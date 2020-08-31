Сергей Целиков: Jaguar F-Pace - в темпе кошачьего вальса…

Вот интересно, с чем у вас ассоциируются автомобили под брендом «Ягуар»? Назовите три первых слова, приходящие на ум… Лично у меня до недавнего знакомства с одним из представителей этого «семейства кошачьих» ассоциации были такими: быстро, элегантно, дорого. Недельный тест-драйв среднеразмерного кроссовера Jaguar F-Pace дополнил мою «картину мира» новыми гранями. О них - позже, а пока некоторые подробности об этой модели.

ДВИГАТЕЛИ Под капотом у тестового автомобиля был установлен 2-литровый бензиновый двигатель Ingenium мощностью 300 л.с. Это не самая мощная версия для данной модели. У Jaguar в семействе F-Pace существует спортивная модификация SVR c пятилитровым 8-цилиндровым двигателем мощностью 550 л.с. Еще есть бензиновый трёхлитровый 6-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 380 л.с. А для любителей дизеля представлены две версии с двигателем объемом 2 литра разной мощности и одна - объёмом 3 литра. То есть, силовые агрегаты - на любой вкус и цвет.

ТРАНСМИССИЯ Любой из этих двигателей работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Она имеет несколько режимов для разных условий, для плавного, динамичного и эффективного разгона автомобиля. Ускорения, как при трогании с места, так и при обгонах на трассе, хватает с лихвой. Главное - следить за ограничениями и не набирать в каждой поездке слишком много штрафов за превышение скорости. А еще мне пришлись по душе фирменные JLR-овские шайбы переключения передач: на порядок приятнее и удобнее мерседесовского подрулевого рычага.

ЕЗДОВОЙ КОМФОРТ Подвеска автомобиля, даже при отсутствии «пневмы», лично у меня вызвала только положительные эмоции. Двухрычажная передняя и многорычажная задняя, с большим числом алюминиевых элементов - обеспечивают жесткость и легкость конструкции. Как написано в буклете, «за плавность хода, точность управления и обратную связь с дорогой на любых скоростях отвечает технология Adaptive Dynamics, управляющая настройками амортизаторов». И это действительно так. Все неровности дорожного полотна машина проходит легко и непринужденно. Главное, чтобы в дальней дороге пассажиров со слабым вестибулярным аппаратом не укачало. САЛОН Салон и багажное отделение автомобиля достаточно просторные. По заявлению автопроизводителя, внутреннее пространство - самое большое в классе. Лично не перемерял, но по ощущениям - вполне возможно. Главное - понять, кого записать к данному автомобилю в «одноклассники»…

В F-Pace множество автоматических регулировок и настроек. Разобраться с ними несложно. Все интуитивно понятно. Сиденья удобные, с перфорированной кожей, хотя по ощущениям она не натуральная. Скорее всего, это «экокожа».

Панель приборов достаточно проста. И это одна из немногих претензий к F-Pace. Премиальная марка, которая исконно являлась законодателем моды в интерьерах, могла бы придумать что-то более интересное. Когда смотришь на переднюю панель, нет ощущения по-настоящему дорогого премиального автомобиля. Хотя претензий ни к материалам, ни качеству сборки нет. В вечернее время приятно радуют элегантные извилистые линии подсветки дверей и салона. УДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ Очень удобный адаптивный круиз-контроль. Управление - на руле под правой рукой. Легко переключать режимы, сбрасывать и вновь устанавливать скорость. Есть возможность изменять дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

Понравилась электронная панель приборов с множеством настроек, позволяющих водителю оставить на ней только необходимые именно ему показания. Аналогично можно настроить и главную страницу мультимедийной системы на 10-дюймовом сенсорном экране. Проекционный дисплей выводит на лобовое стекло показания скорости, дорожных знаков и указателей навигационной системы. Мне показался прикольным и очень понравился такой гаджет, как ключ-браслет, который надевается на руку. Он полностью водонепроницаемый, поэтому в нем можно даже плавать. РАСХОД ТОПЛИВА Расход бензина в моем «смешанном цикле» (пробег 2400 км, 70% трасса, 30% город, средняя скорость 59 км/ч) составил 9,4 литра на 100 км. Для 300-сильного 2-литрового двигателя это, по-моему, неплохой результат. По городу «аппетит» у F-Pace также «в пределах разумного» (12 - 13 литров на 100 км).

ЦЕНЫ Цены на F-Pace в зависимости от модификации варьируются от 3,75 до 7,24 млн рублей. Стоимость «моей» модификации была от 4,6 млн. Объем продаж F-Pace за 7 месяцев 2020 года на российском рынке составил 194 штуки. Самая популярная у россиян версия - с 2-литровым дизелем. А самую мощную версию SVR с 5-литровым 550-сильным бензиновым мотором в этом году купили лишь 3 человека.