» остался на старой. Она совсем не плоха: автомобиль хорошо рулится, он комфортный, выносливый и, что главное для бюджетной модели, недорогой. И все благодаря платформе, причем заложенного в ней потенциала хватит как минимум до появления машины следующего поколения. Но шесть лет на нашем рынке – хороший повод провести комплекс обновлений. В первую очередь, конечно, тех, что касаются внешности. СТАРЫЙ КОНЬ… Понятно, что новый «Рапид» — лишь модернизация прежней модели, и представители компании «Шкода» это и не скрывают. Но внешне автомобиль обновился существенно: он обзавелся агрессивными, прищуренными фарами и зубастой радиаторной решеткой в стиле «Скалы».

Задние фонари, заходящие на пятую дверь, визуально делают автомобиль более широким и солидным. Кстати, уже в базовой комплектации устанавливаются светодиодные фары, что пока в этом классе смотрится как признак роскоши.

В дорогих версиях появляются и другие невиданные возможности, такие, как подсветка поворотов и автомат управления дальним светом. Круто! Противотуманки, правда, остались галогенными, но это уже не так важно. Интерьер, на первый взгляд, перекочевал сюда с модели «Скала». И выглядит приборная панель очень свежо и солидно, но на самом деле, если приглядеться, изменения не такие уж большие. И хотя материалы по сути не изменились и остались бюджетными, это совсем не бросается в глаза… А климат-контроль – по-прежнему однозонный.

Большой шаг вперед — появление новейшей мультимедиа-системы MIB 3, которую теперь ставят на все новые модели компании. Она считается на сегодняшний день эталонной по быстродействию и логике; система предлагает три варианта синхронизации со смартфоном (Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink). Разъемов для гаджетов теперь четыре на салон, но это, по последней европейской моде, USB-C вместо привычных USB-А. Обещают, что дилеры будут дарить всем покупателям переходники…

Что действительно классно у нового «Рапида», так это рули – базовый, двухспицевый, или опционный, с тремя спицами. Оба выглядят очень дорого, и в любом случае вы получите трехуровневый (!) обогрев. Какая еще модель в этом классе может похвастаться такой роскошью?

Для пассажиров заднего дивана — максимум в классе В+: центральный подлокотник с подстаканниками, карманы в спинках передних сидений, теперь еще есть и обогрев, и два мультимедийных разъема. Про багажник я вообще молчу, он однозначно лучший в классе: 530 л, а при сложенных задних сиденьях и вовсе 1460 л. Плюс лючок для длинномеров в спинке. Приятно видеть традиционную чешскую заботу о мелочах: в багажнике есть розетка, разные крючки и удобный органайзер под полом. В качестве опции – специальные липучки для фиксации поклажи и двухсторонний пол (с одной стороны – богатый ворс, с другой – практичная резина).

Как и прежде, под капотом проверенные атмосферные моторы 1,6 л мощностью 90 или 110 л.с., со вторым есть выбор между 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Для гурманов существует и более продвинутый вариант с турбомотором 1,4л/125 л.с. и роботом DSG с семью передачами. Все агрегаты хорошо известны в нашей стране и сюрпризов не обещают. …ГЛУБОКО ВСПАШЕТ! Для тест-драйва нам предоставили несколько автомобилей разных цветов, но с одинаковыми 110-сильными моторами и автоматами «Айсин». И это совсем не случайно: на машины с таким двигателем (кстати, собранным тоже в Калуге) пришлось 85% продаж, причем примерно в половине случаев покупатели выбрали автомат. «Заслуженная» подвеска очень неплохо ведет себя на грунтовке (пришлось опробовать) – пробить ее, кажется, невозможно. Но если только двигаться с умеренной скоростью. И не стоит забывать про невеликий клиренс в 145 мм.

На трассе же подвеска демонстрирует свои лучшие качества. На «Шкоде» со 110-сильным мотором и автоматом можно очень даже неплохо зажечь на любой дороге – и на прямой скоростной, и на достаточно извилистой. Многие мои коллеги уверены, что по управляемости (в своем классе, конечно) «Рапид» — один из лучших. И, несмотря на заслуженный возраст модели, она по-прежнему нравится и молодым водителям, которые любят азартную езду. Причем мотор даже при резких ускорениях не утомляет водителя и пассажиров надсадным ревом. За что большое спасибо и двигателистам, и специалистам по шумоизоляции.

Расход топлива даже по самым строгим меркам – вполне себе умеренный: по городу, в рваном режиме – в пределах 8-9 л на сотню, в сложном же режиме теста (трасса – региональная дорога – город, плюс совсем немного грунтовки) – 6,5 литров. Это достойный результат! Единственное, жаль, что чехи (и немцы) не адаптировали двигатель 1.6 MPI (напомню – производство Калуга) под 92-й бензин. Наклейка на лючке требует заливать 95-й и выше, хотя, предполагаю, что большая часть владельцев регулярно выбирает и более дешевое топливо. ПО ЗАКОНАМ РЫНКА Что удивительно, так это новая ценовая позиция чешкой компании. Все модели (по вполне уважительным причинам!) дорожают, а новый «Рапид»… подешевел (по сравнению с самим собой, но до рестайлинга). Так, базовый Entry c 90-сильным мотором 1,6 л стоит 792 тыс. рублей, тогда как прежде цены начинались от 829 тысяч. И большинство остальных «рапидов» тоже стали стоить дешевле, пусть и на символическую сумму.

Так, самая доступная версия с автоматом теперь обойдется в 933 тыс. руб. (минус 6 тысяч!). На машины с турбодвигателем цена снизилась на 15 тыс. руб. – до 1 049 000 рублей. Плюс к тому – появилась возможность заказать некоторые опции отдельно, а не в рамках фиксированных комплектаций. Допустим, подогрев лобового стекла можно докупить даже для машины в базовой комплектации. Многие другие марки таких «вольностей» не допускают. И покупатели это сразу оценили: в июле, первом месяце продаж, сразу было реализовано 5 271 лифтбек! Что обеспечило небывалый прирост продаж для марки в целом: плюс 69% за месяц (при том, что весь рынок вырос на 6,8%).