Антон Чуйкин: Citroen C5 Aircross - франкофилам и франкофобам

Этот автомобиль — словно путеводитель. Он собрал в себе все качества, которые мы склонны видеть во Франции, ее гражданах, ее культуре, ее кухне, наконец. Приделаем к этим составляющим четыре колеса – и получим «Це-5 Эйркросс». С КОЛЕС И НАЧНЕМ Только два из них ведущие. Кроссовер без полного привода? Для европейцев это нормально, раз уж целый концерн PSA делает даже не машину, а платформу для моделей SUV, которые: а) хорошо продаются; б) берут призы в престижном конкурсе «Автомобиль года»; в) прирастают новыми автомобилями. Вот вам список в порядке выхода на наш рынок: «Пежо-5008» и 3008, «Ситроен С5 Эйркросс», «Опель Грандлэнд Х»… Кстати, это вовсе не близнецы, и «Це-пятый», например, по размеру располагается ровно между двумя «Пежо», являясь одноклассником «Тигуана», RAV4 и «Тусана».

Понятно, что для нас одних регалий недостаточно, и хотелось бы иметь еще пару ведущих. В ответ компания говорит о гибридных кроссоверах с электромотором на задней оси: несерьезно и очень дорого. Может, «Данжель» расстарается? Аргументы, что полный привод нужен не всем, мы уже слышали и даже сами приводили не раз, благо, из 4 перечисленных выше машин три уже побывали на наших тестах. 4х4 нужно не всем, но многим. И мне, честно говоря, тоже. Сугробы. Грунтовка, которая ведет в деревню. Парковка в заснеженном дворе. Короче, монопривод – первый взнос в копилку франкофобов. ЗАТО КРАСИВЫЙ! Что есть, то есть. Я успел отъехать от дилерского центра, где получал тестовый С5, всего на километр, как на первом светофоре ко мне приблизился престарелый «Тахо» и медленно-медленно поехал справа, оценивая обводы и затейливые детали. Хитрые рейлинги, цветной прямоугольник под дверью (привет от «Кактуса»), оптику… Наконец автомобиль пересек стоп-линию, его водитель взглянул на капот, увидел два шеврона, кивнул, соглашаясь сам с собой, и под загоревшийся зеленый нажал на газ.

Мы с «Ситроеном» тоже дали копоти, фигурально выражаясь, и еще разок показали товарищу на «Тахо», как красиво горят габаритные и тормозные огни. Но об этом позже, а пока осмотримся в салоне. Наверное, надо быть французом, чтобы согласиться с сочетанием коричневой и черной кожи. Мне же оно не нравится. Слава богу, есть и другие варианты – с мышиным серым, например.

В остальном, если брать именно дизайн, салон хорош, от цифровой панели приборов, которые можно настроить под себя (выбирайте сине-зеленую подсветку!), до квадратиков на сиденьях, от выпендрёжного джойстика автомата до порогов, которые всегда остаются чистыми (как и ваши брюки!) благодаря длинным панелям дверей.

Франкофилы торжествуют. А КАК ЭТО РАБОТАЕТ? По-разному это работает. Например, при всей любви к интересным переключателям я никак не могу понять, почему удобнейшим клавишам в ряде случаев предпочли отвратительные сенсорные «кнопки». Я бы вообще наложил на них запрет в автомобилестроении – ну ведь никакой обратной связи, наощупь не включишь! В «Эйркроссе» они управляют, в частности, подогревом сидений. То есть логично, что я включаю его в перчатках. Вернее, не включаю, а пытаюсь. Получается раза с третьего обычно. И выключаю также.

Ну ведь совсем рядом нормальные выключатели обогрева стекол, центрального замка, рециркуляции… Зачем было мудрить? Впрочем, у передних сидений он хотя бы есть, этот подогрев. Еще в самой дорогой версии кресла готовы помассировать вам спинку любым из восьми способов. Точнее, способ один – пневмокамеры в сиденьях – а вот режимы разные, от «кошачьих лапок» до «волны», от плеч до поясницы. Прикольно? Да, ровно до той поры, пока не задаешься вопросом: а может, лучше, чтобы под этой кожаной обивкой пряталась не кошка, а вентилятор? Серьезно, летом эта опция куда важнее! Ну и, конечно, задние пассажира здесь отнесены к людям второго сорта. Они могут подвигать свои кресла, понаклонять спинки, но вряд ли это их согреет. Какой массаж, какая вентиляция, во втором ряду «Ситроена» обогрев не получишь ни за какие коврижки! И кстати, климат-контроль тоже – зон в нем всего две, управление только с переднего ряда.

