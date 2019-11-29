Игорь Моржаретто: Lexus RX - первая премия

В канун Рождества японская компания «Лексус» решила провести тест-драйв обновленного кроссовера RX и пригласила журналистов на юг Франции. Там, во-первых, в это время года тепло. А в-главных, для подобных автомобилей Прованс – просто родная стихия, такие новинки здесь появляются в первую очередь. Так было и в этот раз… Так уж получилось, что в автомобильную историю «ЭрИкс» вошел как первый премиальный кроссовер. Он дебютировал в 1997 году, когда большинство премиум-брендов занималось в основном седанами и их спортивными версиями, а «гелендваген» и вовсе был армейским внедорожником. Так что, можно считать, что «ЭрИкс» здесь произвел натуральную революцию. И стал, между прочим, самым востребованным автомобилем марки «Лексус» в мире. И самым популярным премиальным кроссовером. Кстати, оба этих титула он удерживает до сих пор: даже в не самом успешном 2018 году в России продали 9 тысяч автомобилей. Это, между прочим, гораздо больше, чем всего в РФ купили в тот год машин марки «Вольво»… ТОВАР ЛИЦОМ За 22 года модель пережила четыре реинкарнации; нынешние изменения, наверное, правильно назвать рестайлингом, причем список доработок не ограничивается дизайном. Впрочем, изменения во внешности с первого взгляда заметить сложно, хотя и появляется ощущения чего-то новенького.

Дизайнеры «Лексуса» пошли против общего течения и не стали делать «лицо» агрессивнее (куда уж больше!), а постарались смягчить линии, сгладить углы, что ли… Они отменили острые клыки переднего бампера; лишили переднюю оптику характерных зигзагов-молний; выполнили «противотуманки» в виде полосок и расположили пониже; разбили решетку радиатора на мелкие ячейки (в едином стиле с молодежным кроссовером UX). Сзади, понятно, фонари тоже приобрели новые, плавные очертания. В общем, обошлось без революций.

Правда, теперь передние светодиодные фары получили продвинутую систему адаптивного управления дальним светом BladeScan («БлейдСкан»). Японские инженеры уверяют, что такой больше ни у кого нет. Суть работы оптики в том, что световой пучок отражается от вращающихся с бешеной скоростью микроэлементов; благодаря точному управлению диодами система способна очень быстро и плавно менять световой пучок. Таким образом, поток света не ослепляет водителей других машин, хотя новые фары светят в два раза дальше, чем прежде.

Система BladeScan входит в новый пакет безопасности и активной помощи водителю LSS+. Теперь, например, устройство распознавания знаков в режиме адаптивного круиз-контроля предлагает снизить скорость, «прочитав» соответствующий знак, а систему автоматического торможения научили издалека видеть пешеходов и велосипедистов (даже ночью!). А еще инженеры повысили жесткость кузова, изменили пружины и амортизаторы, перенастроили электроусилитель руля. Так что управление должно стать более точным, а ездовой характер — спортивным. А что за изменения произошли в салоне обновленного кроссовера? Как и положено, здесь много кожи, дерева, алюминия, простора… и тишины. Наконец-то появился сенсорный экран – большой, с диагональю 12,3 дюйма. Но наряду с этим на передней панели осталось и множество привычных клавиш; нажимать их просто приятно. Мультимедийная система – новая, она теперь поддерживает Android Auto и Apple Carplay. Неудобный и не очень современный джойстик управления головным устройством заменили — на чуть менее неудобный тачпад.

Но вообще мультимедийная система, по дружному признанию коллег, далеко не самая передовая. Тут есть, над чем еще поработать. Впрочем, это в целом проблема многих марок, в том числе премиальных: большое внимание уделяется комфорту, ходовым качествам и т.д. Это все, безусловно, очень важно, но нынешнего потребителя (особенно молодого!) в первую очередь интересует скорость работы мультимедийной системы, ее уровень, возможность подключения гаджетов. Крутящий момент? Возможности полного привода? Это очень хорошо, но может ли автомобиль раздать вай-фай всем пассажирам? ОТ МАРСЕЛЯ ДО ЛИОНА, причем по самым разным дорогам, пролегал маршрут тест-драйва. Участки скоростного платного шоссе А7 чередовались с региональными дорогами, веселыми серпантинами и проселками. А часть пути организаторы проложили по бездорожью (как его понимают французы): грунтовка с ямами, резкими подъемами и спусками и даже небольшим показательным бродом.

У обновленного «ЭрИкс» моторная гамма – прежняя: RX300 (2,0 л, 238 л.с.), RX350 (3,5 л, 299 л.с.) и гибрид RX450h (313 л.с.). Почти все версии – с полным приводом (за исключением базовой модификации). Я выбрал самую популярную у нас — RX350. И что могу сказать? Как мне кажется, автомобиль действительно заиграл новыми, яркими красками. Даже не знаю, что тому виной? Может, адаптивная подвеска, которая теперь очень точно и быстро подстраивает свои характеристики под дорожные условия. Или новые настройки электроусилителя руля? Или то, что кузов теперь стал жестче? Выехал на серпантин и понял, что мне очень нравится ввинчиваться в повороты — большой RX послушно следует за движениями руля. На трассе ведет себя как нормальный дорожный лайнер. И с неровной дорогой он теперь справляется неплохо. Но стал ли при этом RX азартным плейбоем? Я бы его так не назвал… Похоже, все доработки были призваны сделать автомобиль не спортивнее, а комфортнее и увереннее. Получилось! Когда сидишь за рулем RX, гонщиком себя не чувствуешь, и желания «зажечь» даже не появляется. Не солидно как-то… А вот ехать просто быстро и красиво – можно и нужно.

Сколько стоит красота? Понятно, что с обновлением автомобиля выросли и цены. Вот и «Лексус-RX» прибавил: теперь стоит от 3 389 000 (было от 3 011 000) до 5 574 000 рублей. «Мой» RX350 AWD в комплектации Exclusive обойдется в немаленькие 4,5 млн рублей. Ой! Но покупатели подобного автомобиля могут позволить себе такие траты, ведь они получают чистокровного, породистого скакуна с именем, лауреата первой премии… Lexus RX обладает, без сомнения, яркой внешностью, при этом у него богатейшее оснащение, высокий уровень комфорта, точная управляемость… И высокий престиж марки. На вторичном рынке это — одна из самых ликвидных моделей. Поэтому, несмотря на подросшую цену, японский кроссовер и дальше будет лидером продаж в своем классе.