Глядя на описание комплектации – огромный люк в крыше, тот самый массаж, встроенный видеорегистратор – диву даешься, по какой логике одни устройства предлагаются «Ситроеном», а иные недоступны вовсе. Последний пример: адаптивного круиз-контроля нет, зато ассистент удержания в полосе есть. Работает хорошо, но… лучше бы наоборот. Два-один. Догадываетесь, в чью пользу? ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО С ДИЗЕЛЕМ… …функционирует превосходно. Сам по себе мотор, хотя и несколько тяжеловат на подъем и позволяет себе немного покряхтеть и помедлить при резком старте, демонстрирует классический дизельный характер, за который эти ДВС и любят. Отменная тяга, умеренный аппетит, уверенная езда на малом газу. А нажатие кнопки «Спорт» избавляет его от ворчливости и провоцирует вновь и вновь уходить со светофоров первым. Восемь ступеней автомата вы нипочем не пересчитаете на ходу, если только не будете следить за индикацией на экране. Переключения, как и положено современным коробкам, незаметные, впрочем, водитель может взять их на себя с помощью подрулевых лепестков и послушать, как поет силовой агрегат, скажем, на третьей передаче. За 60 тысяч рублей можно прикупить, вернее, заказать дополнительный обогреватель «Вебасто». Включается он с пульта метров за 200 и примерно за 10 минут прогревает салон до вполне терпимых градусов. Проверял при минус 18 – отлично работает! Да и двигателю пускаться легче. Кожа сидений, правда, остается ледяной, вам ее предстоит нагреть самостоятельно… Отличная тяга сочетается еще и с приятным расходом. Между Москвой и Санкт-Петербургом я получил всего 6,6 л/100 при средней (!) скорости 111 км/ч. Да, это было по новой трассе М-11. Обратный путь потребовал чуть больше – 7 литров на сотню: грешу на дождь со снегом в Ленобласти и крепкий встречный ветер на всех участках.

Расход в городских условиях – под 10 литров; пробки, знаете ли. Короче, не надо пренебрегать дизелем, это удобный, тяговитый, экономичный агрегат. А чем меньше расход топлива – тем лучше экологические показатели, что бы там ни говорили зеленые обвинители «дизельгейта». Кстати, вот вам еще одно достоинство «Це-пятого»: в этом сегменте машин с дизелем не так много, например, такой мотор больше не доступен для «Спортиджа». А европейский «Ситроен» может оказаться находкой для тех немногих, кто действительно ценит дизель… Два-два. ПРО ЧУДЕСНЫЕ ПОДВЕСКИ «СИТРОЕНА» Здесь они уже не гидропневматические, а гидравлические, но с сюрпризом: Progressiv Hydraulic Cushions подразумевают гидравлические ограничители хода. Честно говоря, ничего такого особенного на ходу, на гладком и не очень асфальте, я не заметил. (Кстати, о плохих дорогах. Клиренс даром что указан более чем солидный, за 200 мм, на самом деле измерен под порогами. Более справедливая методика дает 180 мм под двигателем.)

На лежачих полицейских тоже – ничего удивительного. Подвеска как подвеска. Коллеги отмечали, что она классно работает на бензиновой версии… ну, возможно. Что касается дизельной – если бы не пресс-релиз, нипочем не обратил внимания, что в ходовой части кроется что-то эдакое. Достоинства в другом – см. выше. Так что здесь, пожалуй, ничья. И это окончательный счет, потому что остается лишь заглянуть в прайс-лист. ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ Цены я свел в небольшую таблицу. И они действительно говорят сами за себя. «Моя» машина в максимальной комплектации «Шайн» и со всеми возможными опциями потянула на 2,7 миллиона… Надо сильно любить «Ситроен», чтобы выбрать переднеприводную машину, с некоторыми излишествами и, увы, недочетами в комплектации, за те же или даже большие деньги, что «Фольксваген» и «Шкоду», «Хёндэ» и «КИА». Они представляются более разумной покупкой. Но знаете, что отлично удается «Ситроену»? Он влюбляет в себя. Я тоже не устоял. И как франкофил, вполне приемлю стоимость этого красивого, оригинального, редкого автомобиля. Настоящего воплощения Франции на четырех колесах. А все-таки жаль, что не все из них ведущие.